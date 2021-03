Agencja utrudniała wycofywanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Sąd podtrzymał decyzję o karze

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę agencji marketingowej ClickQuickNow na decyzję prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Autor:KDS

• 3 mar 2021 19:17





Spółka została ukarana m.in. za utrudnianie realizacji prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. (Fot. Pixabay)

Sprawa dotyczy wydania przez UODO decyzji nakładającej na ClickQuickNow karę w wysokości ponad 201 tys. zł. Urząd wskazywał, że nie tylko w procesie wycofania zgody nie uwzględniła zasady, zgodnie z którą wycofanie zgody powinno być równie łatwe jak jej wyrażenie, a wręcz działała odwrotnie, tzn. stosowała dla wycofania zgody skomplikowane rozwiązania organizacyjne i techniczne. Co więcej, przetwarzała bez podstawy prawnej dane osób, które nie są jej klientami, a od których otrzymała żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Naruszyła więc realizację prawa do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawa do bycia zapomnianym).

- Warto pamiętać, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych definiuje art. 4 pkt 11 RODO i oznacza „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”. Zgoda ta jest odwoływalna i uprawnienie to przysługuje osobie, której dane dotyczą, w każdym czasie. Ma ona więc prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody musi być tak samo łatwe jak jej wyrażenie. Rozwiązanie takie nie powinno być w żaden sposób ukryte - podkreśla UODO.

Warto przypomnieć, że niedawno prezes UODO nałożył karę w wysokości ponad 1 mln zł na spółkę ID Finance Poland. Przyczyną była niezdolność do szybkiego stwierdzenia zagrożenia i jego usunięcia, która spowodowała utratę danych.

Jak wyjaśnia UODO, ukarana spółka (właściciel portalu pożyczkowego MoneyMan.pl) nie zareagowała odpowiednio na sygnał o lukach w jej zabezpieczeniach. Nie sprawdziła odpowiednio szybko informacji o tym, że na jednym z jej serwerów dostępne są dane jej klientów. Takiego zawiadomienia nie potraktowała z odpowiednią powagą, przez co kilka dni po otrzymanym przez spółkę sygnale, osoba nieuprawniona skopiowała te dane, a następnie usunęła je z serwera. Za zwrot wykradzionych informacji zażądała okupu. Dopiero wtedy spółka rozpoczęła analizowanie zabezpieczeń na swoich serwerach i jednocześnie zgłosiła naruszenie ochrony danych organowi nadzoru.

