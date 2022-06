Ashoka Poland daje pracownikom dodatkowy dzień wolny co miesiąc

KDS

• 7 cze 2022 11:29





Organizacja społeczna Ashoka Poland to kolejna instytucja, która swoim pracownicom umożliwi skorzystanie z urlopu menstruacyjnego. Kolejna firma wprowadza urlop menstruacyjny (fot. unsplash.com)

O wprowadzeniu nowego rozwiązania organizacja poinformowała na LinkedIn. Jeden dodatkowy dzień wolny w miesiącu będzie przysługiwał bez konieczności przedstawienia zwolnienia lekarskiego. Będzie mogła o niego zawnioskować każda osoba w firmie, która ma okres ale także pracownicy potrzebujący wesprzeć menstruujące osoby w rodzinie czy gospodarstwie domowym.

Grafika: LKDN

Jest to kolejna firma, która zdecydowała się na ten krok. Agencja kreatywna More Bananas z początkiem 2022 roku wprowadziła płatny urlop menstruacyjny.

- Ta inicjatywa ma służyć skorzystaniu z dnia wolnego w okresie wzmożonego bólu i niedogodności związanych z menstruacją, bez utraty dnia urlopu wypoczynkowego. W More Bananas urlopu menstruacyjnego w wymiarze 1 dnia w każdym miesiącu udziela bezpośredni przełożony. Nie ma ekwiwalentu za niewykorzystanie. Co ważne, nie przechodzi on na kolejny miesiąc. Wymiar dla osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy - wyjaśniała ideę tego pomysłu portalowi Press.pl Ania Ledwoń-Blacha, creative owner w More Bananas.

Czytaj więcej: Urlop menstruacyjny. Rozwiązanie dobre, ale zmniejsza atrakcyjność kobiet na rynku pracy

W 2020 roku, takie rozwiązanie wprowadziła firma PLNY LALA. Jak podkreślała firma w komunikacie, temat menstruacji i związanych z nią ograniczeń pojawia się często w rozmowach zatrudnionych w tej firmie kobiet.

Niedawno media obiegła informacja o tym, że hiszpański rząd chce wprowadzić 3-dniowy urlop menstruacyjny i pracuje nad projektem ustawy wprowadzającym takie rozwiązanie. Zakłada on, że aby kobiety mogły skorzystać z nowego prawa, będą musiały przedstawić zaświadczenie lekarskie.

