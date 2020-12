4P+O, czyli pomysł przedsiębiorców na wyjście na prostą po pandemii

Przejrzystość, przewidywalność, przystosowanie, perspektywiczność oraz odporność - tak prezentuje się w skrócie plan działania Pracodawców RP na rzecz walki ze skutkami pandemii i odbudowy gospodarki.





Autor:KDS

• 4 gru 2020 15:20





Porównując sytuację polskiej gospodarki do innych państw Unii Europejskiej, okaże się, że z koronakryzysem poradziliśmy sobie całkiem dobrze. (Fot. Pixabay)

REKLAMA

Polska gospodarka wymaga odnowy. Nie tylko po kryzysie wywołanym pandemią. Także po latach zaniedbań, rozszerzającego się chaosu prawnego i wszechwładzy biurokracji - uważają eksperci Pracodawców RP.

Ich zdaniem niezbędna jest odbudowa kapitału społecznego, czyli zaufania obywateli do państwa. Jak chcą to osiągnąć?

Stworzyli pięć zasad, stosowanie których pozwoli na odnową polskiej gospodarki. To przejrzystość, przewidywalność, przystosowanie, perspektywiczność i odporność, czyli 4P+0.

Porównując sytuację polskiej gospodarki do innych państw Unii Europejskiej, okaże się, że z koronakryzysem poradziliśmy sobie całkiem dobrze. Jak podaje Eurostat, w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2020 roku polskie PKB w tym czasie spadło łącznie tylko o 2,3 proc. Hiszpania czy Wielka Brytania (mimo, że opuściła UE, podawana jest w statystykach) spadki sięgały ponad 9 proc. Mimo to nie powinniśmy się cieszyć. Przed nami 4. kwartał, okres, w którym pandemia biła kolejne rekordy w liczbie zakażeń, okres, w którym żyjemy w czasie drugiego lockdownu. To wszystko z pewnością spowoduje, że nasza gospodarka ucierpi. Jak ją ratować? Oto plan Pracodawców RP.

Przejrzystość

Zdaniem przedsiębiorców, administracja musi komunikować podejmowane czy planowane działania w sposób skoordynowany, klarowny i otwarty. Chaos informacyjny jest niedopuszczalny. Sytuacje, w których np. ministrowie niezwiązani z rozwojem gospodarczym spekulują na temat przebranżowienia się firm, nie mają prawa się powtarzać.

- Planowane strategie muszą być anonsowane w sposób niepozostawiający miejsca na szkodliwe spekulacje. Przy podejmowaniu decyzji niezbędny jest również dialog społeczny. Wszystkie informacje i dane o pandemii, instrumentach pomocowych i ich finansowaniu powinny być ogólnie dostępne. W dziedzinie gromadzenia danych i ich przetwarzania nie ma miejsca na amatorszczyznę. To rząd powinien przygotować i udostępnić wszelkie dane, a nie np. pasjonaci i inne osoby prywatne - wskazują eksperci z Pracodawców RP.

