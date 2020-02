Zagranica wciąż kusi. Oto, gdzie można najwięcej zarobić

Jak wynika z raportu “Praca i zarobki w Europie w 2019 roku. Polscy specjaliści za granicą”, w 2019 roku 55 proc. spośród 40 tysięcy ofert pracy dodanych na portalu europa.jobs dotyczyło pracy stałej, a 45 proc. stanowiły oferty pracy sezonowej. Jest to wynik zbliżony do roku 2018, co potwierdza obserwowany od kilku lat trend wydłużania się okresu zatrudnienia.

Osoby poszukujące pracy za granicą coraz chętniej wyjeżdżają na dłużej, ale i zagraniczni pracodawcy wolą zatrudniać Polaków na stałe. Jak wskazują wypowiedzi ekspertów, pracownicy pochodzący z Polski cieszą się dużym szacunkiem pracodawców, są postrzegani jako dobrzy i pracowici ludzie.

- Zainteresowanie pracownikami z Polski nie słabnie, Polacy są cenieni za pracowitość i wyjątkowe zaangażowanie. Pożądani są szczególnie fachowcy oraz osoby ze specjalistycznym technicznym doświadczeniem. Zatrudniamy także opiekunki osób starszych oraz osoby bez doświadczenia do prostych prac produkcyjnych. Pracownicy mogą liczyć na wciąż bardzo konkurencyjne wynagrodzenie i warunki pracy - komentuje Katarzyna Wachowska, kierownik zespołu ds. rekrutacji zagranicznych w Work Service.

Zdecydowana większość pracodawców zagranicznych (ponad 56 proc. wszystkich ogłoszeń) oferuje zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Blisko 32 proc. to umowa w kraju zatrudnienia. Znacznie mniejszą popularnością cieszy się podejmowanie zatrudnienia w oparciu o kontrakt (4,8 proc.), umowę zlecenie (3,7 proc.), na własnej działalności (2 proc.). Inne rodzaje umów to już pojedyncze przypadki.

Niezmiennie od lat liderem wśród liczby ofert pracy pozostają Niemcy z wynikiem ponad 46 proc. w skali wszystkich ofert opublikowanych na portalu europa.jobs. Drugie miejsce wśród destynacji migracji zarobkowej - również niezmiennie - przypada Niderlandom (blisko 24 proc.). Wyniki te uległy jednak zmianie w porównaniu do roku 2018, kiedy oferty z Niemiec stanowiły 57 proc., a z Holandii 21 proc.

Kolejne miejsca z wynikiem nieco poniżej 10 proc. zajmowały oferty z Francji, Austrii, Belgii, Szwajcarii, Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz oferty pracy w Polsce. Pozostałe, popularne kraje emigracyjne, takie jak m.in. Norwegia, Szwecja, Dania, Islandia czy Czechy, obejmowały ok. 1 proc. dodanych ofert pracy. Zmianie nie uległo także zainteresowanie kandydatów konkretnym krajem wyjazdu - pokrywa się ono z zapotrzebowaniem zagranicznych pracodawców.

Najpopularniejsze branże

W 2019 roku najwięcej pracowników poszukiwali pracodawcy do prac w sektorach związanych z produkcją (ponad 13 proc. wszystkich ofert), branża ogólnobudowlana, prace w magazynie, szeroko pojęte prace fizyczne, spawalnictwo oraz mechanika/motoryzacja. Kolejnymi sektorami (poniżej 6 proc.) były branże związane z elektryką, pracami montażowo-instalacyjnymi, opieką, logistyką, hotelarstwem i gastronomią, hydrauliką, stolarstwem i pracami wykończeniowymi.

Kandydaci najchętniej odpowiadali na ogłoszenia dotyczące pracy w magazynie (ponad 21 proc. wszystkich aplikacji), blisko 19 proc. aplikacji zostało wysłanych do pracy przy produkcji, kolejne wyniki (poniżej 10 proc.) zajęły branże fizyczna, ogólnobudowlana, logistyczna, spawalnictwo, hotelarstwo i gastronomia oraz elektryka.

Zawody, w których jest praca

Zagraniczni pracodawcy w 2019 roku najczęściej poszukiwali pracowników fizycznych (ponad 9 proc.) oraz pracowników produkcji (blisko 8 proc.). W porównaniu do roku 2018 widoczne jest w tej kwestii większe zróżnicowanie - we wcześniejszym roku dwa najbardziej popularne zawody (opiekun/ka osób starszych oraz pracownik fizyczny) obejmowały łącznie ponad 40 proc. wszystkich ofert. W mijającym roku udział procentowy poszczególnych zawodów rozłożył się bardziej równomiernie, a wśród kolejnych najpopularniejszych stanowisk wymienić można opiekuna osoby starszej, elektryka budowlanego, magazyniera oraz komisjonera zamówień.

Osoby poszukujące pracy najchętniej odpowiadały na oferty pracy przy produkcji. Dużą popularnością cieszyły się także ogłoszenia o pracy na stanowiskach komisjonera, pracownika fizycznego, pakowacza oraz magazyniera.

