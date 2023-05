Wystarczy pięć zmian w prawie, by imigranci chętniej pracowali w Polsce

Zdaniem specjalistów think tanku Warsaw Enterprise Institute (WEI) ze względu na sytuację gospodarczą i demograficzną Polski powinniśmy stworzyć korzystne warunki dla obcokrajowców, zwłaszcza tych, którzy przybywają do Polski w celach zarobkowych.

Według danych ZUS-u liczba wszystkich ubezpieczonych cudzoziemców wyniosła w grudniu 2022 r. 1 mln 63 tys. 300 osób. Oznacza to, że wzrosła w stosunku do stycznia 2022 r. o 191,7 tys. Wśród cudzoziemców pracujących w Polsce najwięcej jest osób z Ukrainy. Pod koniec roku do ubezpieczeń zgłoszonych było blisko 746 tys. obywateli tego kraju. Dla porównania w 2021 r. ubezpieczonych było ponad 627 tys. Ukraińców, w 2020 r. - 532,5 tys., a w 2019 r. - 479,1 tys. osób z Ukrainy.

W ostatnich latach Polska stała się krajem imigracyjnym. Z roku na rok do naszego kraju przybywa coraz więcej osób w poszukiwaniu lepszego życia, a coraz mniej osób z Polski emigruje. Szacuje się, że do 2030 roku migranci, przy obecnej dynamice wzrostu (nie uwzględniając uchodźców wojennych), stanowić będą 4,26 proc. całej populacji.

Również prezes Personnel Service Tomasz Hanczarek w rozmowie z PulsHR.pl podkreśla, że pod względem możliwości rynku pracy Polska jest atrakcyjna dla pracowników z coraz dalszych rejonów świata. Problemem są skomplikowane procedury i czas oczekiwania na wydanie odpowiednich pozwoleń.

- Po wybuchu wojny wprowadzono specustawę ułatwiającą zatrudnianie Ukraińców, którzy przed wojną uciekli do Polski i to zadziałało bardzo dobrze. Nieco inaczej jest z przedstawicielami innych krajów, procedury są zdecydowanie dłuższe. Dochodzą do tego różnice kulturowe. Potrzebujemy bardziej przemyślanych działań, wyznaczenia obszarów, w których tacy pracownicy mogliby wypełnić wakaty - podkreśla Hanczarek.

Zmiany może wprowadzić projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie przyjmowania poza kolejnością wniosków o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy. Projekt rozporządzenia aktualnie znajduje się na etapie opiniowania.

Zdaniem specjalistów WEI polskie przepisy wciąż utrudniają im nie tylko znalezienie, ale i kontynuowanie zatrudnienia

Oto 5 zmian w prawie, które sprawiłyby, że imigranci w Polsce chętniej by pracowali

Specjaliści wymieniają 5 zmian w prawie, które sprawiłyby, że imigranci w Polsce chętniej by pracowali. Oto one:

1. Zezwolenie na pobyt przypisane do jednego pracodawcy

Obecnie cudzoziemiec, który uzyskał zezwolenie na pobyt i pracę, może wykonywać pracę tylko i wyłącznie u pracodawcy, który widnieje na zezwoleniu. Jak zaznaczają specjaliści WEI, nie byłoby to problemem, gdyby urzędy wywiązywały się z ustawowych terminów i sprawnie wydawały nowe zezwolenia. Niestety, czas oczekiwania jest często znacznie dłuższy i może trwać nawet kilka miesięcy.

- To prowadzi do sytuacji, w której cudzoziemiec nie może sprawnie zmienić miejsca pracy, nawet jeśli pada ofiarą nieuczciwego pracodawcy. Rezygnacja z pracy byłaby związana z ryzykiem utraty źródła dochodu i tytułu pobytowego, bez możliwości podjęcia pracy w bliższej przyszłości. Powoduje to patologiczną sytuację, w której pracodawca może wykorzystywać swojego pracownika, ponieważ ten nie ma możliwości odejścia - podkreśla WEI.

2. Likwidacja testu rynku pracy

Test rynku pracy to informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy. W tym celu pracodawca zgłasza ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec, a urząd sprawdza, czy jest bezrobotny lub poszukujący pracy, który mógłby być zatrudniony na miejsce cudzoziemca.

Jak wskazują specjaliści WEI, obecnie test rynku pracy jest realizowany tylko dla około 10 proc. cudzoziemców. W przypadkach, w których test rynku pracy jest wymagany i przeprowadzany, jego efektywność jest bardzo niska. W przeważającej większości przypadków jego wynikiem jest stwierdzenie, że powiatowy urząd pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.

- Przypadki, w których powiatowy urząd pracy znajduje dla pracodawcy odpowiedniego kandydata do pracy, zdarzają się sporadycznie. W obecnej sytuacji na rynku pracy, a także w dającej się przewidzieć przyszłości, test rynku pracy stanowi zbędne biurokratyczne obciążenie - wskazują specjaliści WEI.

