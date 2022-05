Zdaniem biznesu zmiany w specustawie będą zniechęcać do zatrudniania uchodźców

- Przepisy przygotowywane po to, by umożliwiać pracę osobom z Ukrainy, który przyjechały do Polski uciekając przed wojną powinny być tak elastyczne, jak tylko to możliwe – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Najnowsza nowelizacja wprowadza zapis o podawaniu dokładnej liczby godzin pracy osoby z Ukrainy, która podejmuje pracę i przyjechała do Polski po 24 lutego (Fot. Shutterstock)

Przedsiębiorcy bardzo pozytywnie oceniali dotychczas specustawę o zatrudnianiu osób z Ukrainy uciekających przed wojną.

Najnowsza nowelizacja wprowadza zapis o podawaniu dokładnej liczby godzin pracy osoby z Ukrainy, która podejmuje pracę i przyjechała do Polski po 24 lutego. Ten zapis wzbudza obawy wśród pracodawców.

Po raz kolejny przez nieuczciwe działanie garstki firm tworzone jest usztywnione prawo, które dotyczy całego rynku – mówi Kamil Zieliński, prezes szczecińskiego oddziału Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Jak zauważa Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, przedsiębiorcy bardzo pozytywnie oceniali dotychczas specustawę o zatrudnianiu osób z Ukrainy uciekających przed wojną. Była ona dość przejrzysta i pozwalała realnie podejmować decyzję o zatrudnianiu osób w potrzebie.

Kłopotliwe przepisy

Najnowsza nowelizacja wprowadza zapis o podawaniu dokładnej liczby godzin pracy osoby z Ukrainy, która podejmuje pracę i przyjechała do Polski po 24 lutego.

- To zapis, który jest po prostu nieżyciowy. Przedsiębiorcy chcą zatrudniać osoby z Ukrainy, ale ich doświadczenia z ostatnich tygodni są takie, że to pracownicy, którzy bardzo często nie chcą się wiązać stałymi umowami, bo planują powrót na Ukrainę. Przedsiębiorcy są wyrozumiali, proponują np. umowy cywilnoprawne i elastyczne godziny pracy. Nowe zapisy ustawowe zdecydowanie skomplikują ten proces i boje się, że będą zniechęcać przedsiębiorców do zatrudniania uchodźców – mówi Hanna Mojsiuk.

- Przedsiębiorca ma zadeklarować, że osoba z Ukrainy będzie pracować np. 8 godzin przez 5 dni w tygodniu, a jeżeli ta osoba opiekuje się dziećmi? Jeżeli podejmuje pracę na kilka tygodni? Jeżeli pracuje, ale uprzedza swoich szefów, że możliwe jest, że niedługo wróci na Ukrainę? Takie sytuacje mają miejsce i dodatkowo nie należy komplikować życia przedsiębiorcom – mówi Hanna Mojsiuk.

Krytycznie o zmianach wypowiadają się również przedstawiciele rynku pracy. - Przez chwile jako przedsiębiorcy uwierzyliśmy w to że przepisy mogą być dostosowane do warunków panujących na rynku. Okazuje się jednak że po raz kolejny poprzez nieuczciwe działanie garstki firm, tworzone jest usztywnione prawo które dotyczy całego rynku – mówi Kamil Zieliński, prezes szczecińskiego oddziału Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

- Mamy ustaloną stawkę minimalna dla umowy o pracę i umów cywilnoprawnych. Liczba godzin w pierwszym przypadku wynika z wymiaru etatu, a w drugim od zleceń które mogą być różne w każdym miesiącu. Przewidywanie liczby godzin w trakcie sezonu jest trochę jak wróżenie z fusów i przepowiadanie pogody. Można to robić z pewnym prawdopodobieństwem, a nie gwarancją – mówi Kamil Zieliński. Im elastyczniej, tym lepiej Czy zdarza się dużo przypadków oszukiwania w miejscu pracy osób z Ukrainy? Zrzeszone w Północnej Izbie Gospodarczej stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom mówi o póki co kilku przypadkach. - To przede wszystkim kwestie zaniżania stawek. Osoby z Ukrainy nie mają świadomości, że w Polsce jest coś takiego jak płaca minimalna i poniżej jej nie powinno się zarabiać. Przedsiębiorcy zgłaszają nam, że wiele osób z Ukrainy np. obawia się podpisywania umów o pracę, bo nie wiedzą, kiedy wrócą do swoich domów. Podobnie jak np. z rozliczeniem. Oczekują dniówek lub tygodniówek zamiast pensji comiesięcznej. Zdarzają się także przypadki rezygnacji z dnia na dzień z pracy. Moim zdaniem należy dążyć do tego, by na czas wojny w Ukrainie przepisy były życiowe i uwzględniały specyfikę obecnej sytuacji – mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom. - Należy dbać o to, by osoby z Ukrainy były jak najszerzej informowane o swoich prawach w miejscu pracy. Nie będzie wtedy konieczności uszczelniania specustawy o zapisy, które komplikują funkcjonowanie wszystkich przedsiębiorców – mówi dalej Marczulewska. Ukraińcy w Polsce Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia, 71 proc. badanych Ukraińców pochodzi z obwodów, które zostały dotknięte bezpośrednimi działaniami wojennymi. Większość badanych uchodźców to mieszkańcy średnich i dużych miast. 58 proc. uchodźców planuje pozostanie w naszym kraju, jeśli działania wojenne będą nadal prowadzone w ich ojczyźnie. Co ciekawe, ponad 1/5 badanych planuje zostać w Polsce nawet w sytuacji zakończenia wojny. Badanie pokazało, że 83 proc. uchodźców z Ukrainy nie pracuje, jednak ponad połowa (54 proc.) chciałaby podjąć pracę. Pierwszą barierą wejścia na rynek pracy jest brak znajomości języka polskiego. Ta bariera może niedługo zniknąć, gdyż 78 proc. Ukraińców, którzy nie znają języka polskiego, mają zamiar się go uczyć lub już się go uczą - czy to samodzielnie, czy z nauczycielem w grupie lub indywidualnie - zauważyli autorzy badania. Drugą barierą - jak dodano - jest opieka nad dziećmi. Niemal połowa uchodźców biorących udział w badaniu przybyła do Polski z nieletnimi dziećmi.

