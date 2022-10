Agencje zatrudnienia czekają zmiany. Wkrótce pojawią się nowe przepisy

Projekt ustawy o aktywności zawodowej, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ma wprowadzić zmiany na polskim rynku pracy. Część przepisów dotyczy agencji zatrudnienia. Zniesiony ma zostać obowiązek wydawania certyfikatów uprawniających do świadczenia usług agencji zatrudnienia.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami nie będzie już obowiązku uzyskiwania wpisu do rejestru usług doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego.

Czytaj też: Nowe przepisy tuż-tuż. Firmy zatrudniające rodziców dostaną specjalne dodatki

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, "proponowane przepisy nie nakładają nowych obowiązków informacyjnych oraz dodatkowych wymogów dla podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Wprowadzone zostały nowe regulacje mające na celu poprawę standardów świadczonych przez agencje zatrudnienia usług oraz ochronę osób będących klientami agencji zatrudnienia". Jakie? Poniżej lista proponowanych zmian.

Największym zaskoczeniem jest fakt, że działalność w zakresie poradnictwa personalnego i doradztwa zawodowego nie będzie już działalnością regulowaną i nie będzie wymagała wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Agencje będą mogły nadal je prowadzić, ale za to inne podmioty, realizujące jedynie usługi doradztwa czy poradnictwa, nie będą musiały prowadzić działalności w ramach agencji.

Czytaj też: Rząd dopłaci do zdalnych miejsc pracy. Nie wszędzie i pod pewnymi warunkami

Z kolei działalnością regulowaną ma stać się usługa polegająca na gromadzeniu w postaci dokumentu elektronicznego i udostępnianiu informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Podmioty świadczące taką usługę będą zobowiązane do wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

- Jest to zupełna nowość, do tej pory świadczenie takich usług nie wymagało wpisu do rejestru, co wynikało wprost z przepisów ustawy. Wygląda na to, że wszelkie job boardy, czyli ogłoszeniowe portale internetowe, na których publikowane są oferty pracy, będą musiały wpisać się do rejestru agencji zatrudnienia. Oznacza to, że będą musiały sprostać warunkom prowadzenia działalności na równi m. in. z agencjami zatrudniającymi pracowników tymczasowych – ocenia adwokat Karolina Kot z Polskiego Forum HR.

Konsultacje projektu

Projekt został przesłany do konsultacji z końcem września. Rząd chce, żeby ustawa weszła w życie już z początkiem nowego roku. Polskie Forum HR złożyło w Ministerstwie uwagi do projektu.

Czytaj też: Może zniknąć prawie połowa bezrobotnych. Wszystko przez zmianę przepisów

- Otrzymaliśmy 14 dni na zaopiniowanie tak obszernego, niespełna 300-stronicowego projektu, o tak istotnym znaczeniu dla funkcjonowania instytucji rynku pracy w Polsce, w tym agencji zatrudnienia. Wprowadzanie zmian w takim zakresie powinno być poprzedzone gruntownymi konsultacjami i debatą pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku pracy i dokonywane po dogłębnej analizie możliwych rozwiązań i ich konsekwencji – komentuje radca praw Olga Gierada-Jabłonka, wiceprezes Polskiego Forum HR, head of legal ManpowerGroup Polska.