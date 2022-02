Z jednej strony napływ, z drugiej powrót do Ukrainy. Rynek pracy stoi przed nowym wyzwaniem

- Trudno dziś powiedzieć. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, wiele zależy od tego jak potoczą się scenariusze militarne - tak na pytanie jakie będą skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainie na polski rynek pracy odpowiedział Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Jakie będą skutki inwazji rosyjskiej na Ukrainę dla polskiego rynku pracy? Mamy z jednej strony przewidywany napływ uchodźców do Polski, z drugiej zagrożenie wyjazdu, głównie mężczyzn i ich powrotu na Ukrainę.

Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego: Trudno jest dziś powiedzieć. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, wiele zależy od tego jak potoczą się scenariusze militarne.

To, czego możemy się spodziewać od strony gospodarczej, to recesja na Ukrainie. Pytanie – w jakiej skali. Wszystko zależeć będzie od tego, na ile sytuacja militarna będzie eskalować. To też będzie wpływało na zachowania i ruchy emigracyjne. Część obywateli Ukrainy będzie szukało schronienia na terenach bezpiecznych, a takim jest dziś Polska. Możemy się spodziewać, że w najbliższych dniach będziemy mieli do czynienia z emigrantami, nie jak się przyzwyczailiśmy zarobkowymi, ale będą to właśnie emigranci wojenni.

Pojawia się zagrożenie odpływu części pracujących dziś w Polsce Ukraińców, szczególnie mężczyzn, którzy mogą chcieć wyjechać i zaciągać do armii. Skala tego zjawiska jest dziś trudna do określenia.

W najbliższych dniach możemy się jednak spodziewać przede wszystkim napływu ruchu uchodźczego, co w pierwszym etapie w żaden sposób na rynek pracy nie wpłynie. To są osoby, które szukają w pierwszej kolejności bezpieczeństwa, dopiero potem myślą o zatrudnieniu i pracy.

To co powinniśmy wpisywać w różne scenariusze to są konsekwencje biznesowe, o których być może w dzisiejszych okolicznościach trudno mówić, jednak nie można o nich zapomnieć. W perspektywie polskiej gospodarki i polskiego rynku pracy, duża część firm z branż logistycznej, przemysłowej, budowlanej zależy od dostępności pracowników z Ukrainy. Dodatkowo działanie agencji rekrutacyjnych, zajmujących się pracownikami ze Wschodu, w obecnych warunkach będzie utrudnione. Dodajmy do tego tych pracowników, którzy mieli w planach przyjechać do Polski, a sytuacja zatrzymała ich na Ukrainie.

A możemy dziś powiedzieć, które branże najmocniej odczują obecną sytuację?

Trudno jednoznacznie powiedzieć. Na początku lutego przeprowadzaliśmy na przedsiębiorstwach badanie, wówczas sytuacja była diametralnie inna, jednak te obawy o konflikt militarny się pojawiały.

Badanie pokazało, że mniej więcej co trzecia firma w Polsce obawia się konsekwencji agresji militarnej. Głównie były to firmy z sektora transportu, spedycji i logistyki. To jest o tyle zrozumiałe, że Rosja i Ukraina to, poza krajami UE, trzeci i czwarty rynek, jeśli chodzi o wymianę handlową. Drugi element związany z tym sektorem, to zatrudnienie cudzoziemców w firmach logistycznych. Jeżeli dojdzie do odpływu pracowników, to to będzie jedna z tych branż narażonych na braki kadrowe.

Co się powinno zmienić w zapisach ustawowych regulujących obecność cudzoziemców w naszym kraju. Zapisy, z którymi mieliśmy do czynienia dotychczas, zdaniem wielu się przedawniły.

Sytuacja, z którą dziś mamy do czynienia, jest regulowana innymi mechanizmami. Dziś przepływy migracyjne będą w większym stopniu regulowały konwencje praw człowieka. Polska jako członek ONZ ma zobowiązania w tym zakresie.

Pamiętajmy, że ruchy z jakimi będziemy mieli teraz do czynienia w mniejszym stopniu będą przypominały migracje zarobkowe. Będziemy mieli do czynienia z migracją uchodźczą. I w tym zakresie potrzebujemy wewnętrznych regulacji dotyczących dostosowania do tego zjawiska polityki zdrowotnej czy edukacyjnej.