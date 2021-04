4-dniowy tydzień pracy? Jak najbardziej! Jeszcze niedawno pracowaliśmy 6 dni w tygodniu

Roboczy tydzień pracy w Polsce będzie się skracał. I właściwie pytanie, które dziś powinniśmy zadawać, nie powinno się zaczynać od „czy”, tylko „od kiedy” – przekonuje dr Karolina Dudek z Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, odnosząc się do koncepcji 4-dniowego tygodnia pracy. I przypomina, że jeszcze nie tak dawno pracowaliśmy 6 dni w tygodniu.

Dane OECD wskazują, że jesteśmy siódmym krajem na świecie pod względem liczby przepracowanych godzin – pracujemy 1895 godzin rocznie. Skoro tak „lubimy” pracować, to czy w naszym kraju sprawdziłby się 4-dniowy tydzień pracy?

Spójrzmy na tę kwestię w perspektywie historycznej: w XX wieku skrócono normę czasu pracy najpierw do 46 godzin w tygodniu, potem do 42, a teraz mamy 40. Warto sobie uświadomić, że Polki i Polacy odchodzący obecnie na emerytury rozpoczynali swoje życie zawodowe w świecie, w którym pracowano 6 dni w tygodniu. To był 46-godzinny tydzień pracy. 40-godzinny tydzień dziś traktujemy jako coś oczywistego, normalnego, a nawet właściwego, ale to stosunkowo nowe rozwiązanie.

Norma to jedno, a druga kwestia to rzeczywista liczba przepracowanych godzin. Jeśli porównamy średnie rzeczywiste długości tygodnia roboczego w Europie, czyli średnią przepracowaną liczbę godzin, to wyraźnie widać, że 40-godzinny tydzień to nie jest powszechny standard. Widać też, że w Polsce wciąż pracuje się stosunkowo dużo, szczególnie jeśli porównamy się z krajami skandynawskimi. W gospodarkach rozwiniętych ludzie pracują mniej. Kiedy pisałam doktorat i w goeteborskim instytucie opowiadałam o ścieżkach karier absolwentek i absolwentów zarządzania wchodzących na rynek pracy w latach 2005-2010, Szwedzi podsumowali to krótko: u nas też się tak pracowało, ale w latach 80. XX wieku.

Należy się spodziewać, że wiek XXI przyniesienie dalsze skracanie czasu pracy w krajach rozwiniętych – roboczy tydzień pracy również w Polsce będzie się skracał. I właściwie pytanie, które dziś powinniśmy zadawać, nie powinno się zaczynać od „czy”, tylko „od kiedy”. Trzeba wziąć pod uwagę dwa obszary, w których ten proces będzie równolegle postępował – ustawodawstwo i rzeczywista praktyka w organizacjach, przy czym szybciej zmiany zobaczymy w obszarze praktyk organizacyjnych.

Polacy umieliby pracować mniej? Mimo wprowadzenia wolnych sobót ponad 40 lat temu obecnie pracujemy średnio 45 godzin w ciągu tygodnia. To niemal tak, jakby wolnych sobót w ogóle nie było...

To niestety kwestia tego, że wciąż jesteśmy społeczeństwem na dorobku. Osoby spłacające kredyt hipoteczny z ratą pochłaniającą znaczną część zarobków są tym kredytem przywiązane do pracy. Ci, którzy tej zdolności nie mają, nie mają oszczędności, starają się poprawić swoją sytuację – zapracować na awans do grupy, która ma zdolność kredytową. Są oczywiście ci, którzy będą dziedziczyć albo mogą wykorzystać kapitał zgromadzony w rodzinie, ale to nie jest wystarczająco duża grupa. Czyli wciąż dorabiamy się…

To także kwestia tego, że na rynku pracy są co najmniej dwa pokolenia, które logikę późnego kapitalizmu wmontowały w swoją etykę zawodową i koncepcję siebie. Dopiero dzisiejsi dwudziestolatkowie kwestionują realizowany do tej pory model rozwoju gospodarczego, który był kosztem klimatu, zasobów, gigantycznych nierówności w skali globalnej. W wymiarze jednostkowym to także rozwój kosztem relacji rodzinnych, na które nie ma czasu, kosztem zdrowia, jakości życia. I młode pokolenie mówi temu modelowi: nie.

