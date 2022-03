1200 zł miesięcznie za pomoc Ukraińcom. Rząd przyjął projekt specustawy

Rząd przyjął projekt specustawy wprowadzającej szczególne rozwiązania dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie. Znalazły się w nim przepisy dotyczące rejestracji pracowników z Ukrainy. Zgodnie z nimi pracodawca w ciągu 7 dni od zatrudnienia osoby będzie miał obowiązek zgłoszenia poprzez kanały elektroniczne praca.gov.pl, że daną osobę zatrudnił.

Od początku wybuchu wojny na Ukrainie do Polski dotarło ponad 1 mln uchodźców. To głównie kobiety z dziećmi i osoby starsze. Bowiem mężczyźni w wieku 18-60 lat w ramach powszechnej mobilizacji mają zakaz opuszczania Ukrainy.

Premier Mateusz Morawiecki zwracał uwagę, że będzie ich przybywać więcej, ponieważ bombardowanie miast, wiosek, szkół, szpitali na Ukrainie przez wojska rosyjskie cały czas trwa.

W związku z tą sytuacją rząd przygotował przepisy, dzięki którym osoby uciekające przed wojną będą mogły legalnie i bezpiecznie przebywać w naszym kraju oraz podjąć u nas zatrudnienie.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że rynek pracy jest otwarty na obywateli z Ukrainy.

Zaznaczyła, że specustawa daje legalny pobyt i dostęp do pracy obywatelom Ukrainy w Polsce.

- Nasz rynek pracy jest otwarty. Mamy niskie bezrobocie. Jest miejsce, żeby obywatele z Ukrainy znaleźli pracę - powiedziała Maląg.

Wskazała, że w specustawie znalazły się przepisy dotyczące rejestracji pracowników z Ukrainy. Zgodnie z założeniami ustawy, zagwarantowany zostanie dostęp obywatelom Ukrainy do polskiego rynku pracy oraz rejestrację w powiatowym urzędzie pracy. Aby skorzystać z tego rozwiązania, pracodawca będzie musiał w ciągu 7 dni powiadomić za pośrednictwem praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Obywatele Ukrainy będą mogli również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń – na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Z racji tego, że obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, będą mieli prawo do pracy na terytorium Polski, zyskają również dostęp do świadczeń społecznych czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Najlepsze rozwiązanie

- Przyjęcie specustawy wprowadzającej szybką i uproszczoną ścieżkę procesu zatrudniania obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, to najlepsze rozwiązanie. Zaraz po zapewnieniu uchodźcom pomocy m.in. medycznej, transportu czy zakwaterowania to właśnie praca jest niezbędnym elementem, który da tym ludziom namiastkę normalnego życia i szansę na zabezpieczenie swojego losu. Dlatego cieszy nas, że po wideokonferencji z przedstawicielami organizacji pracodawców, agencji zatrudnienia oraz związków zawodowych poświęconej dostępowi Ukraińców do polskiego rynku pracy, w której braliśmy udział, te kroki zostały podjęte - komentuje jej założenia Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy z Personnel Service.

Przypomina też, że przedsiębiorców, którzy mogą i chcą zaoferować pracę osobom z Ukrainy, w tym głównie kobietom, jest coraz więcej.

- Wspólnie z Pracodawcami RP wystosowaliśmy apel do firm, żeby informowali o wolnych wakatach i każdego dnia zgłaszają się do nas nowi pracodawcy. Wiemy, że osoby z Ukrainy, w tym głównie kobiety, znajdą zatrudnienie m.in. w centrach logistycznych do obsługi e-commerce czy w szpitalach na stanowiskach pomocniczych. Zbliża się też nowy sezon dla sektora HoReCa, zaraz wystartuje też turystyka. Osoby niewykwalifikowane bądź bez doświadczenia zawodowego mogą również szukać pracy w firmach ochroniarskich i sprzątających, które narzekają na deficyty. Realnie nasz rynek pracy jest w stanie w ciągu sześciu miesięcy wchłonąć ok. 0,5 mln pracowników, a kolejne 200 tys. na dalszym etapie. Stąd w sumie 700 tys. osób jest w stanie znaleźć u nas nie tylko schronienie, ale też pracę - mówi.

Wsparcie dla rodzin

Szef rządu poinformował po posiedzeniu rządu, że specjalna ustawa gwarantuje wsparcie dla Polaków, którzy przyjmują pod swój dach rodziny z Ukrainy na ten czas.

Minister @MRiPS_GOV_PL @MarlenaMalag w #KPRM: Polska otworzyła swoje granice i swoje serca, by schronienie znaleźli obywatele Ukrainy, którzy schronią się przed atakiem. Ta ustawa daje legalny pobyt obywatelom Ukrainy na terenie RP i dostęp do pracy, a to jest bardzo ważne. pic.twitter.com/iC5biy5QxX — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 7, 2022

- Polacy dzisiaj zdają egzamin z solidarności, tysiące polskich rodzin udzieliło schronienia dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Dziękuję bardzo wszystkim polskim rodzinom, które to zrobiły, które spowodowały, że u nas, w Polsce na razie póki co nie ma konieczności tworzenia wielkich obozów dla uchodźców - powiedział premier.

W projekcie zaplanowano, by każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy będzie mogła otrzymać świadczenie na podstawie umowy zawartej z gminą. Będzie ono mogło być wypłacane maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość zostanie określona w rozporządzeniu Rady Ministrów. Rząd zakłada, że będzie to 40 zł dziennie, czyli ok. 1200 zł miesięcznie.

Z kolei obywatele Ukrainy będą mogli ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Chodzi w szczególności o pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Udzielana będzie także pomoc w formie paczek żywnościowych lub posiłków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Nauka dla dzieci

Specustawa zakłada, że Polska umożliwi dzieciom i młodzieży z Ukrainy kontynuację edukacji. Na ten cel mają zostać przeznaczone dodatkowe pieniądze.

- Już dzisiaj organizujemy specjalne punkty recepcyjne dla dzieci z domów dziecka, bo takich dzieci przybywają setki, tysiące z bombardowanych szkół, szpitali, domów dziecka, miejsc na Ukrainie - powiedział szef rządu.

Jak dodał, chciałby jednocześnie zdementować te wpisy, które pojawiają się w internecie o jakimś pierwszeństwie w dostępie do usług publicznych dla osób, które przybywają z Ukrainy.

- Tak nie będzie. Nie ma żadnego tutaj pierwszeństwa. To też jest dla mnie rzecz oczywista - podkreślił Morawiecki.

Legalny pobyt

Specustawa reguluje również kwestie legalizacji pobytu Ukraińców na terenie Polski.

Będą mogli oni legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju.

Ponadto, przewidziano także ścieżkę dalszej legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Osobom, którym pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Będzie ono udzielne jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. W tym celu przewidziano specjalny tryb uzyskania numeru PESEL, na wniosek zawierający katalog podstawowych danych. Będzie to odformalizowana procedura umożliwiająca uzyskanie numeru PESEL bez konieczności wykazywania podstawy prawnej dla jego posiadania. Wraz z nadaniem numer PESEL zyskają oni również dostęp do profilu zaufanego.

Projektem specustawy ma się zająć we wtorek Sejm. Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać, co do zasady, z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.