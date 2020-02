Apple zapłaci pracownikom za restrykcyjną politykę bezpieczeństwa

W myśl wyroku z 13 lutego czas, jaki pracownicy Apple spędzają, czekając na wyjście z pracy jest płatny, wliczany w czas pracy. W momencie końca dnia roboczego kadry Apple są sprawdzane, czy nie wynoszą własności firmy oraz danych firmy na urządzeniach elektronicznych.

Z racji liczby sprawdzeń, jakich trzeba dokonać bywa, że pracujący czekają na swoja kolej dość długo. Czekanie może trwać i 45 minut. Jeśli ktoś odmówi przeszukania, musi liczyć się z postępowaniem dyscyplinarnym.

Sąd niższej instancji podzielił opinie Apple w tej sprawie. W myśl wyroku, który właśnie zmieniono, czas nie był wliczany do czasu pracy. Apelacja zmienia tę decyzję. W uzasadnieniu sędzi Tani Cantil-Sakauye zaznaczono: "że stwierdzenie Apple, jakoby przeszukanie było benefitem dla pracowników, jest naciągane." Argument firmy, że pracownicy mogą zostawiać torby i telefony (iPhony na przykład) w domu też nie przekonał składu sądowego.

Jak zaznacza AFP wyrok oznacza, że Apple będzie musiało wydać dodatkowe miliony dolarów. Zwłaszcza tym w Kalifornii pracującym w sprzedaży urządzeń marki, bo są najbliżej finalnego, wartościowego produktu. Dokładna liczba pracowników, którym trzeba będzie zapłacić nie jest doprecyzowana. Apple zatrudnia w Stanach 47 tys. osób, duża ich część pracuje w Kalifornii, w siedzibie firmy w Cupertino.

Nie jest to pierwszy taki wyrok. W 2018 r. Starbucks było obiektem podobnej sprawy. Sąd rozstrzygał, czy czas potrzebny na sprawdzenie listy obecności pracowników w sklepach sieci wliczał się w czas pracy. W niektórych przypadkach odbywało się to, gdy zakończyła się praca danej osoby a musiała ona czekać. Wyrok w przypadku Starbucks zmuszał firmę do zapłaty pracownikom dotkniętym taką sytuacją.