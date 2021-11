Amerykańskie firmy czekają na oficjalne wytyczne dotyczące szczepień

Amerykańskie firmy czekają na oficjalne przepisy wydane przez administrację - wynika z ogólnokrajowego badania przeprowadzonego przez Willis Towers Watson.

Amerykańskie firmy czekają na oficjalne przepisy wydane przez administrację (fot. Pixabay)

Ankieta przeprowadzona przez firmę doradczą Willis Towers Watson wykazała, że ​​32 proc. pracodawców planuje dodać przepisy dotyczące szczepień tylko wtedy, gdy wejdą w życie normy wydane przez Administrację Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Około 18 proc. respondentów ma już odpowiednie przepisy wewnętrzne, a 7 proc. planuje je wdrożyć niezależnie od wytycznych federalnych.

Większość firm będzie oferować cotygodniowe testy dla wszystkich pracowników, a jedna czwarta będzie wymagać od nieszczepionych pracowników płacenia za własne testy. Ankietę przeprowadzoną wśród 543 pracodawców w USA, którzy łącznie zatrudniają 5,2 miliona osób.

Badanie pokazało również, że ​​zaledwie 3 proc. pracodawców zauważyło, iż wewnętrzne przepisy dotyczące szczepień spowodowały gwałtowny wzrost liczby rezygnacji z pracy. Prawie połowa ankietowanych pracodawców uważa, że ​​przepisy mogą pomóc w rekrutacji i utrzymaniu pracowników.

Prawie 1 na 3 pracodawców planujących wprowadzenie obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 powiedział, że jest „bardzo zaniepokojony” tym, że nowe przepisy mogą przyczynić się do odejścia pracowników.

Pytani o plany na przyszłość pracodawcy podkreślali, że zamierzają wymagać testów na COVID-19 i noszenia maseczek, by chronić pracowników powracających do miejsc pracy.

Ankieta wykazała również, że ​​wśród firm maleje entuzjazm, jeśli chodzi o zapewnianie zachęt finansowych do szczepień przeciwko COVID-19. Potwierdza to wyniki badania przeprowadzonego przez akademicką organizację badawczą National Bureau of Economic Research w październiku. Wykazały one, że zachęty finansowe nie zwiększają liczby szczepień wśród osób, które nie są do tego przekonane.