Przewidywalność

Decyzje dotyczące wprowadzanych rozwiązań muszą być konsultowane z partnerami społecznymi. A także ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem. Takie daty jak Dzień Wszystkich Świętych i związane z nim zwyczaje społeczne nie mogą być zaskoczeniem dla rządu. Dotyczy to też jego nagłych decyzji związanych z takimi datami. Konieczne jest przygotowanie przez administrację ewentualnych scenariuszy i zakresu potencjalnie podejmowanych działań. Jak nad tym pracować? M.in. poprzez wzmocnienie dialogu społecznego i jego instytucji, niewprowadzanie nowych obciążeń fiskalnych i administracyjnych, przewidywalną oraz bezpieczną społecznie i gospodarczo płacę minimalną czy też niepodejmowanie decyzji zamrażających przepływ pracowników, usług i towarów. Maseczki Na konieczność lepszego dialogu w sprawie wprowadzania nowych rozwiązań zwracała uwagę również Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert Pracodawców RP ds. prawa pracy. - Rozwiązania mające chronić zdrowie i życie pracowników powinny być wcześniej konsultowane w ramach dialogu społecznego, a nie uchwalane w tempie ekspresowym. Przykład modyfikacji obowiązku zasłaniania nosa i ust w miejscu pracy pokazuje, że błędów merytorycznych, nie mówiąc już o legislacyjnych, można było w prosty sposób uniknąć - mówiła o zamieszaniu, jakie wynikło z przepisami dotyczącymi konieczności noszenia maseczek w pracy. W pierwszej formie obowiązywały one tylko przez 4 dni, bo reakcji branży BHP zapisy zmieniono. Teraz pracodawcy decydują, kiedy pracownicy muszą chodzić w pracy w maseczkach. Przystosowanie Zdaniem przedsiębiorców, zamiast zamykać firmy, trzeba zezwolić im funkcjonować, ale w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Zasady funkcjonowania należy opracować we współpracy z epidemiologami przy zachowaniu generalnej spójności obostrzeń. Sytuacja, w której np. sklepy budowlane są otwarte, a meblowe zamknięte, jest odbierana jako nielogiczna i niesprawiedliwa. - Zwinny powinien być nie tylko sam biznes, ale również jego szerokie otoczenie. Chodzi przede wszystkim o państwo, które musi przystosować do zmiennych warunków funkcjonowania i w razie potrzeby szybko reagować. Dlatego potrzebna jest deregulacja gospodarki, uproszczenie przepisów by odzyskać legislacyjne pole manewru. Obecnie wprowadzenie tarcz antykryzysowych wymagało uchylenia dziesiątek, a nawet setek rozsianych po wielu ustawach przepisów - wskazują przedsiębiorcy. W tym punkcie Pracodawcy RP mówią m.in. o zniesieniu zakazu handlu w niedzielę czy przyspieszeniu prac nad zmianami prawnymi dotyczącymi pracy zdalnej czy też niepodejmowaniu decyzji zamrażających przepływ pracowników, usług i towarów. Perspektywiczność Kryzys COVID-19 nie może uśpić koniecznych reform strukturalnych, takich jak te, które dotyczą przeciwdziałania kryzysowi demograficznemu, polityki migracyjnej oraz realizacji skoordynowanych działań w kierunku gospodarki niskoemisyjnej czy zielonego ładu. Dlatego - zdaniem przedsiębiorców - należy maksymalne i optymalne wykorzystać Fundusz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, dokonać rewizji polityki społeczno-gospodarczej i finansowej, prowadzić skuteczną walkę z kryzysem demograficznym (katastrofą demograficzną) oraz skupić się na wprowadzeniu nowoczesnej, wydajnej i efektywnej służby zdrowia. Odporność - Wirus będzie w naszym życiu jeszcze przez długi czas. Nie można wykluczyć, że w przyszłości pojawią się jego kolejne mutacje lub całkiem nowe wirusy. Nasza gospodarka musi zainwestować w odporność długookresową. Nie tylko tę w rozumieniu odporności zdrowotnej obywateli, ale odporności gospodarki na nieoczekiwane kryzysy. Szczególnie firmy muszą być gotowe, aby móc przełączyć się w tryb funkcjonowania warunkach wynikających z obostrzeń sanitarnych, mobilności, przemieszczania się, a nawet skrajnego przypadku zakazu działalności - wskazują Pracodawcy RP. Ich zdaniem pomocne może być inwestowanie w elektroniczne kanały dystrybucji, cyfryzację oraz różnicowanie modeli biznesowych. By przebiegało to sprawnie, państwo powinno przygotować instrumenty wsparcia i zachęt dla firm w kierunku budowania większej odporności, dywersyfikacji oraz przygotowania planów zarządzania kryzysowego na wypadek epidemii. Kapitał społeczny (zaufanie) Ostatnim elementem, na jaki zwracają uwagę przedsiębiorcy, elementem łączącym przejrzystość, przewidywalność, przystosowanie, perspektywiczność i odporność, jest kapitał społeczny (ang. social capital). - To pojęcie doskonale znane w ekonomii. Odnosi się do stosunków społecznych i wzajemnego zaufania uczestników życia gospodarczego. Jest niezbędne zarówno z ekonomicznego, jak i społecznego punktu widzenia. Z badań naukowych jednoznacznie wynika, że kraje o wysokim poziomie kapitału społecznego (zaufania) zdołały przełamać pułapkę średniego dochodu, notują wysoki wzrost gospodarczy i są zaawansowane technologicznie. Osiągnięcie poziomu najlepiej rozwiniętych, innowacyjnych gospodarek wymaga więc przyspieszenia akumulacji kapitału społecznego w Polsce - wskazują przedsiębiorcy. Jak dodają, jednak od początku transformacji gospodarczej w Polsce poziom kapitału społecznego jest bardzo niski. - Od kilku lat dodatkowo go redukujemy. Niszczony jest dialog społeczny i debata publiczna. Konflikt społeczno-gospodarczy jest nieustannie rozpalany, co deprecjonuje ten kapitał jeszcze bardziej. Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w badaniu nastrojów gospodarstw domowych zadał respondentom pytanie o zależności między konfliktem społeczno-politycznym a gospodarką. Prawie 90 proc. z nich stwierdziło, że powszechny konflikt polityczny negatywnie wpływa na zaufanie społeczne i jest w efekcie barierą dla rozwoju gospodarczego Polski, a więc barierą w doganianiu najbogatszych i najnowocześniejszych gospodarek w Europie i na świecie - podsumowują.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.