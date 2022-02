7-godzinny dzień pracy w Polsce. Są pierwsze konkrety

Praca tylko cztery dni w tygodniu lub wariant 7-godzinnego dnia pracy - o skróceniu czasu pracy mówi się coraz częściej. Teraz temat pojawił się również w Sejmie. - Pandemia wymusiła na nas duże zmiany w podejściu do pracy, które niebawem staną się normą. Jestem przekonany, że jedną z nich będzie optymalizacja czasu pracy, dlatego już teraz powinniśmy zbadać, jakie efekty przynosi krótszy czas pracy - mówi poseł Michał Wypij, który w interpelacji pyta resort pracy, jak zapatruje się na taką zmianę.

W Polsce 8-godzinny dzień pracy obowiązuje już ponad 100 lat (fot. Unsplash/Alex Kotliarskyi)

W Polsce 8-godzinny dzień pracy obowiązuje już ponad 100 lat. Ustanowiono go w 1918 roku, a dekret wprowadzający to rozwiązanie podpisał ówczesny Naczelnik Państwa Józef Piłsudski.

Jednak dopiero 21 lipca 1973 r. Polacy po raz pierwszy w historii nie poszli do pracy w sobotę. Od pracy sześć dni w tygodniu odchodzono stopniowo.

Teraz coraz częściej mówi się o dalszym skracaniu czasu pracy. Padają różne propozycje co do formy. W ciągu najbliższych miesięcy Partia Razem złoży projekt ustawy o siedmiogodzinnym dniu pracy.

- Pandemia wymusiła na nas duże zmiany, jeśli chodzi o podejście do pracy. Natomiast to nie jest koniec, spowoduje ona także trwałą zmianę m.in. w podejściu do miejsca pracy czy też czasu pracy i realizacji zadań zawodowych, także w usługach publicznych. Wcale nie wykluczam, że czas pracy będzie krótszy, co moim zdaniem nie wpłynie ujemnie na efektywność pracowników - mówi w rozmowie z PulsHR.pl poseł Michał Wypij z Porozumienia Jarosława Gowina, który jest autorem interpelacji w sprawie zmian w tygodniowym wymiarze czasu pracy.

Przytacza w niej przykłady państw, które już przetestowały krótszy czas pracy. Mówi m.in. o Islandii, gdzie okazało się, że osoby pracujące 35-36 godzin w tygodniu były bardziej wydajne albo pracowały tak samo jak na etacie 40-godzinnym. Podaje też przykład Hiszpanii i Nowej Zelandii, w których obecnie trwają badania nad efektami skrócenia czasu pracy.

- Moim zdaniem powinniśmy podejść kompleksowo do tematu i sprawdzić, jak praca zdalna, która przecież w ostatnim czasie mocno się upowszechniła tam, gdzie jest to możliwe, oraz krótszy czas pracy wpływają na efektywność pracowników. To stanie się naszą codziennością, więc warto już teraz zbierać informacje na ten temat - wyjaśnia.

Dlatego w interpelacji zapytał Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej m.in. o to, czy prowadzi badania efektywności pracy pod kątem skrócenia tygodniowego czasu pracy oraz czy podjęło prace wprowadzające kodeksowe zmiany w tygodniowym czasie pracy.

- Moim zdaniem nasz kraj jest gotowy na skrócenie czasu pracy, ale żeby mieć pewność, powinniśmy to zbadać, dlatego dopytuję, co w tym kierunku robi resort pracy - wyjaśnia Wypij. Powrót do starego pomysłu Także Partia Razem ogłosiła kilka dni temu, że planuje wrócić do walki o swój priorytetowy projekt, czyli skrócenie czasu pracy. - Nie rodzimy się po to, żeby harować. Rodzimy się również po to, żeby mieć rodzinę, przyjaciół, żeby móc spędzać czas wolny tak jak chcemy, a nie tylko po to, żeby pracować - argumentowała cztery lata temu, kiery partia mówiła o swoich pomysłach na zmiany po wejściu do Sejmu, Marcelina Zawisza. Teraz o pomyśle przypomniał poseł Maciej Konieczny, który był gościem porannej rozmowy w RMF FM. Zapowiedział on, że w ciągu najbliższych miesięcy Partia Razem złoży projekt ustawy o siedmiogodzinnym dniu pracy. - Ostatni raz ośmiogodzinny dzień pracy ustanowiliśmy sto lat temu, a od tego czasu sporo się zmieniło w technologii i gospodarce. No to chyba czas najwyższy, żeby owoce tego rozwoju technologicznego przypadły w udziale większości pracującej - tłumaczył na antenie RMF FM Maciej Konieczny. Warto przypomnieć, że skrócenie czasu pracy nie jest postulatem "z sufitu" czy opartym wyłącznie na testach prowadzonych w innych krajach. Już w 2000 roku, czyli ponad dwie dekady temu, 35-godzinny czas pracy wprowadzono we Francji. W Danii oficjalny tydzień roboczy nie przekracza 38 godzin. Ile pracują Polacy? Z ostatniej analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że Polacy pracują dłużej niż mieszkańcy najbardziej rozwiniętych krajów Europy. Pracujemy średnio 39,7 godz. tygodniowo, podczas gdy Francuzi, Szwedzi, Niemcy czy Duńczycy poniżej 36 godzin, a Holendrzy nawet poniżej 30 godzin. Analitycy PIE zwrócili też uwagę, że w krajach, w których pracuje się krócej, produktywność jest wyższa. Eksperci tłumaczą to wyższym poziomem aktywności zawodowej w bogatszych społeczeństwach, co przekłada się na sytuację, w której więcej osób pracuje, ale w mniejszym wymiarze godzin. - Próba implementacji modelu krótszej pracy do krajów relatywnie biedniejszych mogłaby zatem zakończyć się koniecznością podejmowania przez pracowników dodatkowej aktywności zawodowej - ocenili. Obecnie, zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy wynosi 8 godzin na dobę w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy oraz 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

