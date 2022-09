35 godzin pracy tygodniowo za tę samą pensję. Nowe przepisy już w sejmie

Najpierw przez 2 lata czas pracy ma być skrócony do 38 godzin, a następnie do 35 godzin tygodniowo (Fot. Shutterstock)

Partia Razem złożyła w Sejmie projekt ustawy, w którym zaproponowano skrócenie tygodniowego czasu pracy z przeciętnie 40 godzin do przeciętnie 35 godzin. To kolejna próba skrócenia czasu pracy podejmowana przez polityków lewicy.

- Wypełniamy zobowiązanie, które daliśmy naszym wyborcom w czasie kampanii wyborczej w 2019 roku, jak i tym wszystkim osobom, które poparły projekt ustawy w 2018 roku (a było to prawie 50 tysięcy ludzi). Uważamy, że polska gospodarka potrzebuje innowacyjnych pomysłów. O skróceniu czasu pracy co i rusz przewijają się artykuły w prasie. Mówią o tym także niektórzy politycy zarówno z opozycji, jak i z kręgów PiS. My mówimy sprawdzam - składamy projekt ustawy i będziemy chcieli porządnej dyskusji o przepracowaniu Polaków i pomysłach na skrócenie dnia pracy – mówi dla PulsHR.pl Bartosz Grucela z Partii Razem.

Jak podkreśla Grucela, projekt ustawy nie przewiduje natychmiastowego obniżenia czasu pracy.

- Chcemy to robić stopniowo, odpowiedzialnie, tak by przedsiębiorstwa mogły się do tego przygotować. Zakładamy, że od czasu wprowadzenia najpierw przez 2 lata będzie to 38 godzin tygodniowo, a następnie 35 godzin tygodniowo - mówi polityk.

Zdaniem Bartosza Gruceli dobrym pomysłem byłoby przetestowanie skróconego dnia pracy najpierw przez podległe rządowi instytucje i skrócenie go w administracji publicznej.

- Jestem przekonany, że efekty zachęciłyby przedsiębiorców do poparcia projektu. Wychodząc naprzeciw potrzebie możliwie dogodnego dostosowania organizacji pracy w zakładach, w tym pracy zmianowej, do skróconego czasu pracy, projekt zachowuje możliwość zachowania 8-godzinnego dnia pracy tak długo, jak przeciętny tygodniowy wymiar pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekracza 35 godzin. Rozwiązanie to ułatwi przedsiębiorcom, także małym i średnim, adaptację do nowych wymogów prawnych – wyjaśnia Bartosz Grucela.

- Nadmienić trzeba także, że w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę jest nas w Polsce więcej. Otwarcie rynku pracy na uchodźców z Ukrainy jest konieczne, by ci mogli godziwie żyć w naszym kraju. To doskonały moment, by podzielić się pracą – dodaje polityk.

Zmiana czasu pracy przyczynić się ma także do poprawy stanu zdrowia Polaków i zapobiegać ma wypaleniu zawodowemu wśród pracowników (Fot. Shutterstock)

Jakie korzyści ma przynieść krótszy czas pracy?

Co przemawia za skróceniem czasu pracy? Pierwszy i podstawowy argument - za dużo pracujemy. Według danych OECD w 2021 przeciętny Polak pracował średnio 1830 godzin w roku, podczas gdy średnia UE to 1566 godzin.

- Dzięki skróceniu czasu pracy, będziemy go mieli więcej na spędzenie z rodziną i przyjaciółmi, na załatwienie spraw, na które zazwyczaj nie mamy czasu czy podniesienie kwalifikacji – wyjaśnia Bartosz Grucela.

- Badania skracania czasu pracy w Islandii, Danii wykazały, że dzięki skróceniu czasu pracy pracownicy byli bardziej wydajni. Byli bardziej wypoczęci, rzadziej chorowali i wypracowywali więcej popełniając mniej błędów. To same korzyści dla gospodarki, a także dla obciążonej służby zdrowia. Rosnąca wydajność pracy (przez ostatnie dwadzieścia lat Polska uzyskała najwyższy wzrost wśród krajów OECD) nie przekłada się na odpowiadający jej wzrost wynagrodzeń. Coraz większa intensywność pracy, wymóg ciągłej dostępności i nieograniczonej dyspozycyjności skutkują chronicznym zmęczeniem, wysokim poziomem stresu i problemami ze zdrowiem – bezsenność, napięcie nerwowe, depresja i inne choroby - dodaje Grucela.

Według autorów projektu zmiana czasu pracy przyczynić się ma także do poprawy stanu zdrowia Polaków i zapobiegać ma wypaleniu zawodowemu wśród pracowników. Mniejsze zmęczenie pracą ma zachęcić do częstszego kontaktu z kulturą i prowadzić ma do zwiększenia aktywności fizycznej wśród pracowników. Ma również ułatwić naukę i prowadzić do zwiększania kompetencji zawodowych.

- Dodatkowe godziny wolne od pracy pozwolić mają na większe zaangażowanie społeczne, w tym w formie wolontariatu, a spodziewanymi skutkami skrócenia czasu pracy są również wzrost wydajności pracy i nieznaczne zwiększenie zatrudnienia – mówi Adam Domagała z Kancelarii Mirosławski, Galos, Mozes w Sosnowcu.

Jak wyjaśnia Adam Domagała, skutkiem zmiany długości maksymalnej przeciętnej długości tygodnia pracy są także zmiany zasad ustalania wymiaru czasu pracy i maksymalnego tygodniowego czasu pracy, łącznie z godzinami nadliczbowymi w wymiarze 43 godzin. Ze względu na szczególny charakter systemu czasu pracy w ruchu ciągłym w jego przypadku ma zostać zachowana zasada, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8, a nie 7 godzin.

