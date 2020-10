Zagraniczni pracodawcy walczą o Polaków. Wprowadzają darmowe testy na COVID

W ostatnich dniach w Europie padają kolejne rekordy zakażeń koronawirusem. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że najtrudniejsze miesiące jeszcze przed nimi, a druga fala może przynieść powrót niektórych ograniczeń w działalności czy zamknięcie granic. Dlatego firmy wprowadzają własne procedury, aby zachować normalny tryb pracy i zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i klientom, którzy mają z nimi kontakt.

Mimo pandemii na europejskich rynkach pracy, np. holenderskim czy niemieckim wciąż jest duże zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych. Szczególnie wrażliwym sektorem gospodarczym jest logistyka spożywcza, ze względu na konieczność utrzymania ciągłości dostaw. Branżą, która intensywnie się rozwija w czasie pandemii jest także e-commerce, co generuje dodatkowy popyt na pracowników logistyki.

Stanowiska te są obsadzane przede wszystkim pracownikami tymczasowymi z Europy Wschodniej m.in. z Polski. W tej chwili w Holandii mieszka około 250 tysięcy Polaków.

Wiosną, w obawie przed koronawirusem, znaczna część pracowników tymczasowych wróciła do swojego ojczystego kraju, rezygnując z pracy. Dlatego teraz pracodawcy podejmują działania, aby po pierwsze zatrzymać pracowników, a po drugie zminimalizować ryzyko zakażenia.

- W związku z epidemią wdrożyliśmy szereg działań, które mają chronić naszych pracowników tymczasowych, zarówno tych pracujących już w Holandii, jak i tych, którzy dopiero aplikują do pracy. Ze względu na długi czas oczekiwania na wyniki testów realizowanych w ogólnodostępnych placówkach w Holandii, uruchomiliśmy własne centra testowe COVID. Dzięki temu nasi pracownicy są obsługiwani w ciągu jednej godziny - tyle czasu zajmuje wypełnienie kwestionariusza, wykonanie testu i udostępnienie wyniku - mówi Patrycja Liniewicz, managing director international recruitment w Otto Work Force.

- Co istotne prowadzimy zdalną rekrutację pracowników, a ponieważ Holandia wprowadziła obowiązkową 10-dniową kwarantannę dla osób przyjeżdżających z Polski zorganizowaliśmy dla nich specjalne warunki na ten czas. Zapewniamy darmowe zakwaterowanie, dostawę jedzenia, opiekę medyczną i szybkie testy diagnostyczne. Mimo pandemii wciąż obserwujemy duże zainteresowanie wyjazdami do pracy za granicę. Główne powody to oczywiście wyższe zarobki niż w Polsce, ale także obawa przed całkowitym zamknięciem granic, co uniemożliwi pracę poza polskim rynkiem – dodaje Patrycja Liniewicz.

Polacy chcą pracować za granicą

Z danych 41. edycji badania Monitor Rynku Pracy, które systematycznie przygotowuje Instytut Badawczy Randstad, wynika, że obecnie 22 proc. respondentów rozważa wyjazd do pracy za granicę w przeciągu najbliższego roku. Przy czym 4 proc. myśli o wyjeździe na stałe, 2 proc. na czas określony. W 2019 r. z takim zamiarem wyjazdu nosiło się 24 proc. Polaków.

Najwięcej osób, które opuściłyby kraj w ciągu najbliższego roku zamieszkuje wschodni makroregion (27 proc.) i wsie w obrębie aglomeracji (27 proc.). Do emigracji częściej skłonne są też kobiety (25 proc.) niż mężczyźni (23 proc.). Pomysł wyjazdu do pracy za granicę najczęściej spotyka się z entuzjazmem w najmłodszej grupie wiekowej (18-29 lat), gdzie 28 proc. badanych rozważa taką ewentualność. Największą chęć do wyjazdu z kraju wykazują również osoby z wykształceniem średnim lub niepełnym wyższym (24 proc.).

Holandia jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków potencjalnej emigracji zarobkowej. W tym kraju chciałoby pracować 19 proc. pytanych przez Randstad, to oznacza wzrost o 7 pkt.proc. rok do roku. Warto więc pamiętać, że Holandia wprowadziła zmiany w przepisach o delegowaniu pracowników.