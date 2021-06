Zabiorą nam pracowników. Stary konkurent rośnie w siłę

Przeważająca większość pracowników zagranicznych, którzy zdecydowali się na zatrudnienie w Polsce podczas pandemii COVID-19, nie żałuje swojej decyzji oraz poleciłaby pracę w naszym kraju swoim znajomym. Stabilizacja sytuacji epidemiologicznej i powolny powrót gospodarek europejskich do poziomów sprzed pandemii wpływają jednak na wzrost zainteresowania migracją do krajów innych niż Polska.

Tegoroczna edycja badania „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”, przeprowadzonego przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz agencję EWL Group, pokazała, że zarówno wśród pracowników przebywających w Polsce w momencie wybuchu pandemii, jak i tych, którzy zdecydowali się przyjechać do naszego kraju podczas jej trwania, ponad 90 proc. nie żałuje podjętej decyzji. Wskaźnik ten utrzymuje się od początku pandemii na zbliżonym poziomie. Ponadto 79 proc. respondentów poleciłoby pracę w Polsce swoim bliskim.

- Polska gospodarka wychodzi z pandemii obronną ręką. I choć za wcześnie jeszcze na ostateczne wnioski, to już teraz można zauważyć, że odnotowaliśmy jeden z najniższych spadków PKB w regionie. Zyskaliśmy także w oczach pracowników zagranicznych. Dzięki otwartości i liberalnej polityce zatrudnienia polski rynek pracy cieszy się dużym zaufaniem obcokrajowców. Bez wątpienia będzie to procentować w najbliższej przyszłości, kiedy konkurencja o pracownika wzrośnie. Rąk do pracy już brakuje w większości europejskich gospodarek, a wraz z wygaszaniem epidemii problem z obsadzaniem wakatów będzie coraz bardziej odczuwalny - mówi Andrzej Korkus, prezes EWL Group.

Z badania wynika, że wskutek pandemii pracę musiało zmienić 27 proc. cudzoziemców. Dla 17 proc. wiązało się to dodatkowo ze zmianą miejsca zamieszkania. W poprzednich edycjach badania, przeprowadzonych we wrześniu 2020 roku, oba wskaźniki były o ponad 12 pkt. proc. wyższe.

Jak zauważają autorzy badania, aktualne wyniki (badanie było przeprowadzone w kwietniu i maju 2021 roku) potwierdzają optymistyczne nastroje ekonomistów mówiących o ożywieniu gospodarczym i poprawie nastrojów na rynku pracy.

Stabilizację sytuacji potwierdza także malejąca liczba obcokrajowców, którzy deklarują, że w związku z pandemią musieli podjąć decyzję o zmianie branży zatrudnienia. W stosunku do września 2020 roku wskaźnik ten obniżył się o blisko 12 pkt. proc., osiągając obecne 20 proc.

źródło: „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”

Sytuacja epidemiologiczna nadal wpływa na poczucie bezpieczeństwa i stabilności pracowników z zagranicy. Największe obawy wśród badanych wzbudza, podobnie jak w badaniach z września 2020 roku, możliwość utraty pracy (36 proc. badanych).

Spadła liczba cudzoziemców, którzy obawiają się braku możliwości ponownego przyjazdu do pracy w Polsce - we wrześniowych badaniach takie obawy żywił co czwarty pytany, obecnie jedynie co siódmy. Zakażenia koronawirusem siebie lub członków rodziny boi się 12 proc. pracowników zagranicznych, co oznacza, że od września 2020 roku ten wskaźnik wzrósł o ok. 1/4. Na stałym poziomie pozostaje grupa pracowników, którzy nie mają żadnych obaw w związku z przedłużającą się pandemią – 21 proc.

źródło: „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”

Polska atrakcyjna, ma jednak konkurentów

– Nasze badanie pokazuje, że Polska jest bardzo dobrym miejscem do pracy dla cudzoziemców – podkreśla Marcin Kołodziejczyk, dyrektor rekrutacji międzynarodowej EWL Group. Dodaje, że to bardzo pozytywna informacja, szczególnie że stoimy przed prawdziwą „europejską batalią” o pracownika.

Według sondażu już ponad 30 proc. zatrudnionych w Polsce cudzoziemców poszukiwało ofert pracy w innych krajach. Warto podkreślić, że we wrześniu 2020 roku wskaźnik ten był o 1/3 niższy (19 proc.). Oznacza to, że liczba obcokrajowców, którzy chcieliby podjąć pracę poza granicami naszego kraju, zbliża się do poziomu sprzed wybuchu pandemii (31 proc.).

Nadal najwięcej cudzoziemców zainteresowanych jest możliwością wyjazdu do Niemiec (51 proc.), Polska plasuje się na drugim miejscu – chce u nas pracować 48 proc. badanych. Wysoko w rankingu oceniane są także Czechy (26 proc.), USA (25 proc.), Kanada (23 proc.) oraz Norwegia (21 proc.).

Porównując obecne wyniki badań do tych uzyskanych we wrześniu 2020 roku, popularność zarówno Niemiec, jak i naszego kraju spadła o około 1/10. Do czołowej 10-ki weszła natomiast Finlandia (17 proc.), której rząd w ciągu ostatniego roku prowadził aktywne starania, by zachęcić do przyjazdu pracowników sezonowych z krajów Europy Wschodniej.

źródło: „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii”

– Kolejne państwa otwierają się na migrantów z Europy Wschodniej. Kraje bałtyckie i Finlandia zapraszają ukraińskich pracowników sezonowych, Czesi i Słowacy także szukają nowych rozwiązań – zauważa Marcin Kołodziejczyk.

Jednocześnie zaznacza, że pandemia COVID-19 uniemożliwiła szersze otwarcie niemieckiego rynku pracy na migrantów spoza UE.

– Nie wiadomo, jaki będzie długofalowy skutek tych zmian dla polskich przedsiębiorców, ponieważ gospodarka niemiecka w czasie pandemii mocno zwolniła, a wjazd do tego kraju dla obcokrajowców był znacznie utrudniony – podkreśla.

Prace nad ustawą trwają

Warto przypomnieć, że w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii trwają prace nad nową polityką migracyjną.

- Polska gospodarka wymaga obecnie ciągłego uzupełniania podaży cudzoziemców. Praktycznie codziennie otrzymujemy informacje od przedsiębiorców, którzy są zadowoleni z pracy cudzoziemców i chcieliby móc zatrudniać ich na dłużej niż obecnie. Za otwarciem polskiego rynku pracy na pracowników zza granicy, którzy mogliby pracować dłużej i na bardziej stabilnych zasadach, przemawia także to, że obecnie zajęcie znajduje u nas około miliona takich osób rocznie - powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek.

Wyjaśniła, że resort planuje napisać osobną ustawę o zatrudnieniu cudzoziemców i wyłączyć te przepisy z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której obecnie się znajdują.

- Będziemy też przy okazji mocno reformować urzędy pracy i usprawniać procedury, tak by przyspieszyć rozpatrywanie wniosków o zezwolenie na pracę dla cudzoziemców. Chcemy wprowadzić wyłącznie zezwolenia na pracę cudzoziemców w miejsce obecnych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i zezwoleń na pracę cudzoziemcowi wydawanych przez różne organy - odpowiednio starostę i wojewodę. W naszych planach to starosta będzie prowadził wszystkie sprawy dotyczące nowych zezwoleń na pracę, które będą pozwalały na pracę co do zasady na okres do trzech lat, przy czym jeszcze dyskutujemy, jaki mógłby to być okres czasu - wyjaśniła.