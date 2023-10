100 proc. pensji na zwolnieniu lekarskim to według pracodawców "rozbój w biały dzień"

Koniec z karą za chorowanie - tak brzmi jeden z punktów programu Nowej Lewicy. Politycy chcą, by pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim otrzymywali 100 proc. pensji. Pracodawcy mają jednak wątpliwości, czy to dobry pomysł.

Nowa Lewica proponuje, by na zwolnieniu lekarskim pracownicy otrzymywali 100 proc. wynagrodzenia.

Propozycję podwyższenia wysokości zasiłku chorobowego przedsiębiorcy oceniają negatywnie - już teraz w w dużym stopniu są to koszty pokrywane przez pracodawców.

Jednym z argumentów Nowej Lewicy za wprowadzeniem 100-proc. płatnego zwolnienia lekarskiego jest fakt, że kobiety karze się za branie chorobowego. Nie zgadzają się z tym eksperci rynku pracy - ich zdaniem to rozwiązanie nie poprawi sytuacji kobiet na rynku pracy, wręcz przeciwnie.

- Domagamy się 100-proc. płatnego L4, bo nie można karać za chorowanie! Na etacie macie prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, to teraz czas na płatny urlop chorobowy - oświadczyła posłanka Anna-Maria Żukowska na konwencji wyborczej w Poznaniu.

„Każdy chory pracownik powinien móc w spokoju wrócić do zdrowia, nie narażając innych pracowników. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy ze względu na zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy będą wynosić 100 proc. płacy”. Źródło: Program wyborczy Nowej Lewicy

Pracodawcy są na "nie". "W dużym stopniu są to koszty pokrywane przez pracodawców"

Propozycję podwyższenia wysokości zasiłku chorobowego przedsiębiorcy oceniają negatywnie. Dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki zwraca uwagę, że autorzy pomysłu nie wzięli pod uwagę, iż za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownik zachowuje prawo do 80 proc. wynagrodzenia, którego koszty ponosi pracodawca.

- W 2022 roku zarejestrowano w Polsce 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 288,8 mln dni. Przeciętna długość zwolnienia to prawie 11 dni. Patrząc na skalę zjawiska, warto sobie uświadomić, że w dużym stopniu są to koszty pokrywane przez pracodawców. Dlatego też w propozycjach innych partii pojawiły się postulaty przejęcia przez ZUS płatności zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zwolnienia. Dotyczy to w szczególności małych i mikroprzedsiębiorstw - komentuje Robert Lisicki.

- W tym kontekście warto zwrócić uwagę na kwestię prawidłowości wystawiania i wykorzystywania zwolnień. Temat od dłuższego czasu podejmowany jest przez pracodawców. Tylko w I kwartale 2023 r. ZUS przeprowadził 117,2 tys. kontroli osób posiadających zwolnienia chorobowe. W konsekwencji wydanych zostało 7,77 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w I kw. 2023 r. osiągnęła 6,8 mln zł - dodaje.

W 2022 roku zarejestrowano w Polsce 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 288,8 mln dni (Fot. Shutterstock)

W podobnym tonie wypowiada się założycielka społeczności HR na szpilkach, dyrektor zarządzająca Eduwersum Collegium rozwoju HR Monika Smulewicz.

- Obciążanie pracodawców kosztami wynagrodzenia chorobowego przez 33 dni przy zastosowaniu składki chorobowej 2,45 proc. od przychodu to rozbój w biały dzień - potwierdza Monika Smulewicz. - Przeciętna długość zwolnienia to prawie 11 dni. Przypominam, że pierwsze 33 dni zwolnienia (lub 14 dni) finansowane jest ze środków pracodawcy. A to oznacza, że statystycznie koszty dni zwolnień chorobowych ponoszą przedsiębiorcy - dodaje.

Podstawę wymiaru zasiłku dla ubezpieczonego będącego pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Monika Smulewicz wyjaśnia, że wlicza się tutaj nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również prowizje, nadgodziny i wszelkie składniki, które nie przysługują pracownikowi za okresy niezdolności do pracy.

