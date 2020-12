90 proc. firm z branży targowej nadal bez pomocy. Organizacje apelują o zmianę przepisów

Polska Izba Przemysłu Targowego i Konfederacja Lewiatan domagają się rozszerzenia pomocy na inne przedsiębiorstwa, bez których nie ma możliwości zorganizowania żadnej imprezy targowej, oraz wprowadzenie jasnych kryteriów wsparcia.

- Targi kojarzą się głównie z organizatorami targów jednak stanowią oni tylko kilka procent całego rynku. Wiodącym segmentem są firmy projektujące i budujące stoiska targowe. To ponad 80 proc. sektora targowego. Należy również pamiętać, że branża targowa to obiekty targowo-konferencyjne, czy firmy spedycji i transportu targowego. Nie można zatem mówić, że branża targowa otrzymała pomoc rządową, bowiem z pomocy mogą skorzystać jedynie nieliczni - mówi dr Beata Kozyra, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Dlatego, Polska Izba Przemysłu Targowego i Konfederacja Lewiatan proponują rozszerzenie pomocy w ramach tarczy PFR 2.0 o inne branże z następującymi kodami PKD.

- 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami: pod tym kodem PKD działają obiekty targowe i konferencyjne wynajmujące powierzchnię wraz z usługami towarzyszącymi na rzecz wydarzeń targowych, konferencji, eventów – ok. 31 firm.

- 73.11.Z – działalność agencji reklamowych: pod tym kodem PKD działają firmy projektujące i budujące stoiska targowe, wystawy i branding kongresowy – ok. 3602 firm.

- 52.29.C – działalność pozostałych agencji transportowych: pod tym kodem PKD działają firmy transportu i spedycji targowej – 9 firm.

Organizacje podkreślają, że dla ograniczenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących pod tymi kodami PKD powinny być wprowadzone jasne kryteria przyznania pomocy. Przychód w trzech dowolnie wybranych miesiącach 2020 r. powinien być niższy o co najmniej 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tych samych miesiącach w 2019 r. Dodatkowo każda firma zobowiązana byłaby do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, że 75 proc. ubiegłorocznego przychodu była całkowicie zależna od organizacji, obsługi oraz innych usług świadczonych na rzecz targów i kongresów w kraju i za granicą.

20 tys. pracowników

Warto przypomnieć, że z badań PIPT wynika, iż prawie 76 proc. firm branży targowej straciło jedyne źródło przychodu. Branża targowa w czasie obecnego „przestoju” traci nawet 150 mln zł miesięcznie. Dla firm oznacza to konieczność zwolnień.

- Polski rynek targowy zatrudnia ok. 20 000 pracowników etatowych i drugie tyle na umowy cywilno-prawne. Należy tu wspomnieć również o setkach firm, zatrudniających tysiące pracowników, które są podwykonawcami dla firm targowych. Z badań PIPT wynika, że co 4 firma rozważa zwolnienia co najmniej połowy swoich pracowników i współpracowników. Bez pomocy rządu dla naszej branży zbankrutuje lub ulegnie zamknięciu, w ciągu najbliższych dwóch miesięcy ponad 60 proc. przedsiębiorstw - pisali w liście skierowanym do rządu przedstawiciele organizacji.