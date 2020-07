BCC apeluje o ułatwienie możliwości sprawdzania pracowników pod kątem COVID-19

Przedsiębiorcy zrzeszeni w BCC postulują ułatwienie przeprowadzania pomiaru temperatury ciała oraz badania pracowników pod kątem koronawirusa.

Tymczasem UODO podkreśla, że zbieranie, utrwalanie i przetwarzanie informacji m.in. o temperaturze ciała jest przetwarzaniem danych osobowych szczególnej kategorii.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje zaś, że na razie nie jest zasadne mierzenie temperatury ciała pracowników.

Zdaniem BCC stanowisko UODO nie uwzględnia aktualnej i pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej, jak również wszystkich aspektów związanych z obowiązkami przedsiębiorców wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących. Jak podkreślają pracodawcy, stanowisko to nie zawiera także żadnego odniesienia do przepisów prawa pracy i obowiązków pracodawcy zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz powoduje, że znaczna część przedsiębiorców, decydując się na podjęcie takich kroków, działa w niepewności co do tego, czy ewentualne kontrole UODO w tym zakresie będą akceptowały fakt podjęcia takich czynności bez udziału lokalnych inspektoratów sanitarnych.

- UODO winien dążyć do ułatwienia przedsiębiorcom funkcjonowania w nowej rzeczywistości i poszukiwać wszelkich możliwych podstaw prawnych do tego, aby w maksymalnie uproszczony sposób dopuścić możliwość podejmowana opisanych w niniejszym apelu działań wszystkim pracodawcom - podkreślają przedsiębiorcy.

W ich ocenie już teraz istnieje prawna możliwość przeprowadzania pracownikom pomiaru temperatury ciała oraz poddawania ich badanom pod kątem koronawirusa bez konieczności uzyskiwania takiego zalecenia z właściwych inspektoratów sanitarnych. Powołują się przy tym na konkretne zapisy Kodeksu pracy. Zaznaczają, że przepisy te odnoszą się również do pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

I tak, zgodnie z art. 94 pkt. 4) Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast zgodnie z art. 207 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Z kolei zgodnie z 207 § 2 Kodeksu pracy,pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. BCC wskazuje, że zapisy mówiące o takiej możliwości znajdziemy również w RODO. Jeden z przytoczonych przez nich zapisów jest następujący: art. 9 ust. 2 pkt. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia może mieć miejsce, jeżeli to przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą. W tym kontekście warto przypomnieć niedawną opinię resortu pracy w sprawie obowiązku mierzenia temperatury pracownikom. Z taką inicjatywą wyszedł do nich Rzecznik Praw Obywatelski, jednak resort pracy po konsultacji z ministerstwem zdrowia, stwierdził, że taki obowiązek jest zbędny. Nawet w czasie epidemii. Jak wyjaśnił wiceminister pracy Stanisław Szwed, wiceminister pracy, minister zdrowia wskazał, że możliwe jest zidentyfikowanie wartości podwyższonej temperatury ciała człowieka jako objawu patofizjologicznego świadczącego o procesie chorobowym, przy którym pracownik nie powinien świadczyć pracy. Jednakże sam wzrost temperatury ciała - jako objaw izolowany - bez innych cech procesu chorobowego oraz bez wystąpienia innych istotnych czynników klinicznych, nie powinien być traktowany jako dowód na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Bowiem przyczyn podwyższonej temperatury jest wiele, nie tylko COVID-19, a tą chorobę można przechodzić bezobjawowo. - Mając powyższe na uwadze obecnie nie znajduję podstaw do podjęcia prac legislacyjnych dotyczących wprowadzenia obowiązku mierzenia temperatury ciała pracownikom jako sposobu na uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - poinformował Stanisław Szwed.