Zbadali, dlaczego Ukraińcy przyjeżdżają do Polski. Nie chodzi o wojnę

80 proc. badanych, którzy zdecydowali się na migrację, to ludzie młodzi do 45. roku życia (fot. Pixabay)

Ponad 30 proc. respondentów stwierdziło, że pracując w Polsce osiąga znacznie wyższe dochody, niż na Ukrainie. Większość osób wyemigrowało kilka miesięcy, a nawet kilka lat przed wybuchem wojny.

Najwięcej wolnych miejsc pracy odnotowano w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i naprawie samochodów, transporcie i gospodarce magazynowej i tam najczęściej trafiali zatrudnieni Ukraińcy.

60 proc. osób, które przyjechały do Polski, miało zagwarantowane zatrudnienie w momencie podjęcia decyzji o migracji.

- Pomysł na badanie, w jakim stopniu obywatele Ukrainy są w stanie uzupełnić luki w pojawiających się niedoborach na rynku pracy w Polsce pojawił się z chwilą, gdy Roczniki Pracy zaczęły wskazywać wolne miejsca pracy. Było to po wejściu Polski do UE w 2004 r., migracja Polaków do państw Europy Zachodniej zaczęła systematycznie rosnąć – od 40 tys. wolnych miejsc pracy w 2006 r. do 125,4 tys. w 2019 r. - wyjaśnia kierownik Zakładu Studiów Wschodnich Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. Krystyna Gomółka.

Badanie przeprowadzono na próbie pracowników zatrudnionych przez Gremi Personal.

Praca w zakładach produkcyjnych, handlu i transporcie