Kwota wynagrodzenia chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy w 2024 roku

W 2024 roku płaca minimalna wzrośnie (z powodu wysokiej inflacji) dwukrotnie, dlatego też - jak wynika z wyliczeń Moniki Smulewicz - każdy dzień zwolnienia lekarskiego wynagradzany będzie następująco:

Minimalne wynagrodzenie od stycznia 2024 r.: 4242,00 zł - (13,71% x 4242,00 zł) = 4242,00 zł -581,58 zł = 3 660,42 zł.



Dzienny wymiar wynagrodzenia chorobowego w wysokości 80%:

3 660,42 zł: 30 = 122,01 zł,

122,01 zł x 80% = 97,61 zł.



Kwota wynagrodzenia chorobowego za 1 dzień niezdolności do pracy:

100% - 122,01 zł,

80% - 97,61 zł.



Różnica: 24,40 zł.

Minimalne wynagrodzenie od lipca 2024 r.:



4300,00 zł - (13,71% x 4300,00 zł) = 4300,00 zł - 589,53 zł = 3710,47 zł.



Dzienny wymiar wynagrodzenia chorobowego w wysokości 80%:

3710,47 zł: 30 = 123,68 zł,

122,01 zł x 80% = 98,95 zł.



Kwota wynagrodzenia chorobowego za 1 dzień niezdolności do pracy:

100% - 123,68 zł,

80% - 98,95 zł.



Różnica: 24,73 zł.

Monika Smulewicz zwraca też uwagę, że pracodawcy mogą wypłacać wyższe wynagrodzenie z tytułu niezdolności do pracy. Kodeks pracy określa gwarantowane minimum - pracodawca nie może wypłacić mniej. Może jednak w drodze uregulowań wewnętrznych (np. układów zbiorowych lub regulaminów) zwiększyć procent świadczeń, np. przyznać wszystkim prawo do 100 proc. wynagrodzenia chorobowego bez względu na przyczynę niezdolności do pracy.

- Warto taką decyzję pozostawić pracodawcom. Niskie bezrobocie, wynoszące aktualnie ok. 5 proc., tworzy rynek pracownika, a to wymaga od pracodawców coraz to bardziej wysublimowanych sposobów na pozyskanie kapitału ludzkiego do swoich organizacji. Doskonałym wyróżnikiem i elementem „oferty wartości”, czyli employee value proposition, może być właśnie polityka wynagrodzeniowa, która premiuje odpowiedzialną postawę i wzajemną troskę o zdrowie współpracowników - mówi Monika Smulewicz.

Szefowa HR na szpilkach przypomina też, że przeciętna kwota wypłaty z tytułu absencji chorobowej na jedną osobę objętą obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wyniosła w 2021 roku 974,33 zł. Z kolei opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą, z której w 100 proc. korzystają kobiety, ma największy udział w rankingu jednostek chorobowych powodujących niezdolność do pracy, generujących najwyższe wydatki na świadczenia związane z tą niezdolnością. To aż 10,5 proc. wydatków ogółem.

100 proc. pensji na chorobowym? To rozwiązanie może pogorszyć sytuację kobiet

Jednym z argumentów Nowej Lewicy za wprowadzeniem 100 proc. płatnego zwolnienia lekarskiego jest fakt, że kobiety karze się za branie chorobowego.

- Kobiety zarabiają dużo mniej od mężczyzn, gdyż karze je się za branie chorobowego. Wprowadzimy 100 proc. pensji na chorobowym - mówiła posłanka Magdalena Biejat na konwencji wyborczej w Poznaniu.

Robert Lisicki uważa, że kwestia równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy, szczególnie w obszarze wynagrodzenia, jest kluczowa dla jego prawidłowego rozwoju. Zmniejszenie luki płacowej będzie miało miejsce m.in. w związku z wdrożeniem dyrektywy unijnej. Natomiast jego zdaniem propozycja Nowej Lewicy wydaje się nie uwzględniać różnic i już obowiązujących rozwiązań.

