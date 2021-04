4-dniowy tydzień pracy w Polsce? Ministerstwo: to być może dobry pomysł

Hiszpania jest pierwszym krajem na świecie, który zdecydował się dać zielone światło firmom do testowania 4-dniowego tygodnia pracy. - Będziemy przyglądać się z zainteresowaniem, jakie efekty przyniesie hiszpańskie rozwiązanie w przyszłości - komentuje ten pomysł polskie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

W Hiszpanii projekt w praktyce ma ruszyć jesienią i w fazie testowej obejmie 200 małych i średnich firm z różnych sektorów gospodarki. Zaś rząd przez 3 lata chce obserwować, jakie efekty przyniesie gospodarce. Firmy, które zdecydują się go wprowadzić, będą mogły liczyć na rządowe wsparcie, bo projekt zakłada, że za skróceniem czasu pracy nie pójdzie obniżka pensji ani zatrudnienia. Koszty projektu mają być pokryte przez rząd w 100 proc. w pierwszym roku, w 50 proc. w drugim i w 33 proc. w trzecim. Hiszpański planuje wydać na to 50 mln euro.

Jak na takie rozwiązanie zapatruje się nasz resort pracy? Czy jest możliwe do wprowadzenia w naszym kraju? Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w przesłanym PulsHR.pl komentarzu zaznacza, że pomysł hiszpańskiego rządu na skrócenie tygodnia pracy jest rozwiązaniem umożliwiającym pracodawcy zastosowanie krótszego tygodnia pracy, a nie odgórną regulacją normującą czas pracy.

- Propozycję rządu hiszpańskiego trzeba analizować w kontekście aktualnej sytuacji na hiszpańskim rynku pracy. Według ostatnich danych Eurostatu z listopada 2020 roku bezrobocie w Hiszpanii było największe w całej Unii Europejskiej i wynosiło 16,4 proc. Było to ponad dwa razy więcej niż wynosiła unijna średnia szacowana na 7,5 proc. Jeszcze bardziej dramatycznie wyglądała stopa bezrobocia wśród hiszpańskiej młodzieży. Sięgała ona 40,9 proc. - wylicza resort pracy.

Zaznacza też, że określając zadania dla hiszpańskiego rządu w tym zakresie premier Hiszpanii Pedro Sanchez stwierdził, iż najważniejsze jest zwiększenie szans na zatrudnienie młodzieży przez zatwierdzenie nowego prawa edukacyjnego, pogłębienie kompetencji cyfrowych oraz wprowadzenie zachęt dla firm, by zatrudniały młodych na płatne praktyki i szkolenia. W zakresie nowych rozwiązań prozatrudnieniowych jest i to, które mówi o konieczności dzielenia się pracą, a więc skrócenie tygodnia pracy i tym samym uwolnienie pewnej części etatów dla bezrobotnych.

- Polska jest liderem niskiego bezrobocia w Europie. Potrzeby kadrowe pracodawców, pomimo pandemii, są impulsem do legalizowwania w skali roku pracy blisko 1,5 mln obcokrajowców. Dlatego odpowiadając na pytanie, czy propozycja hiszpańska mogłaby być interesująca dla Polski, trzeba stwierdzić, że nie jest to rozwiązanie adekwatne. Jednocześnie zaznaczamy, że mamy świadomość iż, jak wskazują niektórzy naukowcy, skrócenie czasu pracy to być może dobry pomysł na zwiększenie produktywności, poprawę zdrowia psychicznego pracowników czy nawet walkę ze zmianami klimatycznymi. Elastyczne działanie pracodawców opiera się w Polsce o zapisy ustawowe Kodeksu Pracy - podsumowuje resort pracy.

Zaznacza też, że obecnie wielu specjalistów zajmujących się globalnym rykiem pracy wskazuje, iż wobec deficytów demograficznych w jednych krajach, a jednocześnie braku możliwości znalezienia zatrudnienia w innych, w najbliższych latach będziemy mieli do czynienia ze wzrostem ekonomicznie uzasadnionych ruchów migracyjnych na dużo większa skalę niż dotychczas.

- Rozwiązanie polegające na skróceniu czasu pracy powinno być przyjmowane w dialogu i konsensusie z parterami społecznymi. Z pewnością będziemy przyglądać się z zainteresowaniem, jakie efekty przyniesie hiszpańskie rozwiązanie w przyszłości - zapewniają eksperci z ministerstwa.

4-dniowy tydzień pracy - plusy i minusy

Zdaniem Aleksandry Tyszkiewicz, client engagement directora w Hays Poland, wprowadzenie w Polsce 4-dniowego tygodnia pracy jest możliwe, natomiast byłby to proces długofalowy, wymagający zwiększenia wydajności i powszechnej zmiany myślenia o godzinach pracy.

- Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której takie rozwiązanie funkcjonuje wyłącznie w niektórych firmach, podczas gdy pozostałe nadal pracują w tradycyjnym schemacie. Organizacje pracujące w modelu 4 dni po 8 godzin musiałyby przekonać swoich klientów, że warto z nimi współpracować pomimo np. wolnego piątku i braku wsparcia w tym czasie. Alternatywnym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie dodatkowych pracowników, dzięki czemu zostałaby zachowana ciągłości pracy. W obecnej sytuacji oba te rozwiązania mogą się wydawać ryzykowne w perspektywie firm - komentuje Tyszkiewicz.

Jej zdaniem skrócenie tygodnia pracy mogłoby poskutkować większą satysfakcją pracowników, która wpływa również na ich produktywność. Bowiem biorąc pod uwagę charakterystykę pięciodniowego tygodnia pracy, można zaobserwować, że często najintensywniej pracujemy od poniedziałku do czwartku, a tempo i wydajność pracy spadają na koniec tygodnia.

- Obietnica dodatkowego dnia wolnego mogłaby zmotywować pracowników do wykonania wszystkich zdań w krótszym czasie. Dłuższa przerwa od pracy pozwoliłaby realnie się od niej odciąć i solidnie zregenerować przed kolejnym tygodniem. W normalnych warunkach, gdy nie obowiązują żadne obostrzenia, takie rozwiązanie mogłoby być również szansą dla gospodarki. Więcej czasu wolnego tworzy bowiem okazje i motywuje do wydawania pieniędzy m.in. na podróże i rozrywkę - wymienia również Tyszkiewicz.

Pytana z kolei o problemy, jakie mogą pojawić się po wprowadzeniu takiego rozwiązania wskazuje, że jedna z wątpliwości dotyczy wydajności pracy w 4-dniowym tygodniu pracy.

- Mówi się o tym, że w ciągu dnia każdy człowiek może być produktywny wyłącznie przez kilka godzin. Jeśli zatem zamiast pięciu dni w tygodniu pracować będziemy cztery, to tych szans na produktywność siłą rzeczy może być trochę mniej.

Ekspertka Hays Poland podkreśla też, że efekty skrócenia tygodnia pracy byłyby trudne do zmierzenia w skali ogólnopolskiej, gdyż charakterystyka działalności, struktura i wyzwania firmy może silnie oddziaływać na ostateczne wyniki.

- Podobnie jednak jak w przypadku pracy zdalnej czy wdrażania w Polsce sobót wolnych od pracy, zmiana jest możliwa. Wymagałaby jednak czasu i akceptacji całego społeczeństwa - podsumowuje.