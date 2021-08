Wyższe zarobki kuszą. Polacy mogą zostać bez pracowników

Obecność pracowników z Ukrainy na polskim rynku pracy jest kluczowa, bo pomaga zapełnić lukę kadrową. Konkurencja depcze nam jednak po piętach. Już połowa Ukraińców przyznaje, że rozgląda się za pracą w Niemczech.

Autor: jk

• 25 sie 2021 13:50





W Polsce pracy dla Ukraińców nie brakuje (Fot. Pixabay)

REKLAMA

Według badań Personnel Service za zatrudnieniem w Niemczech rozglądała się w ostatnim czasie połowa obywateli Ukrainy, którzy mieli już doświadczenia pracy w Polsce.

Kuszą ich zarobki - minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 2800 zł brutto, natomiast w Niemczech od pierwszego lipca tego roku zarobki minimalne to 1536 euro brutto, czyli w przeliczeniu aż 7041 zł.

Niemcy nie są jednak tak otwarte na pracowników z Ukrainy jak Polska - warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie konkretnego fachu, kierunkowego wykształcenia, a także znajomość języka niemieckiego.

W Polsce pracy dla Ukraińców nie brakuje. W pierwszej połowie 2021 roku do ewidencji urzędów pracy wpisano 998 tys. oświadczeń dotyczących zatrudnienia pracowników ze Wschodu. To nie tylko o 63 proc. więcej niż przed rokiem, ale też o 18 proc. więcej niż w 2019 roku.

Jednak według badań Personnel Service za zatrudnieniem za Odrą rozglądała się w ostatnim czasie połowa obywateli Ukrainy, którzy mieli już doświadczenia pracy w Polsce, 49 proc. osób takiej aktywności nie podjęło. We wcześniejszej edycji badania mniejszy odsetek, bo 40 proc. osób wskazywało, że praca w Niemczech to atrakcyjna perspektywa. Dominowali wtedy Ukraińcy, którzy woleli pracować w Polsce, zamiast u naszych sąsiadów.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- To, czy Ukraińcy faktycznie będą poszukiwać pracy poza Polską, zależy od kierunku, w jakim potoczy się pandemia w najbliższym czasie. Kiedy gospodarki zaczną wychodzić z kryzysu, zaczną również stopniowo otwierać się na imigrantów zarobkowych. W związku z tym, wraz z wygaszaniem się pandemii, powróci inny problem, jakim będzie wysoka konkurencyjność na rynku pracy i to nie tylko na poziomie lokalnym, ale też międzynarodowym. Zresztą już teraz widzimy, że w momencie, gdy kraje radzą sobie podobnie ze skutkami pandemii, imigranci wybierają to miejsce, które pozwoli im lepiej zarobić. Zatem do głosu znowu zaczyna wracać jako kluczowy czynnik ekonomiczny – zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Niemcy konkurują z Polską pensjami, ale...

Obecnie minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 2800 zł brutto. Na Ukrainie ta stawka wynosi 6 tys. hrywien ukraińskich, czyli około 883 zł miesięcznie. To aż trzy razy mniej. Natomiast w Niemczech od pierwszego lipca tego roku zarobki minimalne to 1536 euro brutto, czyli w przeliczeniu aż 7041 zł.

