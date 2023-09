Afera z migrantami z krajów muzułmańskich. MSWiA zabiera głos

MSWiA, odnosząc się do kontroli posłów KO, podkreśliło, iż informacje o tym, że w 2022 r. do Polski przyjechało 135 tys. cudzoziemców z państw muzułmańskich są nieprawdziwe. Tak naprawdę w ubiegłym roku do Polski przybyło niecałe 30 tys. pracowników z krajów muzułmańskich.

- Okazuje się, że z dużym prawdopodobieństwem mamy do czynienia z korupcją, tutaj, w tym ministerstwie, korupcją na najwyższych szczeblach i to w temacie, który jest szczególnie wrażliwy. Politycy PiS-u od wielu lat straszą Polaków nielegalną migracją, natomiast okazuje się, że sami mają bardzo wiele na sumieniu w tym zakresie - mówił w rozmowie z PAP Marcin Kierwiński w środę, 6 września, po wizycie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

- Wiemy, że wydano prawie 135 tys. pozwoleń na pracę tylko w 2022 roku, chcieliśmy uzyskać dane, ile z tych pozwoleń zostało zrealizowanych, wtedy tych danych nam nie udzielono - mówił Kierwiński. Dodał, że nie uzyskali tych danych, a urzędnicy z MSZ mówili im, że "jest polityczny zakaz przekazania tych danych".

- Z jednej strony PiS straszy nas migrantami, ale tysiącami rozdaje pozwolenia na pracę i wizy dla migrantów z krajów muzułmańskich. Okazuje się, że w tle może być jeszcze korupcja, stąd dymisja wiceministra Wawrzyka - mówił poseł KO.

MSWiA: Do Polski przybyło niecałe 30 tys. pracowników z państw muzułmańskich

MSWiA w stanowisku, które przekazano parlamentarzystom Koalicji Obywatelskiej, odniosło się do kontroli posłów. W piśmie zaznaczono, że informacje o tym, że w 2022 r. do Polski przyjechało 135 tys. cudzoziemców z państw muzułmańskich, są nieprawdziwe. Tak naprawdę w ubiegłym roku do Polski przybyło niecałe 30 tys. pracowników z tych krajów.

- Zezwolenie na pracę to pierwszy etap weryfikacji pracownika, który zgłasza chęć przyjazdu do Polski. Uzyskanie przez cudzoziemca zezwolenia na pracę nie daje automatycznie podstawy do przyjazdu do naszego kraju i podjęcia pracy. Osoba ubiegająca się o wizę jest weryfikowana przez odpowiednie służby i konsula. Jeśli weryfikacja przebiegnie pozytywnie, cudzoziemiec otrzymuje wizę pracowniczą - wyjaśnia Błażej Poboży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Poboży przypomina również, że kwestie zatrudnienia nadzoruje minister rodziny i polityki społecznej. Z kolei wydawaniem zezwoleń na pracę cudzoziemców zajmuje się wojewoda.

- Informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, kwestie zatrudnienia należą do działu praca (art. 21 ust. 1), a ministrem nadzorującym te kwestie jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy organem wydającym zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce w I instancji administracyjnej jest wojewoda (art. 88b), a organem wyższego stopnia jest minister właściwy do spraw pracy (art. 5a), który w tym zakresie sprawuje nadzór nad wojewodą. Przytoczona podstawa prawna, powinna być dobrze znana Panom Posłom przed podjęciem kontroli poselskiej, czego w szczególności powinniśmy wymagać od osób długoletnio sprawujących mandat poselski - wskazuje Błażej Poboży.

Zdymisjonowany wiceminister autorem rozporządzenia o migrantach

Przypomnijmy, 31 sierpnia premier Mateusz Morawiecki odwołał Piotra Wawrzyka z funkcji sekretarza stanu w MSZ; powodem tej decyzji był "brak satysfakcjonującej współpracy" - przekazał resort dyplomacji. Premier przyznał kilka dni później, że dymisja związana jest z działaniami CBA.

Piotr Wawrzyk był w MSZ odpowiedzialny za sprawy konsularne i wizowe. Jak napisała "Gazeta Wyborcza", Wawrzyk okazał się autorem projektu rozporządzenia w sprawie ułatwień wizowych dla robotników tymczasowych z około 20 krajów, w tym krajów islamskich. Zakładało ono możliwość zatrudnienia w Polsce do 400 tys. pracowników.

Dziennik napisał, że "z nieoficjalnych informacji wyłania się jednak obraz afery korupcyjnej, która umożliwiała napływ do Europy dziesiątków tysięcy imigrantów za pośrednictwem międzynarodowych firm rekruterskich. To one, według informacji +Wyborczej+, stały za projektem rozporządzenia ministra Wawrzyka".

