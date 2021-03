Agencje zatrudnienia pod lupą. "Program ma promować wysokie standardy usług"

Lewiatan i OPZZ wybiorą najlepsze agencje zatrudnienia. Ruszyły zapisy do programu certyfikacji „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom”.

Z danych Polskiego Forum HR wynika, że w 2020 roku 8830 agencji zatrudnienia prowadziło działalność w Polsce (Fot. Shutterstock)

Ruszyła rekrutacja do programu certyfikacji „Agencja zatrudnienia przyjazna pracowniom”, którego celem jest promowanie najlepszych agencji zatrudnienia.

Porozumienie w tej sprawie podpisali Konfederacja Lewiatan i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

To pierwsza tego typu inicjatywa podjęta wspólnie przez organizację pracodawców i związki zawodowe.

Z danych Polskiego Forum HR wynika, że w 2020 roku 8830 agencji zatrudnienia prowadziło działalność w Polsce, to oznacza wzrost o 1 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Nadal mogliśmy obserwować dużą rotację w tej branży. 1798 to liczba nowych agencji zarejestrowanych w 2020 roku, zaś 1723 - liczba agencji wykreślonych w 2020 roku.

- Sytuacja na rynku usług HR w 2020 roku uwarunkowana była w głównej mierze stanem pandemii, który towarzyszy nam od marca ubiegłego roku. Konsekwencją tego były spadki zapotrzebowania, zarówno na usługi w zakresie pracy tymczasowej, jak i rekrutacji - we wstępie do raportu pisze Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

Rynek agencji zatrudnienia jest bardzo rozproszony, dlatego warto przyjrzeć się jakości świadczonych usług. Na taki pomysł wpadła Konfederacja Lewiatan i OPZZ, które razem stworzyły program certyfikacji „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom”. Jego celem jest weryfikacja jakości usług świadczonych przez agencje zatrudnienia i promowanie podmiotów, dbających o wysokie standardy zatrudnienia. W 2021 roku nabór uczestników do programu będzie trwa od 15 marca do 11 kwietnia.

Certyfikat pomoże wyróżnić się agencjom, które ściśle przestrzegają prawa, wykazują ponadprzeciętną troskę o jakość świadczonych usług, promują stabilne formy zatrudnienia, podejmują działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwiększeniu satysfakcji zatrudnianych pracowników.

- To pierwsze takie porozumienie zawarte przez organizację pracodawców i związki zawodowe. Program ma przede wszystkich promować wysokie standardy usług pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej. Mam nadzieję, że będzie to początek procesu podnoszenia jakości usług dla osób poszukujących pracy, ale również dla tych, którzy poszukują pracowników – mówi Monika Fedorczuk, ekspertka ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan. Jak zdobyć certyfikat? O przyznaniu certyfikatu „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom” decyduje sześcioosobowa Kapituła złożona z przedstawicieli Konfederacji Lewiatan i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Certyfikat jest przyznawany na dwa lata tym agencjom zatrudnienia, które otrzymają powyżej 70 proc. liczby możliwych do uzyskania punktów. Certyfikat może trafić wyłącznie do najlepszych agencji, dlatego ustalono szereg kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby go otrzymać. Należą do nich m.in. - co najmniej 2 lata funkcjonowania na polskim rynku, - brak zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, o ile agencja jest zobowiązana do ich opłacania, - brak zaległości podatkowych (PIT, VAT, CIT), - brak w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku prawomocnych wyroków sądowych wobec: agencji, osób nią zarządzających, ją kontrolujących, stwierdzających naruszenie praw pracowników lub osób wykonujących pracę zarobkową na podstawie umów prawa cywilnego, - brak w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku prawomocnych wyroków stwierdzających zaległości agencji w zakresie zobowiązań publiczno - prawnych wydanych wobec: niej samej, osób fizycznych nią zarządzających, ją kontrolujących, - brak postępowań karnych związanych z działalnością agencji, toczących się przeciw: niej samej, osób fizycznych nią zarządzających, ją kontrolujących, - posiadanie fizycznej siedziby na terenie Polski (konkretna lokalizacja biura wraz z godzinami otwarcia), - posiadanie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, o ile przepisy prawa wymagają tworzenia takich regulaminów,

członkostwo w stowarzyszeniach lub innych organizacjach agencji zatrudnienia lub pracodawców. Kontrole w agencjach zatrudnienia Warto również przytoczyć dane Państwowej Inspekcji Pracy. W 2019 roku inspektorzy przeprowadzili 567 kontroli w 549 agencjach zatrudnienia. Okazuje się, że systematycznie rośnie pula agencji, naruszających przepisy określające zasady prowadzenia agencji zatrudnienia (2019 r. – 64 proc., 2018 r. – 60 proc., 2017 r. – 58 proc.). W latach 2012-2019 - w wyniku powiadomień dokonanych przez PIP 0 z rejestru agencji zatrudnienia wykreślono 280 podmiotów. Jak podaje PIP, nielegalne świadczenie usług agencji zatrudnienia wykryto podczas 11,1 proc. kontroli (rok wcześniej miało to miejsce w trakcie 9,9 proc. kontroli). Nieprawidłowości dotyczyły 63 podmiotów (11,5 proc. skontrolowanych), podczas gdy w 2018 r. było to 65 podmiotów (10,5 proc.), a w 2017 r. – 51 (7,5 proc.). Ze sprawozdania PIP wynika, że najczęstszym wychwyconym przez kontrolerów uchybieniem - podobnie jak w latach ubiegłych - było niezamieszczanie w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu do rejestru oraz nieoznaczanie ofert pracy do wykonywania pracy tymczasowej jako „oferty pracy tymczasowej”. Błąd ten stwierdzono w przypadku 78 agencji. Inspektorzy podają też, że w 69 agencjach nie dopełniło obowiązków informacyjnych wobec marszałka województwa. 48 agencji nie poinformowało go o zmianie danych agencji lub zawieszeniu albo wznowieniu działalności gospodarczej. W 2 podmiotach inspektorzy stwierdzili nieprzestrzeganie zasady równego traktowania i niedyskryminacji osób, dla których agencje poszukiwały zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (dotyczyło ofert pracy zawierających kryteria dyskryminujące kandydatów ze względu na płeć i wiek). Natomiast w 6 agencjach wykazano pobieranie niezgodnych z prawem opłat od osób, którym oferowały one poszukiwanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Inspektorzy sprawdzili również, jak wyglądało przestrzeganie prawa przez agencje w przypadku kierowania cudzoziemców z państw spoza UE do pracy w firmach prowadzących działalność na terytorium RP. O szczegółach możesz przeczytać tutaj.

