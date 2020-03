BCC rekomenduje zmiany w specustawie o koronawirusie

BCC chce zmian zwłaszcza w art. 3, art 14 nowej specustawy o przeciwdziałaniu koronawirusowi. Dotyczą one ochrony pozostałych pracowników pracodawcy przed możliwością zakażenia przez nosiciela wirusa.

BCC sugeruje zapis dający prawo pracodawcy wystąpić do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie decyzji o czasowym zawieszeniu działalności zakładu pracy.

Obok tych rekomendacji członkom organizacji oddano też do dyspozycji prawników.

BCC nie pozostaje bierny w temacie legislacji. Ma swoje propozycje i uwagi do specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Są wśród nich:

Zmiana art. 3a: "6. przez 14 dni nie dopuścić do pracy pracownika wobec którego istnieje uzasadnione podejrzenie, iż jest on nosicielem Covid-19, w szczególności jeśli przebywał w miejscu zagrożonym zakażeniem Covid-19 lub też miał kontakt z osobą zakażoną Covid-19."



W ocenie BCC celem ochrony pozostałych pracowników pracodawcy, jak również w celu ochrony zakładu pracy przed jego zamknięciem przez służby państwowe w związku pojawieniem się w zakładzie pracy nosiciela Covid-19, pracodawca powinien mieć możliwość niedopuszczenia pracownika do pracy (który nie może pracować zdalnie np. kierowca, magazynier, operator maszyny), jeśli tylko istnieje uzasadnione podejrzenie, iż jest on nosicielem Covid-19, nawet w sytuacji gdy pracownik nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym czy też kwarantanną oraz nie ma jeszcze objawów choroby.



Zdaniem BCC wprowadzenie tego rozwiązania pozwoli ograniczyć rozszerzanie się pandemii. Obecne zapisy ustawy zmieniającej zapewniają co prawda pracodawcy możliwość skierowania pracownika na badania lekarskie, lecz jak wynika z dotychczasowej praktyki, służba zdrowia nie jest chętna przeprowadzać testów na obecność Covid-19 wśród osób niemających objawów choroby.



BCC postuluje dodanie do treści art. 3b ust. 1b:



"Pracodawca może wystąpić do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie decyzji o czasowym zawieszeniu działalności zakładu pracy także w przypadku stwierdzenia wśród jego pracowników lub osób z nim bezpośrednio współpracujących przypadku zachorowania Covid-19 lub też skierowania pracownika lub osoby bezpośrednio współpracującej na kwarantannę lub nadzór epidemiologiczny przez właściwe służby państwowe."



W ocenie BCC należy rozszerzyć możliwość wydawania przedmiotowej decyzji inspektora sanitarnego także na przypadki stwierdzenia wśród pracowników lub osób bezpośrednio współpracujących przypadku zachorowania Covid-19 lub też skierowania pracownika lub osoby bezpośrednio współpracującej na kwarantannę lub nadzór epidemiologiczny przez właściwe służby państwowe.



BCC postuluje następującą treść art 14a ust. 1:



"Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z działaniami władz publicznych w celu przeciwdziałania Covid-19, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Odpowiedzialność za szkody ponosi Skarb Państwa."



Skoro przedsiębiorca nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z działaniami władz publicznych w celu przeciwdziałania Covid-19 (co jest rozwiązaniem słusznym), należy wprowadzić do ustawy zapisy pozwalające także drugiej stronie stosunku na dochodzenie swoich roszczeń od Skarbu Państwa.



BCC postuluje dodanie zdania drugiego do treści art. 14a ust. 2:



"Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość wypłaconej rekompensaty jest możliwa na zasadach ogólnych."



BCC proponuje uszczegółowić dotychczasowe zapisy dotyczące rekompensat tak, aby w przypadku wypłaty rekompensaty niepokrywającej w pełni zaistniałej szkody, przedsiębiorca mógł dochodzić roszczeń uzupełniających przed sądem.



BCC postuluje następujące brzmienie art 14l ust 1:



"Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek przedsiębiorcy, który z powodu Covid-19 znalazł się w trudnej sytuacji finansowej odroczy termin płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz rozłoży należność na raty. Stosuje się przepisy art. 29 ust. 1a-3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. Poz. 266).



Zdaniem BCC, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek przedsiębiorcy, który z powodu Covid-19 znalazł się w trudnej sytuacji finansowej powinien mieć obowiązek odroczyć termin płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz rozłożyć należność na raty.



W związku z zaistniałymi przypadkami ucieczki z kwarantanny, BCC proponuje wprowadzenie do ustawy zapisów pozwalających na skuteczne dyscyplinowanie osób uchylających się od kwarantanny. Przepis kodeksu karnego, na który powoływał się w czasie jednej z konferencji Minister Zdrowia wskazując jako podstawę ścigania (art. 161 § 1 k.k.) brzmi następująco:



Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.



Aby zatem pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności, wymagana jest jego wiedza (świadomość) o chorobie, zaś w sytuacji kwarantanny, osoba może jeszcze takiej wiedzy nie posiadać. Przedmiotowy przepis w takich sytuacjach - występujących często w praktyce - nie znajdzie zatem zastosowania.



Jednocześnie Business Centre Club popiera i wnosi o wprowadzenie do ustawy zapisów zgłoszonych przez Naczelną Radę Adwokacką do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (w załączeniu). Takie zapisy pozwolą na uregulowanie najbardziej istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w obecnych realiach. 