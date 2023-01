Akta osobowe pracowników puchną i puchną. Na kadry spadł właśnie kolejny obowiązek

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia regulującego zasady sprawdzania przez pracodawcę trzeźwości personelu. Dokument wprowadza nową część do akt osobowych pracowników - E oraz rozbudowuje część B.

W połowie stycznia Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy, która umożliwi pracodawcom wprowadzenia prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. 30 stycznia nowelę podpisał prezydent Andrzej Duda.

Teraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia dotyczącego niezbędnych zmian w dokumentacji pracowniczej, związanych z prewencyjnymi kontrolami trzeźwości w miejscu pracy.

Po zmianach kadry będą miały więcej pracy, bowiem akta osobowe pracowników zostaną rozszerzone. Będą w nich przechowywane dokumenty dotyczące kontroli przeprowadzonej na nowych zasadach.

Projekt rozporządzenia ma za zadanie dostosować akta pracowników do nowych przepisów Kodeksu pracy.

- Nowelizacja Kodeksu pracy ma na celu umożliwienie pracodawcom wprowadzenia prewencyjnej kontroli trzeźwości lub kontroli pracowników na obecność w ich organizmie środków działających podobnie do alkoholu. Będzie to możliwe, gdy takie kontrole będą niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób, a także zapewnienia ochrony mienia - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Obowiązek informowania pracowników o tym, że podlegają kontroli

Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawcy będą mieli obowiązek przekazania nowo zatrudnionemu pracownikowi informacji o wprowadzeniu kontroli. Co ważne, takie informacje pracodawca ma przekazać pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej oraz ma mieć możliwość udowodnienia tego faktu. Stąd pojawiła się potrzeba rozbudowania akt pracowników.