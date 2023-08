Absurdalny zapis rodem z poprzedniej epoki zniknie z Kodeksu pracy

Zaproponowane rozwiązania mają dostosować regulacje do zmian technologicznych, które nastąpiły od czasu jego wydania w 1998 r. (Fot. Pixabay)

- Przez 25 lat obowiązywania rozporządzenia nastąpił duży postęp technologiczny, mający znaczący wpływ na sposób organizacji stanowisk pracy. Kluczową zmianą jest upowszechnienie wykorzystywania w pracy sprzętów przenośnych (np. laptopów). (...) Ponadto analizy dotyczące obowiązujących rozwiązań doprowadziły do wniosku, że niektóre z nich są zbyt szczegółowe i rygorystyczne, należy więc je zmienić w taki sposób, by umożliwiały pracodawcom pewną swobodę w organizacji stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, przy jednoczesnym zapewnieniu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ergonomii na stanowisku pracy - wskazują autorzy dokumentu.

Jak czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia, zaproponowane rozwiązania mają dostosować regulacje do zmian technologicznych, które nastąpiły od czasu jego wydania w 1998 r.

Projekt rozporządzenia zakłada uaktualnienie i uporządkowanie definicji stanowiska pracy. Zgodnie z nim pojęcie to ma dotyczyć przestrzeni pracy wraz z:

a) wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika,

b) krzesłem i stołem lub powierzchnią roboczą,

c) opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

Usunięto z jego definicji również zapisy odnoszące się do korzystania ze stacji dyskietek czy trackballa.

Ministerstwo zaproponowało uchylenie definicji systemu komputerowego,

dookreśliło, że przepisów rozporządzenia nie stosuje się do systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Kodeks pracy wchodzi w XXI wiek (fot. Jodie Cook/ Unsplash)

Uproszczono wymogi, jakie ma spełniać sprzęt, na jakim pracujemy

Ponadto resort zaproponował nadanie nowego brzmienia załącznikowi do rozporządzenia, który określa minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe. Zmiany są następujące:

określenie organizacji stanowisk pracy z wykorzystaniem systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, w szczególności laptopów i określenie sposobu, w jaki należy te stanowiska organizować (stanowisko pracy musi być wyposażone w monitor stacjonarny lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz),

zmodyfikowane wymagania dla monitorów ekranowych, w tym ograniczenie wymagań w zakresie regulacji ustawienia monitora (ma ono nie wymuszać niewygodnych ruchów głowy i szyi) do możliwości jego pochylenia, oraz uchylenie wymogu aby ekran monitora musiał być pokryty warstwą antyodbiciową lub posiadać odpowiedni filtr,

ograniczone wymagania wobec konstrukcji klawiatury, w szczególności w zakresie jej wysokości i kąta pochylenia, konstrukcja klawiatury ma jedynie umożliwiać użytkownikowi przyjęcie pozycji, która nie powodowałaby zmęczenia mięśni rąk podczas pracy,

zmieniono wymagania w zakresie konstrukcji stołu i powierzchni roboczej, jak zapisano w rozporządzeniu, konstrukcja stołu i powierzchnia robocza powinny umożliwiać ergonomiczne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy, w tym zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora ekranowego i klawiatury, a w szczególności powinny zapewniać: wystarczającą powierzchnię, gwarantującą łatwe posługiwanie się elementami wyposażenia stanowiska i wykonywanie czynności związanych z pracą, ustawienie klawiatury z zachowaniem takiej odległości od przedniej krawędzi stołu, która umożliwia podparcie dla rąk i przedramion z zachowaniem co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem oraz ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, bez konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji.

gdy przy pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów, stanowisko pracy było wyposażone w uchwyt na dokumenty, posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika.

konieczność wyposażenia stanowiska pracy w podnóżek na życzenie pracownika, ale zrezygnowano z określania wytycznych w zakresie kąta nachylenia oraz powierzchni podnóżka, z uwagi na ich zbytnią szczegółowość,

stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno być tak zaprojektowane, aby pracownik miał zapewnioną dostateczną przestrzeń pracy, umożliwiającą umieszczenie wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie w zasięgu kończyn górnych. Stanowisko powinno być tak usytuowane w pomieszczeniu, aby dostęp do niego był swobodny.

oświetlenie stanowiska pracy powinno zapewniać komfort pracy wzrokowej, a szczególnie: oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności, należy ograniczyć olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub półprzezroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz olśnienie odbiciowe od ekranu monitora, w szczególności przez stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych, instalowanie urządzeń eliminujących nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy).

Prace nad rozporządzeniem cały czas trwają. Jednak projekt zawiera przepis przejściowy, który daje pracodawcom 3 miesiące od wejścia w życie przepisów na dostosowanie się do nowych wytycznych.

