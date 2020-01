35 dni urlopu? Efekt może być zdecydowanie inny, niż myślimy

Obecnie urlop wypoczynkowy trwa 20 lub 26 dni.

35 dni urlopu wypoczynkowego dla wszystkich to tylko jeden z postulatów związkowców dotyczących planowanej przez rządzących nowelizacji Kodeksu pracy.

Obecnie wymiar urlopu wypoczynkowego dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę uzależniony jest od stażu pracy. Ci, którzy pracują krócej niż 10 lat, liczyć mogą na 20 dni urlopu wypoczynkowego za każdy rok pracy. Pracownicy o stażu dłuższym niż 10 lat, zgodnie z prawem pracy, otrzymują 26 dni urlopu.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych chce wydłużenia i zrównania urlopu wypoczynkowego. Związkowcy postulują o 35-dniowy urlop wypoczynkowy, który nie będzie uzależniony od stażu pracy pracownika.

- OPZZ proponuje zatem, aby wydłużyć w Polsce wymiar urlopu wypoczynkowego do 35 dni dla wszystkich pracowników. Takie działanie będzie miało długofalowe pozytywne skutki dla zdrowia pracownika i jego aktywności zawodowej, a tym samym dla pracodawcy, jak i całego społeczeństwa - tłumaczy Paweł Śmigielski, dyrektor wydziału prawno-interwencyjnego OPZZ.

Zmęczony jak Polak

Swój pomysł OPZZ argumentuje wynikami badań. Polacy, jak wynika z danych OECD, są jednym z najbardziej zapracowanych narodów na świecie. Pracujemy o 300 godzin więcej niż pracownicy w Wielkiej Brytanii i 400 godzin więcej niż Niemcy.

W 2017 r. Polacy przepracowali średnio 1895 godzin rocznie. Rekordziści, pracownicy w Meksyku, pracują 2257 godzin rocznie.

Do liczby godzin dochodzi także poziom stresu i zmęczenia, jaki towarzyszy pracownikom. Do tego, że praca jest największym źródłem zmęczenia, przyznaje się aż 86 proc. Polaków.

- Pracownicy są przemęczeni, zestresowani, a w wielu przypadkach wykonują swe zadania nawet w dniach wolnych od pracy, co powoduje, że ich wypoczynek i aktywność pozazawodowa są niezwykle ograniczone. Obecny wymiar urlopów wypoczynkowych (20 i 26 dni), wprowadzony do Kodeksu pracy w latach 70. XX wieku, nie gwarantuje właściwej regeneracji sił pracownika po okresie wykonywania przez niego pracy, a także nie służy ochronie jego zdrowia oraz przywróceniu mu pełnej zdolności do pracy - tłumaczy Śmigielski.

