35 godzin pracy za tę samą pensję. Pomysł podzielił pracowników i pracodawców

Projekt ustawy skracającej tygodniowy wymiar etatu z 40 do 35 godzin trafił już do Sejmu. Zgodnie z nim skrócenie norm czasu pracy nie wpływa na zmiany w wysokości wynagrodzenia. Projekt nie przewiduje także ograniczeń w sposobach organizacji czasu pracy i umożliwia prowadzenie systemu pracy w trzech ośmiogodzinnych zmianach. Jakie konsekwencje może oznaczać zmiana przepisów?

Partia Razem złożyła w Sejmie projekt ustawy, w którym zaproponowano skrócenie tygodniowego czasu pracy z przeciętnie 40 godzin do 35 godzin.

- Czas pracy chcemy skracać stopniowo, odpowiedzialnie, tak by przedsiębiorstwa mogły się do tego przygotować. Zakładamy, że od czasu wprowadzenia najpierw przez 2 lata będzie to 38 godzin tygodniowo, a następnie 35 godzin tygodniowo - mówi dla PulsHR.pl Bartosz Grucela z Partii Razem.

Uzasadnieniem do projektu jest poprawa stanu zdrowia Polaków i zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Według badania przeprowadzonego w 2021 r. przez Smartscope na zlecenie Nationale-Nederlanden, aż 2/3 polskich pracowników zauważa u siebie objawy wypalenia zawodowego. Po wejściu w życie 35-godzinnego tygodnia pracy, pracownicy mają mieć więcej czasu na odpoczynek, spędzanie go z rodziną i przyjaciółmi, kontakt z naturą i aktywność fizyczną. To wszystko ma przełożyć się również na wzrost wydajności.

- Według danych OECD za 2021 r. polscy pracownicy pracują przeciętnie 1 830 godzin w roku, co stanowi szósty najwyższy wynik wśród wszystkich państw OECD i drugi najwyższy wśród państw europejskich. Z kolei odnosząc się do dostępnych danych m.in. ZUS, WHO, NFZ, GUS i raportów m.in. Mindy – aktualnie średnio 5 godzin i 43 minuty pracy przepada w tygodniu przez kiepski nastrój pracownika. W ciągu roku daje to 36 dni "udawania pracy”. Możemy więc stwierdzić, że mamy do czynienia ze zjawiskiem stresu w pracy zwanym prezentyzmem. I jednocześnie daje to potwierdzenie, że sam cel projektu ustawy jest słuszny - mówi Marek Błądek, trener wellbeing W&W Consulting.

Skrócenie czasu pracy operatora wózka widłowego będzie się wiązać z koniecznością zwiększenia tempa i intensywności pracy

Skrócony czas pracy a BHP

Jednocześnie skrócenie czasu pracy może być znacznym utrudnieniem dla pracodawcy, chociażby z uwagi na ponoszone te same koszty wynagrodzeń przy krótszej dostępności pracownika, możliwość zmniejszenia rentowności biznesu.

Zdaniem ekspertów przepisy mogą wiązać się też ze wzrostem ryzyka w zakresie warunków pracy i trudności z zapanowaniem nad szybkością wykonywanych zadań, co mogłoby się przyczynić do wyższych wskaźników wypadkowości.

- Wyobraźmy sobie pracownika pracującego na rusztowaniu, który musiałby wykonać te same zadania szybciej, aby ukończyć je w wyznaczonym czasie, a jednocześnie z tą samą starannością oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Dane GUS dotyczące przyczyn wypadków przy pracy już w 2020 r. pokazały, że nieprawidłowe zachowanie się pracownika stanowi 60,8 proc. wszystkich przyczyn, w tym niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności - 26,1 proc., np. poprzez pośpiech - mówi Magdalena Włastowska, ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

- Innym przykładem może być przemieszczanie się operatora wózka widłowego po magazynie, który przewozi towar z jednej części hali do drugiej. Skrócenie jego czasu pracy będzie się wiązać z koniecznością zwiększenia tempa i intensywności pracy. Łatwo więc można przewidzieć, że będzie to skutkowało złamaniem wewnętrznych uregulowań firmy w zakresie dopuszczalnej prędkości i ryzykiem wypadku. Trzeba tutaj również zaznaczyć, że pracownik, zaniedbując kwestie BHP i PPOŻ, naraża nie tylko siebie, ale także współpracowników i wszystkie inne osoby znajdujące się w pobliżu - dodaje.

