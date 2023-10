Afera wizowa może przysporzyć problemów polskim pracodawcom

Z nieoficjalnych ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika jednak, że MSZ nie zerwało umów, a wizy do Polski wydawane są po staremu.

"Rz" poprosiła o komentarz MSZ. Resort odpowiedział, że wszelkie informacje w tej sprawie, możliwe do przekazania, publikowane są na bieżąco w komunikatach MSZ.

- Nie ma dowodów innych niż zapowiedzi medialne na to, że MSZ faktycznie wypowiedziało te umowy. „Rzeczpospolita" twierdzi, że nie doszło do żadnego zrywania umów z podmiotami świadczącymi usługi outsourcingu dla polskich placówek konsularnych, co pokrywa się z naszymi obserwacjami – nasi klienci nie zgłaszali do tej pory żadnych problemów, które mogłyby wynikać z takiego działania – mówi w rozmowie z PulsHR.pl Michał Nocuń, prawnik z działu employment & immigration w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.

Michał Nocuń wyjaśnia, że gdyby doszło do zaprzestania współpracy z podwykonawcami, to głównym skutkiem byłoby znaczne wydłużenie czasu trwania postępowania wizowego. Urzędnicy konsularni musieliby wtedy przejąć zadania wykonywane przez podwykonawców polegające przede wszystkim na wstępnym przyjmowaniu wniosków i odfiltrowywaniu wniosków przygotowanych nieprawidłowo. Czas oczekiwania mógłby się wydłużyć nawet kilkukrotnie.

- Wbrew sugestiom niektórych mediów rolą podmiotów outsourcingowych nie jest w tym wypadku podejmowanie decyzji w postępowaniu wizowym, tylko raczej wstępna kontrola jakości wniosków (szczególnie pod względem kompletności) czy czynności tak prozaiczne jak porządkowanie dokumentów składanych przez cudzoziemców, które następnie przekazywane są konsulom w celu formalnego rozpatrzenia – dodaje Nocuń.

Grzegorz Stępień, prezes Fundacji Firma dla Każdego, która wspiera cudzoziemców w legalizacji pobytu i pracy w Polsce, uważa, że zapowiadane przez MSZ wypowiedzenie umów firmom outsourcingowym może nieść za sobą rozmaite konsekwencje.

- Z całą pewnością zwiększoną ilość pracy będą miały służby konsularne, a wnioskodawcy-cudzoziemcy będą musieli liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania na realizację zgłoszenia wizowego. Efekty będą znane dopiero za kilka miesięcy, bo cała sprawa jest bardzo świeża. Determinantą będzie to, czy placówki konsularne będą w stanie płynnie przejąć wszystkie wnioski wizowe, które uprzednio były obsługiwane przez agencje – komentuje Grzegorz Stępień.

Afera wizowa może wpłynąć negatywnie na polski rynek pracy

Grzegorz Stępień podkreśla, że celem decyzji MSZ o wypowiedzeniu umów firmom outsourcingowym jest zwiększenie kontroli nad procesem przyjmowania wniosków wizowych. Może to wpłynąć na rynek pracy, zwłaszcza jeśli będzie skutkować dłuższym czasem oczekiwania na realizację wniosków wizowych.

Afera wizowa może wpłynąć na rynek pracy, zwłaszcza jeśli będzie skutkować dłuższym czasem oczekiwania na realizację wniosków wizowych (Fot. Shutterstock)

- To z kolei może wpływać ogólnie na gospodarkę poprzez ograniczenie ruchu turystycznego, przedsiębiorczości, a także innych determinantów związanych z napływem cudzoziemców – dodaje Stępień.

Michał Nocuń widzi dwa możliwe skutki afery wizowej. Po pierwsze w placówkach dotkniętych aferą rozpatrywanie wniosków wizowych zostanie wydłużone – w szczególności z powodu audytu, który ma być przeprowadzany w placówkach konsularnych oraz w departamencie konsularnym MSZ.

- Po drugie afera wizowa może wywołać efekt mrożący, w szczególności w rejonach świata, w których występuje duża presja migracyjna (np. Azja Południowa), gdzie konsule, chcąc uniknąć oskarżeń o jakiekolwiek nieprawidłowości, mogą jeszcze chętniej niż dotychczas odmawiać wydawania wiz, być może nawet nie wydając ich wcale. Oznacza to pogłębienie istniejących od dawna problemów, co może stanowić motywator dla polskich pracodawców, aby szukać pracowników w innych regionach świata, w szczególności w krajach objętych ruchem bezwizowym, np. w obszarze Ameryki Łacińskiej – ocenia Michał Nocuń.

Nocuń podkreśla jednak, że afera wizowa nie powinna wpłynąć na możliwości rekrutowania obywateli krajów, z których pochodzi większość pracowników-cudzoziemców w Polsce, takich jak Ukraina, Mołdawia czy Gruzja, ponieważ kraje te objęte są ruchem bezwizowym.

- Konieczne mogą być natomiast pewne zmiany w zakresie obsługi cudzoziemców – rezygnacja z uzyskiwania wizy krajowej przy założeniu, że zatrudnienie będzie miało trwać dłużej niż 90 dni, oznacza konieczność składania wniosków o zezwolenia na pobyt czasowy do urzędów wojewódzkich przed upływem 90 dni – dodaje Michał Nocuń.