- Rzeczywiście dane ZUS-u wskazują, iż w 2022 r. ponad połowę (55,5 proc.) zwolnień z powodu choroby wystawiono kobietom. Kobiety częściej jednak korzystają ze zwolnienia chorobowego m.in. ze względu na okres ciąży i połogu. Dane ZUS-u wskazują, iż 15,7 proc. spośród wszystkich zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy wystawionych w 2022 r. było związanych z ciążą, porodem i połogiem. Warto zauważyć, iż za okres choroby przypadającej w czasie ciąży pracownica zachowuje prawo do 100 proc. wynagrodzenia. Niezależnie od tego warto zaznaczyć, iż w świetle opinii pracodawców posiadających doświadczenia z innych państw UE liczba zwolnień chorobowych w okresie ciąży jest w Polsce bardzo wysoka - mówi Robert Lisicki.

- Pojawia się też pytanie, czy autorzy propozycji mieli na uwadze zwolnienie chorobowe czy może okres zasiłku opiekuńczego, który przysługuje m.in. w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat i wystąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły - dodaje.

Luka płacowa przekłada się na mniejszą aktywność zawodową kobiet (Fot. Shutterstock)

Także Monika Smulewicz uważa, że luka płacowa przekłada się na mniejszą aktywność zawodową kobiet - współczynnik zatrudnienia u matek trójki dzieci wynosi 35,1 proc. Ponadto niższy poziom życia kobiet, m.in. ze względu na odprowadzanie niższych składek emerytalnych, prowadzi do ubóstwa emerytalnego.

- Czy wzrost kosztów zatrudnienia kobiet pomoże nam zatem zniwelować różnicę w zarobkach? Śmiem twierdzić, że zadziała wręcz przeciwnie. Poczucie dyskryminacji płacowej skutecznie wzmaga nieuporządkowana polityka płacowa w firmach, w szczególności niezrozumiałe regulacje wewnętrzne (regulaminy wynagradzania, premiowania i oceniania pracowników), brak opisów stanowisk pracy i jasnych taryfikatorów wynagrodzeń, które na dodatek nie są odpowiednio często aktualizowane w odniesieniu do danych rynkowych, co uniemożliwia kobietom weryfikowanie dysproporcji - komentuje Monika Smulewicz.



Choć Polska znajduje się poniżej średniej unijnej w zestawieniu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn pod względem różnic w wynagradzaniu pracy obu płci, według badań Pracuj.pl 68 proc. kobiet w Polsce uważa, że są w o wiele lepszej sytuacji zawodowej niż 10 lat temu. Ponad połowa badanych deklaruje, że w ich firmach kobiety i mężczyźni mają równe szanse na awanse i podwyżki. Jednocześnie 17 proc. kobiet przyznaje, że nigdy nie otrzymało podwyżki.

- 9 na 10 kobiet uważa, że ich wynagrodzenie powinno rosnąć proporcjonalnie z inflacją, a ponad połowa chciałaby, aby wysokość wynagrodzeń w ich firmach była jawna. Przyczyni się to nie tylko do niwelowania gender pay gap. Taka wiedza istotnie zmotywuje kobiety do osiągania swoich celów zarobkowych, choćby poprzez wzmocnienie ich oczekiwań. Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w Organizacjach przy Akademii Leona Koźmińskiego wykazało, że w procesie rekrutacyjnym na stanowisko zarządcze kobiecie proponowano średnio o 30 proc. mniej niż mężczyźnie, chociaż pod względem wykształcenia, doświadczenia i kompetencji oba zawodowe życiorysy były identyczne. To stereotypy związane ze społeczną rolą kobiet determinują niższą wycenę pracy kobiet, pomimo tego, że statystycznie są lepiej wykształcone od mężczyzn. Jako doświadczony menedżer zauważam też, że kobiety rzadziej negocjują wynagrodzenia, a kiedy już decydują się na ten krok, wnioskują o niższe stawki niż mężczyźni - mówi Monika Smulewicz.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl