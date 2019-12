27 grudnia nie dla każdego dniem pracującym

W tym roku Wigilia wypada we wtorek. Pierwszy dzień Bożego Narodzenia oraz drugi dzień świąt są ustawowo wolne od pracy. To oznacza, że większość pracowników zostanie w środę i czwartek (25 i 26 grudnia) w domach. Wątpliwy jest piątek, 27 grudnia. Wiadomo już, że do pracy tego dnia nie będą musieli pójść pracownicy administracji rządowej.

Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, już 22 listopada podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym dzień 27 grudnia jest dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. Pracownicy ten dzień odrobią w najbliższą sobotę, 14 grudnia. Dłuższe wolne w święta będą zatem mieli pracownicy wszystkich ministerstw i urzędów centralnych. Ale nie tylko.

Pod administrację rządową podchodzą też m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, inspekcje i urzędy statystyczne.

Rozporządzenie podpisane przez Michała Dworczyka nie dotyczy jednak administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin). Tu czas pracy regulują odrębne przepisy.

Samorządy podejmują własne decyzje w sprawie 27 grudnia. Wolne tego dnia będą mieli m.in. miejscy urzędnicy w Stalowej Woli, Starogardzie Gdańskim czy Zawierciu. W zależności od decyzji włodarzy, urzędy odrabiały wolne w sobotę, 7 lub 14 grudnia. Urząd miejski w Warszawie będzie 27 grudnia pracować normalnie, urzędnicy wolne będą mieć natomiast w Wigilię. Jak informuje PulsHR.pl miasto, odpracowali ją już 7 grudnia. 27 grudnia pracować normalnie będzie Urząd Miasta Lublin. Także urzędy w Sopocie i Gdańsku będą pracowały pełną parą. - 27 grudnia UM Gdańsk pracuje w normalnych godzinach urzędowania. W związku z powyższym nie przewidujemy też żadnych zmian w organizacji pracy – słyszymy w miejskim urzędzie.

Nauczyciele mają wolne

Wiadomo na pewno, że w okresie świątecznym wolne będą mieć nauczyciele. Przerwa świąteczna dla uczniów w szkołach rozpocznie się 23 grudnia i – zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – potrwa do końca roku. W związku jednak z tym, że dzień 1 stycznia jest ustawowo wolny od pracy, pracownicy szkół wrócą na stanowiska dopiero 2 stycznia.

Na wolne nie mają co liczyć pracownicy sklepów. Jak informuje Biedronka, dzień 27 grudnia będzie normalnym dniem pracy. W okresie okołoświątecznym godziny otwarć sklepów sieci Biedronka ulegną zmianie. 23 grudnia będzie można zrobić zakupy co najmniej do godz. 22:00, a 24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia, do godz. 13:00.

Na stanowiskach będą też pracownicy Poczty Polskiej. – Piątek, 27 grudnia, to dla Poczty Polskiej zwykły dzień pracy. Tak jak w innych okresach roku, uwzględniając potrzeby urlopowe naszych pracowników, zapewniamy obsługę stanowisk w placówkach pocztowych, w pocztowych sortowniach, w administracji oraz obsługę klientów przez listonoszy czy kurierów – słyszymy od Justyny Siwek, rzeczniczki prasowej spółki.

Praca placówek pocztowych będzie przebiegać jak w każdy piątek. Wyjątek stanowić będą placówki zlokalizowane w obiektach, które będą zamknięte np. w biurowcach, budynkach ministerstw, urzędów skarbowych, centrów handlowych itp. Niektóre placówki mogą być otwarte dłużej w zamian za skrócony czas pracy we wtorek, 24 grudnia.

Decyzja w rękach pracodawcy



27 grudnia nie jest dniem wolnym w sektorze prywatnym. To, czy pracownicy dostaną wolne, zależy od pracodawcy. Tego dnia można wziąć urlop, ale tylko pod warunkiem, że pracodawca wyrazi na to zgodę. Kodeks pracy wskazuje bowiem, że wolne powinno być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Jeśli odpowiednio wcześnie nie zgłosimy pracodawcy chęci wolnego, możemy spotkać się z odmową. Nawet jednak uzyskanie zgody na piśmie nie gwarantuje sukcesu. Pracodawca ma bowiem prawo przesunąć termin urlopu pracownika. Jest to dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Było blisko

Wolne od pracy mogli mieć inspektorzy pracy. Z inicjatywą wyszedł Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

– W moim przekonaniu wolne w dniu 27 grudnia pozwoliłoby pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy pełniej przeżywać Święta Bożego Narodzenia zgodnie z tradycją, w rodzinnej atmosferze – zauważa Wiesław Łyszczek.

Inspektorzy mieli odrobić wolne 14 grudnia. Nie udało się. Zgodę na taką organizację pracy nie wydał jeden ze związków zawodowych.

– W związku ze stanowiskiem Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, negatywnie opiniującym moją inicjatywę - z którym osobiście się nie zgadzam - dzień 27 grudnia będzie normalnym dniem roboczym – informuje Wiesław Łyszczek.

Inicjatywę Głównego Inspektora Pracy poparła Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”. Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wskazał w swoim stanowisku, że dla wielu pracowników oba weekendy przypadające w okresie ostatnich dwóch tygodni przed świętami Bożego Narodzenia to okres wzmożonych przygotowań do świąt, których nierzadko nie można dokonać w dniach roboczych z uwagi na istniejące inne obowiązki zawodowe i rodzinne związane z codziennym życiem. Związek ten wskazał, że w ocenie jego członków „dołożenie” w tym trudnym okresie dodatkowego dnia pracy, ujemnie odbije się na przygotowaniu rodzin i gospodarstw domowych do tak ważnych w polskiej kulturze świąt.