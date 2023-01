Zatrudnianie obywateli Ukrainy po nowemu. Zobacz, co się zmieniło

- Oznacza to, że w sytuacji, w której cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 87) lub odrębnych przepisów, pracodawca nie musi powiadamiać urzędu pracy o zatrudnieniu takiego cudzoziemca - wyjaśnia Wojciech Napora z Zielonej Linii.

Nowelizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadziła dwa dodatkowe ustępy (1b i 1c) do artykułu 22.

Pierwszy z nich (1b) stanowi:

„Jeżeli zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, o którym mowa w art. 114 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm. 3), zostało udzielone z zastrzeżeniem wymogu powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, przepisu ust. 1a nie stosuje się.”.

Oznacza to, że jeżeli cudzoziemiec, który jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, otrzyma zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, w którym znajduje się powołanie na art. 22, pracodawca powinien bezwzględnie wysłać powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy do urzędu pracy.

Drugi z nich (1c) stanowi:

„W przypadku gdy obywatel Ukrainy rozpoczął pracę przed udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, bieg terminu, o którym mowa w ust. 1 (14 dni - dopisek redakcji), rozpoczyna się w dniu doręczenia decyzji o udzieleniu tego zezwolenia obywatelowi Ukrainy.”

Nowelizacja ustawy wprowadza przepis przejściowy dotyczące zatrudnienia Ukraińców

Ustawa nowelizująca zawiera regulację przejściową przewidującą, że w przypadku gdy

do doręczenia decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę z zastrzeżeniem wymogu powiadomienia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy specjalnej (powiadomienie urzędu pracy o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy), doszło przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, to tego powiadomienia można dokonać w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, czyli od 28 stycznia 2023 r. Przepis ten jest zawarty w art. 27 ustawy nowelizującej:

„Jeżeli decyzja o udzieleniu obywatelowi Ukrainy zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 13, z zastrzeżeniem wymogu powiadomienia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, została doręczona przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a obywatel Ukrainy rozpoczął wykonywanie pracy przed tym doręczeniem, podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy może dokonać tego powiadomienia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”.

Jasne terminy na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL

Uchodźcy od przybycia do Polski będą mieli 30 dni na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL. Ci, którzy już przyjechali do Polski po rosyjskim ataku, a jeszcze nie złożyli takiego wniosku, będą mieli na to 30 dni od wejścia w życie noweli, a nie jak dotychczas – 90 dni.

Legalne zatrudnienia zawsze wiąże się z legalnym pobytem cudzoziemca, a w tej kwestii nowela również prowadza zmiany. (fot. Unsplash/Karollyne, Hubert Ewodlttoclq)

- Z punktu widzenia pracy agencji zatrudnienia, która ma do czynienia przede wszystkim z osobami poszukującymi pracy, jest to dobra nowelizacja, jeszcze bardziej zachęcająca do podjęcia pracy. Dla nas najważniejszy jest zapis o 14 dniach na powiadomienie urzędu pracy przez pracodawcę o zatrudnianiu cudzoziemców i że przepisy będą ujednolicone we wszystkich aktach prawnych – mówi Anna Dzhobolda z Departamentu Rekrutacji Międzynarodowych Gremi Personal.

Legalne zatrudnienie Ukraińców wymaga ich legalnego pobytu w Polsce

Legalne zatrudnienia zawsze wiąże się z legalnym pobytem cudzoziemca, a w tej kwestii nowela również prowadza zmiany. W ustawie zapisano, że:

- „Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulegają przedłużeniu z mocy prawa do dnia 24 sierpnia 2023 r. W takim przypadku w dokumencie podróży obywatela Ukrainy nie umieszcza się nowej naklejki wizowej. Wiza krajowa w okresie przedłużenia okresu pobytu oraz okresu ważności nie uprawnia do przekraczania granicy.”.

- „Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego obywatelowi Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do dnia 24 sierpnia 2023 r.”.

- „Jeżeli ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski,

2) na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,

3) na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm. 4) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), wydanego przez właściwy organ innego państwa obszaru Schengen, albo innego dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa, uprawniającego do podróży po terytorium innych państw tego obszaru,

4) w ramach ruchu bezwizowego

– przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny do dnia 24 sierpnia 2023 r.”

Również terminy do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dobrowolnego powrotu, jeżeli przypadają po 24 lutego 2022 r., ulegają przedłużeniu z mocy prawa do 24 sierpnia 2023 r.

Jeżeli ostatni dzień okresu ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, „zgody na pobyt tolerowany” wydanych obywatelom Ukrainy, przypada w okresie od 24 lutego 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa do 24 sierpnia 2023 r.

Zezwolenia na pobyt czasowy na nowych zasadach

Jedną ze zmian, które wprowadza nowelizacja, jest uchylenie przepisu art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przewidującego możliwość składania, po upływie 9 miesięcy od wjazdu, wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

- Wprowadzono natomiast możliwość (od 1 kwietnia 2023 r.) ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Regulacja ta dotyczy obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny i status pobytowy dokumentuje posiadany numer PESEL (ze statusem „UKR”). Wnioski o udzielenie takich zezwoleń na pobyt będzie można składać w urzędach wojewódzkich właściwych ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy - wyjaśnia Wojciech Napora.

- Posiadając zatrudnienie ich życie w Polsce będzie łatwiejsze, będą mogli żyć godnie i nie martwić się o przyszłość. Z 5 proc. bezrobociem każdy znajdzie pracę w Polsce - mówi Anna Dzhobolda. fot. Pixabay

Zdaniem Anny Dzhoboldy to, że od 1 kwietnia o zgodę na pobyt czasowy będą mogli występować ukraińscy uchodźcy, którzy podjęli pracę lub prowadzą działalność gospodarczą, czyli planują zostać w Polsce na dłużej, jest dobrym rozwiązaniem.

- Ich życie w Polsce będzie łatwiejsze, gdy będą posiadali zatrudnienie, będą mogli żyć godnie i nie martwić się o przyszłość. Z 5 proc. bezrobociem każdy znajdzie pracę w Polsce - dodaje.

Uchodźcy pokryją koszty zamieszkania w miejscach zbiorowego zakwaterowania

Nowelizacja wprowadza również zmianę regulującą zasady korzystania z miejsc zbiorowego zakwaterowania. Od 1 marca uchodźcy będą pokrywać 50 proc. kosztów takiej pomocy, jeśli ich pobyt w Polsce przekroczy 120 dni, a od 1 maja - 75 proc., jeśli ich pobyt przekracza 180 dni.

Od tej zasady jest wiele wyjątków, które dotyczą osób w trudnej sytuacji ze względów humanitarnych (głównie osób zależnych).

- Pomysł odpłatności za pobyt w miejscach zbiorowych ma nie tyle zmusić uchodźców do poszukiwania pracy, co tak naprawdę zachęcić do podejmowania samodzielnych działań w obszarze własnego życia - w rozmowie z PulsHR.pl tłumaczyła minister ds. integracji społecznej Agnieszka Ścigaj. - Ma przeciwdziałać wyuczonej bezradności, która często pojawia się w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z osobami, które przeżywają traumę. Nie chcemy, by życie w punktach zbiorowego zakwaterowania stało się dla nich momentem, w którym rzeczywiście stracą wolę do podjęcia jakiejkolwiek aktywności - dodawała.