Grzegorz Stępień zwraca także uwagę na pozytywne efekty afery wizowej – większą świadomość, a także wzmocnienie systemu kontroli i monitorowania cudzoziemców aplikujących o polską wizę.

- Z drugiej strony może nieść za sobą negatywne postrzeganie polskiego rynku pracy za granicą, co w efekcie może utrudnić polskim pracodawcom znalezienie odpowiedniego pracownika – dodaje Stępień.

Te branże najbardziej odczują skutki afery wizowej

Które branże będą miały największe problemy w związku z negatywnymi efektami afery wizowej w Polsce? Zdaniem Grzegorza Stępnia trudno jednoznacznie je wskazać, ale kilka sektorów może być szczególnie narażonych na skutki tej sytuacji.

- Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na branżę IT i nowych technologii, która często polega na międzynarodowych specjalistach i inżynierach i która w znaczny sposób może odczuć trudności w rekrutacji wykwalifikowanych pracowników z zagranicy – mówi Grzegorz Stępień.

- Również branża turystyczna może odczuć spowolnienie. Spowodowane jest to mniejszymi mocami przerobowymi placówek konsularnych, które ze względu na ilość dodatkowej pracy mogą wydawać, czasem niesłusznie, negatywne decyzje wizowe – dodaje.

Firmy IT mogą mieć problem z rekrutacją specjalistów z zagranicy (Fot. Shutterstock)

Z kolei Michał Nocuń uważa, że problemy wywołane „paraliżem wizowym" nie będą dotyczyć konkretnych branż, ale raczej pracodawców nastawionych na rekrutowanie pracowników z zagranicy – szczególności z tych krajów, które nie są objęte ruchem bezwizowym.

- Dlatego też branże nastawione np. na rekrutację obywateli Indii (kraj ten znalazł się w epicentrum afery wizowej), takie jak IT czy firmy zatrudniające spawaczy, być może powinny rozważyć przekierowanie swoich wysiłków rekrutacyjnych gdzie indziej – wymienia Michał Nocuń.

- Można się natomiast spodziewać, że przemysł czy branża logistyczna, w których obserwowalny był odpływ obywateli państw europejskich nienależących do Unii Europejskiej, mogą się mierzyć z problemami wynikającymi z konieczności dostosowania się do nowych realiów. Podobnie, jeśli chodzi o podmioty nastawione na pozyskanie osób wykonujących konkretne zawody – np. spawaczy w technologii TIG, różnych specjalistów IT, kierowców samochodów ciężarowych – dodaje.

Nielegalne wizy. Z jakimi konsekwencjami musi liczyć się pracodawca, a z jakimi pracownik?

Jak zauważa Michał Nocuń, wizy „nielegalne", które są przedmiotem afery wizowej, zostały wydane w wyniku naruszenia prawa, ale przez uprawnione do tego organy.

- To oznacza, że uzasadnione będzie uznać, że korzystają one z tzw. domniemania legalności. Określenie to oznacza, że decyzja jest ważna i powinna być wykonywana dopóty, dopóki nie zostanie zmieniona, uchylona lub nie zostanie stwierdzona jej nieważność przez właściwy organ i z zachowaniem przepisanego trybu postępowania. Z tego wynika, że konieczne będzie przeprowadzenie przez konsulów lub organy Straży Granicznej postępowania w sprawie cofnięcia lub unieważnienia tych wiz, które muszą się najpierw zakończyć decyzją – wyjaśnia Michał Nocuń.

Decyzja cofająca lub unieważniająca wizę będzie prawdopodobnie skutkować wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu (często nazywanej decyzją deportacyjną), która może być wydana z zastrzeżeniem przymusowego jej wykonania.

- Oczywiście możliwe jest, że biorąc pod uwagę wątek korupcyjny w sprawie, przeciw cudzoziemcowi może być wszczęte postępowanie karne, w którym wyrok skazujący skutkuje również wpisem do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany – dodaje.

Pracodawca, jeśli nie brał udziału w korupcyjnym pozyskiwaniu wiz, będzie przede wszystkim zmuszony do poszukania nowego pracownika.

- Cofnięcie lub unieważnienie wizy skutkuje automatyczną delegalizacją pobytu, co oznacza również brak możliwości legalnego wykonywania pracy. Przepisy natomiast nie przewidują żadnych sankcji dla pracodawców zatrudniających osoby, które w okresie zatrudnienia legitymowały się ważnymi dokumentami pobytowymi oraz których praca została odpowiednio zalegalizowana. Ciężko bowiem będzie przypisać winę pracodawcy, który wykonał prawidłowo wszystkie swoje obowiązki przewidziane przez prawo – w szczególności sprawdził dokument pobytowy cudzoziemca, wykonał jego kopię oraz zgłosił go terminowo do ZUS-u – mówi Michał Nocuń.

- Co więcej, istnieje specjalny przepis stworzony w celu ochrony pracodawców, którzy zatrudnili cudzoziemców legitymujących się nielegalnie pozyskanymi dokumentami, ale prawidłowo zrealizowali ww. obowiązki – art. 120a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – dodaje.

