3 miesiące urlopu, z którego pracodawca nie może cię odwołać. Przysługują każdemu pracownikowi

Urlop bezpłatny to czas zawieszenia współpracy między pracownikiem a pracodawcą. Co istotne, można go udzielić wyłącznie na wniosek pracownika i niezbędna jest zgoda pracodawcy.

Jeśli chodzi o długość bezpłatnego urlopu, to Kodeks pracy nie określa limitu, zatem okres jego trwania jest uzależniony od wniosku pracownika i zgody pracodawcy.

Co istotne, w związku z tym, że udzielenie urlopu odbywa się na podstawie wniosku pracownika za zgodą pracodawcy, to procedura ewentualnego skrócenia urlopu bezpłatnego odbywa się w ten sam sposób. Pracownik występuje do pracodawcy z wnioskiem o skrócenie urlopu bezpłatnego i następnie to pracodawca decyduje o tym czy wniosek zostanie uwzględniony czy też nie.

Jak wskazują specjaliści z Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia, pracodawca może odwołać pracownika z urlopu bezpłatnego, jeżeli trwa on dłużej niż 3 miesiące. Natomiast przy urlopie do 3 miesięcy pracodawca nie może odwołać pracownika z urlopu, czyli żądać jego powrotu do pracy nawet z ważnych przyczyn.

Urlop bezpłatny to zawieszenie obowiązków i praw pracownika

Jak informują specjaliści Zielonej Linii, urlop bezpłatny to przerwa w wykonywaniu pracy, podczas której ulegają zawieszeniu obowiązki pracownika i pracodawcy. Urlop bezpłatny nie jest wliczany do stażu pracy.

Od tej zasady jest jednak pewien wyjątek określony w art. 174(1) § 1 Kodeksu pracy. Jeśli pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy na podstawie porozumienia między pracodawcami, okres urlopu bezpłatnego wlicza się do czasu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