Według Magdaleny Włastowskiej, jeśli mówimy o skróceniu czasu pracy w kontekście obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, należy przeprowadzić wnikliwą analizę odpowiadającą na pytanie: jak właściwie zarządzić procesami, aby przyniosły oczekiwaną efektywność przy skróceniu czasu pracy, bez narażania pracowników na ryzyko wypadków i podwyższonego stresu w sytuacji zwiększenia tempa pracy.

- Oczywiście, może się okazać, że rozwiązaniem będzie zwiększenie zatrudnienia w zawodach, których przyspieszenie tempa wykonania pracy groziłoby poważnymi konsekwencjami utraty zdrowia i życia - dodaje Magdalena Włastowska.

Są państwa, które ustawowo pracują mniej niż 40 godzin tygodniowo - Irlandczycy pracują 39 godzin tygodniowo, Włosi 38, Duńczycy 37, a Francuzi - 35 (Fot. Austin Distel/Unsplash)

To nie jest dobra pora na skrócenie czasu pracy

Na inną kwestię zwraca uwagę dr Jarosław Wąsowicz z Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który do pomysłu skracania czasu pracy podchodzi raczej sceptycznie.

- W warunkach wysokiej inflacji, która jest skutkiem m. in. szoku podażowego wynikającego z przerwanych łańcuchów dostaw, a także braków kadrowych w określonych zawodach i specjalnościach, propozycja skrócenia normatywnego czasu pracy zniweczyłaby przynajmniej część oczekiwanych skutków antyinflacyjnej polityki pieniężnej - komentuje Jarosław Wąsowicz w rozmowie z PulsHR.pl. - Gdyby projekt ten wszedł w życie w bieżących warunkach makroekonomicznych, przedsiębiorcy odczuliby spadek produktywności pracy, a chcąc utrzymać produkcję na niezmienionym poziomie, musieliby ponieść dodatkowe koszty pracy (np. godzin ponadwymiarowych).

Dodatkowe koszty pracy, które ponosiłby pracodawca, w konsekwencji mogłyby wpłynąć in minus na wynagrodzenia.

- Nie jest również wykluczone, że w perspektywie zmniejszającej się dynamiki PKB byłoby to argumentem dla pracodawców do obniżek wynagrodzeń. Gdyby naiwnie założyć, że nowa regulacja doprowadzi do nieinflacyjnego wzrostu zatrudnienia, to należałoby skrócić czas pracy w jeszcze większym wymiarze - ocenia Jarosław Wąsowicz.

Kolejnym argumentem zdaniem Wąsowicza jest aktualna sytuacja, w jakiej znajduje się Polska.

- Rewolucja regulacyjna na rynku pracy w warunkach ogromnej niestabilności makroekonomicznej, finansowej i geopolitycznej nie jest dobrym pomysłem.

Skoro w pewnej części przedsiębiorstw już funkcjonuje 4-dniowy tydzień pracy (korzystny dla obydwu stron stosunku pracy), to niech to pozostanie częścią bilateralnych ustaleń pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Tylko wówczas pracodawca będzie funkcjonował w elastycznych warunkach i będzie mógł powrócić do 5-dniowego tygodnia pracy, gdy będzie to dla niego szczególnie istotne lub wręcz konieczne, np. w warunkach wysokiego popytu na jego produkty, usługi czy braków kadrowych - dodaje.

Tydzień pracy w krajach Unii Europejskiej

40-godzinny tydzień pracy to standard przyjęty przez wiele przedsiębiorstw na świecie. Ogólne przepisy prawa pracy w UE mówią, że pracodawca musi zadbać, aby średni tygodniowy czas pracy pracowników – włącznie z godzinami nadliczbowymi – nie przekraczał 48 godzin w przeliczeniu na maksymalnie czteromiesięczny okres odniesienia.

Jednak rozwiązania przyjęte przez poszczególne kraje UE różnią się między sobą. Z przepisów unijnych wynika zakres swobody w uregulowaniu kwestii wymiaru czasu pracy. Dlatego są państwa, które ustawowo pracują mniej niż 40 godzin tygodniowo. Dla przykładu, zgodnie z prawem Irlandczycy pracują 39 godzin tygodniowo, Włosi 38, Duńczycy 37, a Francuzi – 35.