35-godzinny tydzień pracy w Polsce. Ma być jak w Nowej Zelandii

"Razem" wzorem Japonii, Szwecji czy Nowej Zelandii chce wprowadzić w Polsce 35-godzinny tydzień pracy. Partia ruszyła z kampanią informacyjną, zbiera podpisy popierające projekt i do końca wakacji chce złożyć w Sejmie odpowiedni projekt ustawy. Razem do końca wakacji złoży w Sejmie projekt ustawy, w którym wnioskować będzie o skrócenie tygodnia pracy z 40 do 35 godzin (fot. PTWP)

- Polska skróciła dzień pracy do 8 godzin sto lat temu, a przecież od tamtej pory wzrosła wydajność i zmieniły się technologie. Do tego pracownicy, którzy mają więcej czasu na odpoczynek, pracują wydajniej - wyjaśnia poseł "Razem"Adrian Zandberg.

Partia poinformowała, że do końca wakacji złoży w Sejmie projekt ustawy, w którym wnioskować będzie o skrócenie tygodnia pracy z 40 do 35 godzin. Jak argumentują politycy, "pozwoli to realizację takich społecznie pożytecznych celów jak:

- zwiększenie czasu, który pracownicy i pracownice mogą spędzać z rodziną czy na rozwoju osobistym,

- zwiększenie wydajności dzięki dłuższemu czasowi na odpoczynek pomiędzy zmianami,

- ochrona zdrowia polskich pracowników i pracownic,

- nieznaczne zwiększenie liczby miejsc pracy w Polsce".