- W dalszym ciągu obserwujemy spore zapotrzebowanie na pracowników z Polski. Jeżeli chodzi o Belgię oraz Niemcy, najbardziej pożądani są pracownicy wykwalifikowani m.in. spawacze, elektrycy, mechanicy, lakiernicy czy blacharze samochodowi. W Holandii największa liczba ofert pracy dotyczy prostych prac magazynowych oraz produkcyjnych, nie wykluczając oczywiście ofert technicznych - mówi Mateusz Bochnacki, head of international recruitment G-HR Group.

Zarobki w pracy za granicą

W 2019 roku średnie godzinowe wynagrodzenie za granicą wahało się w okolicy aż 17 euro brutto. W skali miesiąca było to około 2857 euro brutto. Wynagrodzenie to wzrosło znacznie w porównaniu do roku wcześniejszego. Poziom zarobków za granicą wciąż jest zdecydowanie wyższy niż ten, jaki za tę samą lub podobną pracę można uzyskać w kraju, wobec czego wyjazd za granicę do pracy nawet na kilka miesięcy jest nadal bardziej opłacalny.

Najwięcej za godzinę zarobić można w Szwajcarii (nawet 30 euro brutto za godzinę) oraz krajach skandynawskich - w Norwegii stawka ta wyniosła średnio 22,60 euro brutto na godzinę, a w Danii średnio 20 euro brutto na godzinę. W najpopularniejszych krajach emigracyjnych stawka godzinowa brutto była już znacznie niższa – w Niemczech ok. 11,75 euro, w Holandii 11,50 euro, a we Francji 12,15 euro. Na wyższe wynagrodzenie można liczyć w Belgii (15,20 euro brutto/h) oraz w Wielkiej Brytanii (16,80 euro brutto/h).

Wymagania pracodawców

W roku 2019 pracodawcy nie wymagali CV w przypadku 76 proc. ogłoszeń na portalu. 24 proc. to ogłoszenia, w których dokument był konieczny. Dla porównania w 2018 roku różnica w tym zakresie była jeszcze większa - aż 90 proc. do 10 proc. Świadczy to o rosnących wymaganiach względem pracowników, a co za tym idzie - większej konkurencyjności.

Wbrew pozorom praca za granicą nie zawsze wymaga znajomości języka kraju, w którym będzie się pracować. W 2019 roku 31 proc. ogłoszeń, jakie ukazały się w europa.jobs dotyczyło pracy, gdzie nie był wymagany język obcy. 69 proc. pracodawców oczekuje znajomości języka. Wśród najczęściej wymaganych języków zdecydowany prym wiedzie język niemiecki - aż 65 proc. ogłoszeń, w których podawano konieczność znajomości języka, wskazywała właśnie na ten język. Kolejny, z wynikiem 31 proc. był angielski, następnie, już znacznie rzadziej, pracodawcy oczekiwali znajomości języka niderlandzkiego oraz francuskiego. Pozostałe języki nie przekroczyły progu 1 proc.

W 2019 r. na portalu pojawiło się znacznie więcej ofert pracy bez wymaganego doświadczenia zawodowego niż w roku poprzednim. W minionym roku aż 58 proc. pracodawców nie wymagało udokumentowanego doświadczenia na danym stanowisku. Dla porównania w 2018 roku takie oferty stanowiły 36 proc. Niezmiennie tego rodzaju ogłoszenia cieszą się dużą popularnością wśród kandydatów.

Większość ogłoszeniodawców publikujących oferty na portalu europa.jobs nie wymaga od kandydatów posiadania prawa jazdy (56 proc.). W przypadku ogłoszeń, w których wymagano prawa jazdy (44 proc.) w zdecydowanej większości chodzi o prawo jazdy kategorii B (92 proc.). W znacznie mniejszym stopniu była to kategoria C+E (blisko 5 proc.) oraz kat. C (1,2 proc.). Pozostałe kategorie były wymagane już w znacznie mniejszym stopniu.

Oferowane benefity

W zdecydowanej większości ofert publikowanych na portalu europa.jobs w 2019 roku pracodawcy odpowiedzialni byli za organizację, a często także opłacenie zakwaterowania pracowników. Aż w przypadku 94 proc. ogłoszeń pracodawca deklarował zapewnienie pracownikom lokum. Transport do miejsca pracy zapewniało 36 proc. publikujących ogłoszenia firm i poziom ten utrzymuje się na stałym poziomie od lat (niewielkie zmiany utrzymują się na poziomie 5-6 punktów procentowych).

Coraz rzadszą praktyką jest oferowanie pracownikom wyżywienia w trakcie pracy. W 2019 roku taką możliwość dało swoim pracownikom zaledwie 13 proc. pracodawców (w porównaniu do 21 proc. w 2018 r.). Wyżywienie jest najczęstszym benefitem ofert pracy w branży opieki oraz w turystyce i gastronomii.