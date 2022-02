Zrezygnowali z zarobków, by pomóc imigrantom z Ukrainy

Firma rekrutacyjna Spek w związku z sytuacją na Ukrainie zdecydowała o rezygnacji z zarobku agencji i zwróciła się do przedsiębiorców z prośbą o zgłaszanie potrzeb kadrowych.

Autor: jk

• 28 lut 2022 16:29





Sytuacja na przejściu granicznym w Medyce (Fot. PAP/Darek Delmanowicz)

Agencja pośrednictwa pracy Spek chce pomóc imigrantom z Ukrainy. Jej współwłaściciel Przemysław Hermański poinformował, że została podjęta decyzja o rezygnacji z zarobku.

- W związku z sytuacją, jaka ma miejsce za naszą granicą, otrzymujemy setki telefonów od obywateli Ukrainy, którzy uciekają przed wojną do naszego kraju, by znaleźć nie tylko bezpieczny dach nad głową, ale również pracę, która da im możliwość utrzymania swoich rodzin. Dzisiaj docierają do nas ludzie, którzy nigdy nie przyjechali wcześniej do Polski, którzy nie chcieli opuszczać swojego kraju i ciężko codziennie pracowali na Ukrainie. Są to osoby zdeterminowane do pracy, które nie chcą przebierać w powierzonych im zajęciach i podejmą się niemalże każdej pracy - mówi Przemysław Hermański.

- Jako agencja pośrednictwa pracy Spek, która działa na tym rynku od ponad 6 lat zdecydowaliśmy o rezygnacji z zarobku agencji przy pośrednictwie i jednocześnie zwracamy się do przedsiębiorców z prośbą o zgłaszanie potrzeb kadrowych - dodaje Hermański.

Spek współpracuje z ponad 100 firmami w Polsce, w dużej części pośrednicząc w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy.

- Zakończenie konfliktu zbrojnego i stanu wojennego to bardzo długi i nieprzewidywalny proces, co sprawi, że w firmach wspólnie z nami uda się zapobiegać rotacji, a raz przeszkoleni pracownicy pozostaną na długo w miejscach pracy. To szansa dla przedsiębiorców na zbudowanie stabilnej kadry i trwałych relacji z pracownikami, a dla uchodźców nadzieja na nowe życie – ocenia Hermański.

