1 lipca wchodzą ważne przepisy. Zmiany dotkną prawie każdego Polaka

Koniec pandemii stał się faktem. 1 lipca stan zagrożenia epidemicznego przestanie obowiązywać. Dla kadr oznacza to spore zamieszanie. Nadchodzi powrót do obowiązków sprzed pandemii dotyczących badań lekarskich.

- W tym terminie stracą również ważność orzeczenia wstępne i kontrolne wydane przez innych lekarzy niż lekarz medycyny pracy lub specjalista, na mocy art. 12a ust. 3 specustawy. Zatem najpóźniej do 28 grudnia br. pracownicy posiadający takie orzeczenia powinni uzyskać orzeczenie od uprawnionego lekarza - czytamy na blogu Grand Thornton.

Jedna z istotniejszych zmian dotyczy badań lekarskich. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność minęła po 7 marca 2020 r. będą aktualne do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, tj. do 28 grudnia 2023 roku.

Wraz z początkiem lipca Polacy pożegnają pandemię. Odwołany zostanie stan zagrożenia epidemicznego. A to niesie ze sobą sporo nowych-starych obowiązków. Eksperci z firmy doradczej Grant Thornton stworzyli listę zmian, które z perspektywy pracowników działów kadrowo-płacowych są najistotniejsze.

Tego dnia wróci – dotychczas wstrzymany – obowiązek kierowania pracowników na okresowe badania lekarskie (także wykonywane obligatoryjnie po zaprzestaniu pracy w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, względnie na wniosek zatrudnionego w takich warunkach już po rozwiązaniu stosunku pracy).

Koniec z przymusowym wysyłaniem pracowników na urlop wypoczynkowy

Odkąd weszły w życie przepisy covidowe, pracodawca mógł wysłać pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 30 dni, bez jego zgody. Sam wybierał termin, którego nie musiał uwzględniać w zakładowym planie urlopów. Po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego przepisy dotyczące zaległych urlopów wypoczynkowych wrócą do reguł sprzed pandemii.

- Oznacza to, że pracodawcy powinni generalnie wysyłać pracowników na urlop wypoczynkowy zgodnie z planem urlopów stworzonym na podstawie wniosków pracowników, uwzględniając potrzebę zapewnienia normalnego toku pracy, a jeśli nie działa u nich zakładowa organizacja związkowa lub działająca zgodziła się na nieustalanie planu urlopów – po porozumieniu z pracownikiem - czytamy na blogu Grant Thornton.

Możliwość wysłania pracownika na przymusowy urlop istnieje w wyjątkowych sytuacjach, tj. podczas wypowiedzenia umowy o pracę lub w celu udzielenia zaległego urlopu najpóźniej do 30 września kolejnego roku kalendarzowego.

Odprawy, odszkodowania bez ograniczeń narzuconych w czasie pandemii

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w przypadku części pracodawców wprowadzono ustawowe ograniczenie wysokości odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

W sytuacjach, gdy przepisy przewidywały obowiązek wypłacenia takiego świadczenia, jego wysokość nie mogła przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego limit ten nie będzie miał zastosowania.

Pracownicy z sektora tzw. infrastruktury krytycznej objęci "starymi" zasadami

Pracodawcy pracujący w sektorach związanych z tzw. infrastrukturą krytyczną w czasie pandemii zostali objęci dodatkowymi uprawnieniami, które umożliwiliby im elastyczniejsze podejście do pracy. 1 lipca stracą oni te uprawnienia. Jak wymieniają eksperci Grant Thornton, dotyczą one prawa do:

zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy lub polecania pracy w nadgodzinach,

polecania pracownikowi nadgodzin w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji albo pozostawania w gotowości do pracy poza godzinami roboczymi bądź odbywania odpoczynku w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,

odmowy udzielenia w razie potrzeby urlopu wypoczynkowego, w tym na żądanie, urlopu bezpłatnego lub innego (z wyjątkiem urlopu macierzyńskiego, na warunkach macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego),

przesunięcia terminu takiego urlopu lub odwołania pracownika z takiego urlopu.

Natomiast będą mieli prawo do skorzystania z rozwiązań, które weszły w życie pod koniec kwietnia - tzw. dyrektywa work-life balance.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wraca i ma działać pełną parą

Zmiany zapisane w specustawach covidowych pozwoliły pracodawcom notującym spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń zawiesić obowiązek tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS oraz dokonywania odpisu podstawowego lub wypłaty świadczeń urlopowych (samodzielnie bądź na mocy porozumienia ze związkami zawodowymi). Teraz to się zmieni i wrócą te obowiązki.

Ponadto znów będą obowiązywały postanowienia układu zbiorowego pracy bądź regulaminu płac, przewidujące wyższą od ustawowej wysokość odpisu na ZFŚS czy inne tego typu świadczenia.

Zatrudnianie cudzoziemców wraca na stare tory, co może być wyzwaniem

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza spore wyzwanie dla firm zatrudniających cudzoziemców. Jak przypominają eksperci z Grant Thornton, pracodawcy zatrudniający obcokrajowców posiadających zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pracę sezonową muszą pamiętać o tym, by ci pracownicy uzyskali przedłużenie wygasłych dokumentów przed upływem 30 dni od daty zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego, tj. do 31 lipca 2023. Tyle wynosi automatyczne przedłużenie dokumentów.

Tak samo pracodawcy zatrudniający obcokrajowców spoza wschodniej granicy Polski (z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii) na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, którego termin (wpisany do rejestru oświadczeń) upłynął podczas stanu pandemii lub zagrożenia epidemicznego, mają czas do 31 lipca 2023 roku na uzyskanie ponownego wpisu do rejestru.

Natomiast osoby przybyłe do Polski z Ukrainy po 23 lutego 2022 r., których pobyt w RP został zalegalizowany do 4 marca 2024 r. (ochrona czasowa), mogą legalnie podjąć pracę wyłącznie na podstawie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.