Już raz politycy Razem próbowali wprowadzić taką zmianę. Nie udało się. Fiaskiem zakończył się również pomysł PSL skrócenia do 7 godzin dniówki rodziców wychowującym dzieci do 15. roku życia.

Porażka projektu 4-dniowego tygodnia pracy złożonego przez Partię Razem w 2018 roku pokazuje, że droga do zmian legislacyjnych może być wyboista. Jednak starzenie się społeczeństwa wymusi również rozwiązania w sferze prawnej. Konieczne będzie dostosowanie norm pracy do wydolności i sprawności pracujących. Prognozy GUS są alarmujące. Według dostępnych dziś szacunków odsetek osób w wieku 50+ będzie rósł bardzo szybko. Wydłuży się też średnia długość życia, nawet do prawie 90 lat! Nieuchronne jest to, że na emeryturę ludzie będą musieli odchodzić później, ale z pewnością będą do tego czasu pracować krócej.

Co do pomysłu PSL, to dobrze, że się nie udało, bo to dobrze wygląda tylko na papierze. W praktyce oznaczałoby to przeniesienie obowiązków takich rodziców na innych pracujących: ktoś by pracował więcej, żeby nie pracować mógł ktoś. To stworzyłoby wiele niepotrzebnych napięć. Lepszym pomysłem byłoby wspieranie rodziców m.in. poprzez kreowanie narzędzi zachęcających pracodawców do zatrudniania na część etatu, żeby rodzice mogli pozostać aktywni zawodowo, ale jednocześnie mogli łatwiej godzić obowiązki rodzicielskie z zawodowymi. I celowo używam słowa „rodzice”, a nie „kobiety”, bo tę możliwość powinni mieć w równym stopniu mężczyźni. Dziś w wielu firmach jest „albo-albo”: albo praca na cały etat, albo brak pracy. Nie ma elastyczności.

A jak ta kwestia wygląda w perspektywie doświadczeń minionego roku? Czy coś zmieniło, jeśli chodzi o elastyczność firm względem czasu pracy?

Pod wpływem lockdownu i w związku z koniecznością uruchomienia na dużą skalę pracy zdalnej wiele przedsiębiorstw zaczęło przechodzić głębokie zmiany. Cyfryzacja i wprowadzenie pracy zdalnej po prostu zmieniają kultury organizacyjne, style pracy, sposoby jej wykonywania. Te zmiany oczywiście widać w różnych branżach i firmach w odmiennym stopniu.

W okresie pandemii SARS-Cov-2 w 2020 roku w niektórych organizacjach ograniczono uposażenie pracowników i zmniejszono liczbę godzin pracy. To znaczy, że w zeszłym roku wiele firm de facto testowało już 4-dniowy tydzień pracy, choć nie wszystkie gotowe są to przyznać oficjalnie. Osoby, które w tym czasie musiały godzić obowiązki rodzicielskie z zawodowymi, często pracowały interwałowo w niestandardowych godzinach. Przełamano pewne bariery mentalne i organizacyjne: okazało się, że jednak można pracować zdalnie, że można pracować asynchronicznie, w różnych godzinach, że można pracować krócej. I to jest początek zmian.

Jednak tutaj zmniejszenie godzin pracy wiązało się ze zmniejszeniem wynagrodzenia. Natomiast w 4-dniowym tygodniu pracy nie o to chodzi. Mamy pracować mniej za tę samą pensję.

To fakt, ale była możliwość zaobserwowania wpływu zmniejszenia godzin pracy na efektywność pracowników i zdolność organizacji do realizowania celów. Trzeba przyjąć zastrzeżenie, że to nie była „normalna sytuacja” i to z wielu względów. Ale pandemia sprawiła, że to, co „oczywiste” i „normalne” uległo zawieszeniu, i temu, co do tej pory uznawane było za „oczywiste” i „normalne” zaczęto się przyglądać od każdej strony, porównywać z innymi możliwościami, które nagle się pojawiły.