3. Możliwość realizacji mniejszej liczby godzin niż wskazano w zezwoleniu

Cudzoziemcy nie mogą zrealizować mniejszego wymiaru czasu pracy, niż określono w zezwoleniu. Jeśli cudzoziemiec otrzymał zezwolenie na pracę na podstawie umowy zlecenia w wymiarze co najmniej 150 godzin miesięcznie, to w przypadku wykonywania mniejszej liczby godzin z powodu choroby (np. 100 godzin), niezdolności do pracy lub innych okoliczności niezależnych od cudzoziemca, jego zezwolenie na pobyt może nie zostać przedłużone, a pracodawca ukarany.

- W takiej sytuacji cudzoziemiec musi liczyć na to, że urząd nie będzie weryfikował danego okresu podczas rozpatrywania wniosku o przedłużenie zezwolenia na pobyt lub pracodawca wypłaci kwotę określoną w zezwoleniu niezależnie od ilości zrealizowanych godzin - wskazuje WEI.

4. Elastyczność zezwoleń na pracę

Oprócz sztywnej minimalnej liczby godzin problemem jest także nieelastyczność zezwoleń na pracę. Pracownik może wykonywać wyłącznie pracę określoną w zezwoleniu. Oznacza to, że jeśli zadania pracownika ulegają zmianie w trakcie zatrudnienia, pracodawca będzie musiał zmienić jego zezwolenie. Nie pozwala to na płynne awansowanie pracownika czy zmianę jego zadań w czasie przestoju.

- Zmiana zakresu obowiązków wymaga zmiany zezwolenia, nawet w obrębie jednej firmy. Jest to problematyczne szczególnie w małych firmach, gdzie pracownicy wykonują różne zadania, często niepowiązane ze sobą. Większość pracodawców ignoruje te przepisy, ale konsekwencje mogą być poważne. Pracodawca jest narażony na wysokie kary finansowe, a pracownik może zostać deportowany - podkreśla WEI.

5. Polskie prawo jazdy jako wymóg prowadzenia taksówki - planowane zmiany w prawie

Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3049), wprowadzający obowiązek posiadania polskiego prawa jazdy przez kierowców realizujących przewóz osób taksówkami.

- W praktyce dochodzić będzie do sytuacji, w której gdy oryginalne prawo jazdy będzie „traciło ważność”, w czasie oczekiwania na polski dokument kierowca nie będzie mógł realizować stosunku pracy - uważają specjaliści WEI.

Cudzoziemcy stracą ochronę, którą dawała im ustawa covidowa

Warto przypomnieć, że rząd planuje zakończyć stan zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023 r. Firmy będą musiały powrócić do pracy w oparciu o "tradycyjne" przepisy, które obowiązywały przed pandemią i zostały zmienione za pomocą tzw. ustawy covidowej.

Oznacza to, że cudzoziemcy, którzy przyjechali do Polski przed wybuchem pandemii oraz ci, których dokumenty pobytowe skończyły się przed 24 lutego 2022 r. (przed wybuchem wojny w Ukrainie), będą mieli tylko 30 dni na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt, a pracodawcy na dopilnowanie formalności.

Czy te 30 dni wystarczy? Analitycy rynku pracy są zgodni, że nie wszyscy mogą zdążyć z pozyskaniem nowego zezwolenia na pobyt i pracę.

- To będzie praktycznie niemożliwe. Już dzisiaj trudno o terminy w urzędzie. W niektórych województwach na rozpatrzenie wniosku czeka się nawet kilka miesięcy. Co istotne, samo złożenie wniosku rozpoczyna proces legalizacji i lepiej go zacząć już teraz, aniżeli czekać do ostatniej chwili, kiedy do urzędów będą bardzo długie kolejki - podkreśla Daniel Sola, dyrektor projektów międzynarodowych w agencji zatrudnienia Trenkwalder.

Legalizacja pobytu leży po stronie cudzoziemca, który zobowiązany jest do dostarczenia do urzędu w terminie wszystkich wymaganych dokumentów i wypełnionych załączników. Łatwo tu o pomyłkę czy niedopatrzenie związane np. z niewystarczającą znajomością języka polskiego. Skutek może być taki, że cudzoziemiec nie dostanie wymaganego pozwolenia na czas i będzie musiał opuścić Polskę, a pracodawca straci pracownika, w którego zainwestował i przeszkolił.

- Warto pamiętać, że każdy urząd rządzi się swoimi prawami. Lista dokumentów wymagana przy złożeniu wniosku np. na zezwolenie na pobyt będzie się różniła w zależności od województwa, w którym składamy dany wniosek - mówi Daniel Sola.

