BCC chce uszczelnienia rynku pracy przed firmami "z Ukrainy"

Potrzebne działania przeciw nadużyciom na rynku pracowników delegowanych spoza UE twierdzi Business Centre Club i upatruje szansy w nowelizacji tej ustawy nad którą pracuje obecnie rząd.

Zdaniem ekspertów tej organizacji choć przedmiotem projektu nowelizacji jest w głównej mierze delegowanie pracowników z UE do Polski ustawa daje możliwość ograniczenia rozpowszechnionych na dużą skalę zjawisk związanych z delegowaniem na teren Polski (oraz z Polski) cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, co ma na celu wyłącznie uniknięcie płacenia w Polsce danin publicznych.

Zobacz też: Delegowanie po nowemu. Zmiany odczują nie tylko firmy, ale i pracownicy

Na czym polega problem? Niejasne sformułowania w ustawie doprowadziły, zdaniem przedsiębiorców do sytuacji że wiele podmiotów stosuje patologiczne rozwiązania na rynku pracy polegające na zakładaniu spółek np. na Ukrainie i delegowaniu pracowników z Ukrainy do Polski (nie odprowadzając w Polsce żadnych należności publicznoprawnych i najczęściej nie robiąc tego również na Ukrainie). Ten „model biznesowy” opierają na założeniu, że przepisy ustawy ich nie dotyczą z uwagi na inne niż umowa o pracę formy zatrudnienia.

Zobacz też: Delegowanie pracowników w 2020 roku. Branża transportowa liczy koszty

- Jest to palący problem, wyniszczający polski rynek pracy, który powoduje, że legalnie działający przedsiębiorcy częstokroć stoją przed wyborem zastosowania jednej z tych praktyk lub rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej - twierdzi Joanna Torbé, ekspertka BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

CZYTAJ DALEJ »

Dlatego BCC proponuje uściślenie zapisów m.in. wprowadzenie do ustawy jednoznacznego obowiązku, zgodnie z którym delegowanie cudzoziemców z państw nienależących do UE będzie obowiązkowo wymagało zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy niezależnie od stosowanej formy zatrudnienia. .

Kolejnym pomysłem jest to, by na delegowanie cudzoziemców z państw nienależących do UE przedsiębiorca będzie musiał pozyskać zgodę indywidualnie na każdą osobę zatrudnioną, po wykazaniu, że podmiot delegujący prowadzi znaczną działalność na terenie państwa, z którego deleguje personel (np. na Ukrainie) oraz odprowadza tam wszystkie należności publicznoprawne, a jego działalność nie koncentruje się wyłącznie na tanim transferze personelu do Polski.

To nie jedyny problem z ustawą. - Drugim, patologicznym zjawiskiem jest zatrudnianie cudzoziemców spoza UE na część wymiaru czasowego w Polsce i wykazanie delegowania na Ukrainę w pozostałym zakresie, którego celem również jest optymalizacja obowiązków publicznoprawnych w Polsce - ocenia ekspertka BCC.

Tu rozwiązaniem miałby być ustanowienie choćby kryterium pobytowego, w ten sposób, że delegowanie cudzoziemca do państwa niebędącego państwem członkowskim jest możliwe wyłącznie, jeżeli posiada on np. zezwolenie na pobyt stały lub status rezydenta długoterminowego UE i wprowadzenie obowiązku zgłoszenia każdego pracownika delegowanego do państwa niebędącego państwem członkowskim do Państwowej Inspekcji Pracy.

Według planu legislacyjnych prac rządu, projekt nowelizacji ma być przyjęty w drugim kwartale.