- Z perspektywy Ukraińca to prawie osiem razy więcej niż zarobki w ojczyźnie, dlatego motywacje połowy imigrantów nie powinny dziwić. Natomiast Niemcy nie są tak otwarte na pracowników z Ukrainy jak Polska. Obecnie za Odrą warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie konkretnego fachu, kierunkowego wykształcenia, a także znajomość języka niemieckiego na poziomie B2. W Polsce procedura zatrudnienia pracownika z Ukrainy jest prostsza, choć ograniczeniem jest krótki czas pracy w ramach procedury oświadczeniowej, bo to zaledwie pół roku - dodaje Krzysztof Inglot. Z kolei Michał Wierzchowski, dyrektor sprzedaży w agencji rekrutacyjnej EWL, o wyborze przez Ukraińców Niemiec, jako kraju docelowego mówi tak: - Polska wraz z Niemcami przodują na liście „wymarzonych kierunków” pracowników ze Wschodu. Pod koniec 2019 roku rzeczywiście było realne ryzyko, że Niemcy poprzez otwarcie się na pracowników spoza Unii Europejskiej (głównie ze Wschodu), zaczną grać pierwsze skrzypce. Jednak okazało się, że przyjęta przez rząd niemiecki ustawa wprowadziła bardzo wiele obostrzeń i warunków, które musiały spełniać osoby zainteresowane pracą u naszych zachodnich sąsiadów. Niewiele osób je spełniało. Później przyszedł COVID-19, który jak wiemy, całkowicie zmienił potrzeby niemieckiej gospodarki. Jego zdaniem ryzyko, że Polska zostanie pozbawiona w krótkim terminie siły roboczej ze Wschodu jest dziś raczej niewielkie. - Niemcy dalej, niemal na równi z Polską, są krajem pierwszego wyboru dla cudzoziemców ze Wschodu. Różnica jest taka, że w Polsce mamy relatywnie proste procedury legalizujące pobyt i pracę obcokrajowców z Europy Wschodniej. W Niemczech nadal nie - podsumowuje ekspert EWL. Przewagi Polski w zatrudnianiu Ukraińców Z badania Personnel Service wynika, że w zdecydowanej większości Ukraińcy wybierają Polskę z powodu bliskości geograficznej i kulturowej (53 proc.), a także niskiej bariery językowej (47 proc.). Te elementy, oprócz uproszczonej procedury zatrudnienia, są kluczowymi przewagami Polski na arenie międzynarodowej w przyciąganiu imigrantów zza wschodniej granicy. To one również w czasie pandemii zyskały na znaczeniu najbardziej. Niezmiennie na wysokiej pozycji wśród powodów emigracji znajdują się też zarobki (28 proc.). Dla prawie co czwartego Ukraińca duże znaczenie ma również fakt, że w Polsce przebywają znajomi lub rodzina. Pracownicy ze Wschodu doceniają większą niż w innych krajach liczbę ofert pracy (16 proc.) oraz stabilną sytuację polityczno-gospodarczą (14,5 proc.). Przekonują ich też lepsze perspektywy rozwoju osobistego (7 proc.) i możliwość osiedlenia się na stałe (5 proc.). Ukrainiec w co drugiej dużej firmie Więcej niż co czwarta firma w Polsce (28 proc.) zatrudnia obecnie pracowników z Ukrainy - wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service. Najwięcej kadry ze Wschodu znajdziemy w firmach zatrudniających ponad 250 osób – już 45 proc. z nich ma w załodze Ukraińców. W przypadku średnich firm co trzecia deklaruje zatrudnianie pracowników zza naszej wschodniej granicy, a w małych co czwarta. Również niemal co czwarta firma w Polsce zamierza rekrutować Ukraińców w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Największe zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy obserwujemy w firmach z sektora przemysłowego – już co trzecie przedsiębiorstwo planuje zatrudniać kadrę ze wschodu. Na drugim miejscu znajdują się firmy z sektora handlu – 27 proc. będzie zatrudniało pracowników z Ukrainy, a w branży usługowej 20 proc. Pracownicy z Ukrainy najczęściej są zatrudniani na stanowiskach niższego szczebla – wskazało tak 70 proc. firm. Z raportu wynika, że 14 proc. pracodawców decyduje się na oferowanie kadrze ze wschodu stawki, która jest poniżej minimalnego wynagrodzenia. Niemal co druga firma płaci od 18,3 do 19 zł brutto na godzinę, a co czwarta decyduje się na zaoferowanie ukraińskim pracownikom od 19,1 do 21 zł brutto na godzinę. 8 proc. pracodawców płaci Ukraińcom ponad 21 zł brutto na godzinę. Nie tylko Ukraińcy przyjeżdżają do Polski Warto także przytoczyć dane Urzędu ds. Cudzoziemców, z których wynika, że przeważają obywatele Ukrainy, którzy stanowią 55 proc. tej grupy (277 tys.), ale coraz liczniej na przyjazd do naszego kraju decydują się także Białorusini. W pierwszej połowie 2021 roku 34 tys. mieszkańców Białorusi posiadało dokumenty uprawniające do długoterminowego pobytu w Polsce. Na kolejnych pozycjach znajdują się obywatele: Niemiec – 20 tys., Rosji – 13 tys., Wietnamu – 11 tys., Indii – 10,5 tys., Gruzji – 9 tys., Włoch – 8,5 tys., Chin – 6,5 tys. oraz Wielkiej Brytanii – 6,5 tys.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.