Innego zdania jest Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka Pracodawców RP ds. prawa pracy. Jej zdaniem wydłużenie urlopu nie sprawi, że Polacy odpoczną. Nie poprawi to także ich stanu zdrowia. - Wydłużenie urlopu nie sprawi, że Polacy przestaną być przepracowani i nie będą już chorować. Pracodawcy coraz bardziej doceniają znaczenie troski o zdrowie pracowników. Benefit pozapłacowy w postaci karnetu medycznego to już praktycznie standard. W tym kontekście można wymienić wiele dodatkowych inicjatyw wspierających pracowników, np. spotkania z dietetykiem lub fizjoterapeutą. Warto promować takie rozwiązania i w ten sposób wzmacniać zdrowie pracowników - komentuje ekspertka Pracodawców RP ds. prawa pracy. Przeczytaj: Roczny płatny urlop? To nie wymysł, a inwestycja na przyszłość Wydaje się, że propozycja OPZZ nie znajdzie także poparcia w ministerstwie. Stanisław Szwed już w zeszłym roku w rozmowie z PulsemHR podkreślał, że polskie regulacje dotyczące kwestii urlopów wypoczynkowych są dobre. - System urlopów jest w tej chwili optymalny. Zmiany, jeśli się pojawią, dotyczyć będą urlopów rodzicielskich, a to jest spowodowane unijnymi dyrektywami - tłumaczył wiceminister Stanisław Szwed. Kolejne obciążenie Katarzyna Siemienkiewicz podkreśla, że wydłużenie urlopu wypoczynkowego będzie dla pracodawcy kolejnym obciążeniem. - Wydłużenie płatnego urlopu do 35 dni rocznie to zbyt daleko idące uprawnienie. Spowoduje ono wysokie koszty po stronie pracodawców – tym bardziej, że w 2020 r. przedsiębiorcy będą musieli radzić sobie także ze skokową podwyżką płacy minimalnej, wzrostem składek ZUS oraz rozszerzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ponadto, na tle innych krajów europejskich, w Polsce mamy dosyć sporo dni ustawowo wolnych od pracy. Dodatkowe wolne wygeneruje duże koszty, gdyż wynagrodzenie za urlop jest w stu procentach odpłatne - podkreśla. Prócz kwestii finansowych, 35-dniowy urlop wypoczynkowy to w praktyce pozbawienie firmy obecności pracownika przez 1,5 miesiąca w roku. Specjaliści rynku pracy podkreślają, że w konsekwencji może to zniechęcić pracodawców do proponowania umów o pracę. Jak zaznaczają, umowy cywilne dają możliwość dowolnego ustalania wymiaru urlopu, a nawet nie oferowania płatnych urlopów zleceniodawcom. Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski w rozmowie z TVN24 BiS wyliczał, że zgodnie z analizami związku, wydłużenie urlopu spowoduje wzrost kosztów pracy o 3-3,5 proc. - Propozycja OPZZ wpisuje się w europejskie trendy podejmowania i wprowadzania w życie podobnych rozwiązań, zmierzających do wydłużania wymiaru urlopu wypoczynkowego czy obniżania pracownikom wymiaru czasu pracy. Warto w tym miejscu zauważyć, iż Unia Europejska już w 2014 roku w sferze planów miała wprowadzenie przepisów mówiących o wydłużeniu urlopów wypoczynkowych do 35 dni, a w niektórych przypadkach nawet do 37 dni - dodaje Śmigielski. Czytaj też: Praca 4 dni w tygodniu? Finlandia nie planuje. Polska może za wiele lat Polska na wolnym Polska, patrząc na inne kraje, plasuje się w środku zestawienia "kto ma najdłuższy urlop". Najmniej dni urlopowych mają pracownicy na Łotwie, Litwie, w Bułgarii czy we Włoszech – 20 dni dla wszystkich pracowników. Najdłużej, bo 30 dni urlopu, mają Węgrzy, Chorwaci, Holendrzy oraz Niemcy. Polska ma jednak całkiem sporo dni ustawowo wolnych od pracy. Zgodnie z wyliczeniami, w 2020 roku czekają nas 253 dni pracujące oraz 113 dni wolnych od pracy. W całym 2020 roku wypada 13 świąt ustawowo wolnych od pracy, z czego sześć przypada w sobotę lub niedzielę, a siedem świąt wypada w dni robocze. Czytaj też: Dni wolne od pracy w 2020 roku. Są powody do zadowolenia? Dodatkowo, w zależności od stażu pracy, 20 lub 26 dni urlopu. Nie zapominajmy też o urlopie zaległym. Dla przykładu, w 2017 roku połowa przebadanych przez firmę Randstad pracowników nie wykorzystała całego urlopu. Średnio do wykorzystania pozostało im 10 dni wolnego. Dodatkowo, pracownikom przysługuje prawo do urlopu okolicznościowego, na przykład w związku z narodzinami dziecka czy zawarciem związku małżeńskiego. 35 dni urlopu wypoczynkowego dla wszystkich to tylko jeden z postulatów związkowców dotyczących planowanej przez rządzących nowelizacji Kodeksu pracy. Kolejny dotyczy przerwy w pracy. Dodatkowa 15-minutowa przerwa przysługiwałaby tym pracownikom, którzy ukończyli 50. rok życia, jeśli pracują dłużej niż 8 godzin dziennie. Kolejny pomysł OPZZ dotyczy wynagrodzenia pracowników z największym stażem.