Temu nowemu stanowi rzeczy, który teraz powstaje, przyglądam się wraz zespołem badawczym w ramach projektu „Praca hybrydowa 2021”, którego partnerami są Akademia Leona Koźmińskiego, Kinnarps, Polski Instytut Środowiska Pracy i Pro Progressio. W naszej ankiecie pytamy m.in. o organizację pracy w czasie. „Jak w twoim zespole jest obecnie zorganizowany rytm dnia?” – to jest o tyle istotne w kontekście rozważań o krótszym tygodniu pracy, że uzyskane odpowiedzi będą dobrym prognostykiem, czy coś już się dziś zmienia w firmach. Czy są otwarte na bardziej elastyczne rozwiązania? Czy są gotowe szukać kompromisów w negocjacjach z pracownikami? Czy postrzegają uelastycznienie jako nowy benefit?

Czy do wprowadzenia takich rozwiązań konieczne są zmiany prawne? Może firmy same mogłyby regulować i oferować nowy model pracy? Tak jest np. w Wielkiej Brytanii.

Zmiany prawne na pewno są potrzebne, bo stary Kodeks pracy i uregulowania dotyczące BHP dobrze pasują do rzeczywistości lat 90. XX wieku, ale nie do dzisiejszej. Z tym niedopasowaniem organizacje już przed pandemią SARS-Cov-2 starały się sobie poradzić, np. gdy w regulaminach określały zasady umożliwiające wprowadzenie pracy w trybie „home office” raz w tygodniu. Przecież nie było w Kodeksie pracy zdalnej.

Obawiam się, że rozwiązania prawne po nowelizacji nie będą dobrze wspierały i regulowały praktyki, bo te nowe modele dopiero się wyłaniają. Kodeks powinien więc zostawić obszar do regulacji dla biznesu, żeby nie blokować działania i wprowadzania tych nowych modeli, bo one są niezbędne do efektywnego restartu gospodarki po pandemii, ale jednocześnie zabezpieczyć interesy słabszej strony w układzie pracodawca-zatrudniony, czyli pracowników.

Czemu pracodawca miałby chcieć, żeby jego pracownik pracował mniej, a zarabiał tyle samo?

Cyfryzacja pracy i „uzdalnienie” pracowników ma również swoje minusy, bo dla wielu osób oznacza to przebodźcowanie, większe zmęczenie kognitywne. Pracodawcy zaczynają to już dostrzegać. Rozwiązaniem byłoby skrócenie czasu pracy np. do 35 godzin w tygodniu. Jeśli połączymy to z pewną elastycznością organizacji czasu pracy, to w praktyce może dla jednych oznaczać 7-godzinny dzień pracy, dla innych możliwość skończenia pracy wcześniej w piątek i dłuższego odpoczynku. To postawienie na możliwość lepszej regeneracji i skrócenie czasu pracy opłaca się obu stronom – wypoczęty pracownik to efektywny pracownik, szybciej wykonujący czynności, popełniający mniej błędów, bardziej zadowolony. Skrócenie czasu pracy może być również skutecznym elementem przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, rozwojowi chorób cywilizacyjnych.

Jak jest z efektywnością przy 4 dniach pracy? Firmy, które stosują ten model w praktyce, zapewniają, że się poprawia.

Dobra odpowiedź to uniwersalna odpowiedź ekonomistów: to zależy. A czy wszystkie firmy, które stosują model 5-dniowego tygodnia pracy, mają znakomite wyniki i prężnie się rozwijają? Nie. To się udaje tym, które są dobrze zarządzane. 4-dniowy tydzień pracy to nie jest uniwersalne remedium, które pozwoli każdej firmie na szybkie podwojenie zysków i pokonanie konkurentów. Te firmy, które się decydują na takie rozwiązanie, to nie są firmy przypadkowe. To są organizacje, w których – powiedzielibyśmy językiem biznesu – jest bardzo dojrzały leadership i kadra zarządzająca potrafi wprowadzić taką zmianę w sposób, który zarówno wspiera rozwój firmy, jak i dobrostan, i efektywność tworzących je osób.

Pytałam o plusy, na zakończenie minusy tego rozwiązania – z perspektywy pracownika i pracodawcy. Są jakieś?

Okres przejściowy może być trudny, dla obu stron. Nie musi, ale może, bo wymaga wypracowania nowych praktyk, nowej umowy społecznej, zaufania. To nie jest przestawienie wajchy: zrobione i już. To jest proces wymagający zbudowania podzielanego rozumienia celów, wyzwań, korzyści, nowych zasad. Wymaga dojrzałości organizacyjnej i zaangażowania kadry menedżerskiej. A nade wszystko – spójności komunikacji i działań.