- Projekt ustawy zakłada, że zmiany mają wpłynąć pozytywnie na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców poprzez zmniejszenie czasu pracy pracownic i pracowników. W konsekwencji zmniejszenie liczby roboczogodzin ma zostać zrekompensowane zwiększoną wydajnością pracy. W projekcie ustawy, celem ułatwienia pracodawcom organizacji czasu pracy, wskazano w sposób przykładowy organizację czasu pracy w okresach rozliczeniowych z uwzględnieniem przeciętnie 35-godzinnego tygodnia pracy – wskazuje Adam Domagała.

Mniejsze zmęczenie pracą ma zachęcić do częstszego kontaktu z kulturą i prowadzić ma do zwiększenia aktywności fizycznej wśród pracowników (Fot. Shutterstock)

Związkowcy popierają skracanie czasu pracy

Głos w sprawie skracania czasu pracy zabrało także OPZZ, które przypomina, że 35-godzinny tydzień pracy i dwie wolne niedziele dla pracujących w niedziele był jednym z 21 postulatów OPZZ, ogłoszonych ponad dwa lata temu.

Przypomnijmy - OPZZ równieżproponuje stopniowe zmniejszanie tygodniowego wymiaru czasu pracy, z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia (jak za 40 godzin pracy), początkowo do 38, a docelowo do 35 godzin tygodniowo. Krótszy niż w Polsce tygodniowy wymiar czasu pracy obowiązuje obecnie na przykład we Francji czy Danii.

Postulat ten jest uzasadniony między innymi wzrostem wydajności pracy oraz postępującą cyfryzacją i robotyzacją.

- Skracanie czasu pracy polskich pracowników jest zasadne jednak nie tylko z powodu zmian na rynku pracy, ale również w kontekście przepracowania pracowników. Nieograniczona dyspozycyjność, stres, brak równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym przyczyniają się do pogorszenia stanu zdrowia pracowników, prowadząc do depresji i innych chorób. Zwiększone jest także ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy. Krótszy tydzień pracy spowoduje, że pracownicy będą mieli więcej czasu na sprawy rodzinne, rozwój osobisty oraz udział w życiu obywatelskim i społecznym. Wprowadzenie postulatu OPZZ przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy - tłumaczą związkowcy z OPZZ.

To nie jest dobra pora na skrócenie czasu pracy

Dr Jarosław Wąsowicz z Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do pomysłu podchodzi raczej sceptycznie.

- W warunkach wysokiej inflacji, która jest skutkiem m. in. szoku podażowego wynikającego z przerwanych łańcuchów dostaw, a także braków kadrowych w określonych zawodach i specjalnościach, propozycja skrócenia normatywnego czasu pracy zniweczyłaby przynajmniej część oczekiwanych skutków antyinflacyjnej polityki pieniężnej - komentuje w rozmowie z PulsHR.pl. - Gdyby projekt ten wszedł w życie w bieżących warunkach makroekonomicznych, przedsiębiorcy odczuliby spadek produktywności pracy, a chcąc utrzymać produkcję na niezmienionym poziomie, musieliby ponieść dodatkowe koszty pracy (np. godzin ponadwymiarowych).

Dodatkowe koszty pracy, które ponosiłby pracodawca, w konsekwencji mogłyby wpłynąć in minus na wynagrodzenia.

- Nie jest również wykluczone, że w perspektywie zmniejszającej się dynamiki PKB byłoby to argumentem dla pracodawców do obniżek wynagrodzeń. Gdyby naiwnie założyć, że nowa regulacja doprowadzi do nieinflacyjnego wzrostu zatrudnienia, to należałoby skrócić czas pracy w jeszcze większym wymiarze - ocenia Jarosław Wąsowicz

Kolejnym argumentem zdaniem Wąsowicza jest aktualna sytuacja, w jakiej znajduje się Polska.

- Rewolucja regulacyjna na rynku pracy w warunkach ogromnej niestabilności makroekonomicznej, finansowej i geopolitycznej nie jest dobrym pomysłem.

Skoro w pewnej części przedsiębiorstw już funkcjonuje 4-dniowy tydzień pracy (korzystny dla obydwu stron stosunku pracy), to niech to pozostanie częścią bilateralnych ustaleń pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Tylko wówczas pracodawca będzie funkcjonował w elastycznych warunkach i będzie mógł powrócić do 5-dniowego tygodnia pracy, gdy będzie to dla niego szczególnie istotne lub wręcz konieczne, np. w warunkach wysokiego popytu na jego produkty/usługi czy braków kadrowych - dodaje.

40 godzin pracy tygodniowo standardem, ale nie wszędzie

40-godzinny tydzień pracy to standard przyjęty przez wiele przedsiębiorstw na świecie. Ogólne przepisy prawa pracy w UE mówią, że pracodawca musi zadbać, aby średni tygodniowy czas pracy pracowników – włącznie z godzinami nadliczbowymi – nie przekraczał 48 godzin w przeliczeniu na maksymalnie czteromiesięczny okres odniesienia.

Jednak rozwiązania przyjęte przez poszczególne kraje UE różnią się między sobą. Z przepisów unijnych wynika zakres swobody w uregulowaniu kwestii wymiaru czasu pracy. Dlatego są państwa, które ustawowo pracują mniej niż 40 godzin tygodniowo. Dla przykładu, zgodnie z prawem Irlandczycy pracują 39 godzin tygodniowo, Włosi 38, Duńczycy 37, a Francuzi – 35.