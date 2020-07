Wyjazd za granicę do pracy kusi Polaków. Chcą odrobić straty finansowe

Według najnowszego raportu Otto Work Force spośród respondentów, którzy wstępnie odpowiedzieli na ogłoszenia rekrutacyjne aż 92 proc. jest zdecydowanych na wyjazd do pracy za granicę.

Spośród nich aż 69 proc. chce wyjechać jak najszybciej.

54 proc. respondentów wskazało, że powodem wyjazdu jest utrata zatrudnienia lub czasowe zamknięcie zakładu pracy, a 29 proc. chce wyjechać z powodu obniżki wynagrodzenia w Polsce.

Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia w funkcjonowaniu społeczeństwa przyczyniły się do stagnacji gospodarczej i zastoju na rynku pracy. W efekcie część polskich pracowników musiała się zmierzyć ze stratą zatrudnienia lub obniżką wynagrodzenia. Aktualna sytuacja gospodarcza wpływa na wzrost zainteresowania Polaków pracą za granicą.

Według najnowszego badania Otto Work Force, przeprowadzonego na grupie 500 respondentów, większość pracowników zainteresowanych pracą za granicą, była wcześniej zatrudnionych w Polsce. Wśród respondentów, którzy wstępnie odpowiedzieli na oferty pracy, 60 proc. pracowało przed pandemią w Polsce, a 40 proc. za granicą.

Co ciekawe, w raporcie nie wyłoniono jednego dominującego powodu powrotu pracowników do ojczyzny. Wśród najczęściej wskazywanych odpowiedzi znalazły się trzy i uplasowały się na podobnym poziomie: utrata pracy – 30 proc., obawa o zachorowanie -29 proc., chęć powrotu do rodziny - 27 proc.

Holandia i Niemcy na celowniku

Spośród respondentów, którzy odpowiedzieli na ogłoszenia rekrutacyjne, aż 92 proc. jest zdecydowanych na wyjazd do pracy za granicę. Wśród nich 81 proc. udzieliło odpowiedzi „tak”, a 11 proc. „raczej tak”. Tylko 5 proc. jeszcze nie podjęło decyzji co do wyjazdu, a 3 proc. zrezygnowało z procesu rekrutacyjnego i wyjazdu.

- Zainteresowanie Polaków wyjazdami do pracy do Holandii i Niemiec widocznie wzrasta. Szacujemy, że chętnych do pracy sezonowej za granicą jest niemal o 30 proc. więcej niż w poprzednim roku. Wśród osób, które wstępnie odpowiadają na nasze oferty pracy, aż 92 proc. jest rzeczywiście zdecydowanych na wyjazd. Wynika to przede wszystkim ze stagnacji gospodarczej i trudnej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Holandia także walczy teraz ze skutkami koronawirusa, ale wpływ pandemii na rynek pracy jest znacznie mniejszy niż w Polsce – mówi Patrycja Liniewicz, managing director w Otto Work Force.

Spośród Polaków, którzy są zainteresowani wyjazdem do pracy za granicę, 69 proc. chce jak najszybciej opuścić Polskę. Kolejne 19 proc. planuje wyjazd w ciągu najbliższych tygodni. - Plany migracyjne Polaków pokazują, że jako społeczeństwo aktywnie poszukujemy wyjścia z trudnej ekonomicznie sytuacji i szansy na zarobek za granicą. W związku z zamrożeniem gospodarki pracownicy musieli zmierzyć się z redukcją miejsc pracy lub obniżką wynagrodzenia. Stąd tak duże zainteresowanie szybkim wyjazdem i odrobieniem strat finansowych. Trzeba zaznaczyć, że obecnie w Holandii jest duże zapotrzebowanie na pracowników, więc łatwo o zatrudnienie. Szczególnie wrażliwym sektorem gospodarczym jest logistyka spożywcza, ze względu na konieczność utrzymania ciągłości dostaw. Branżą, która intensywnie się rozwija w czasie pandemii jest e-commerce, co generuje dodatkowy popyt na pracowników – wyjaśnia Patrycja Liniewicz. Zarobki nadal kuszą Według raportu OTTO Work Force główną motywacją dla Polaków wyjeżdżających do pracy za granicę są uwarunkowania ekonomiczne. 77 proc. badanych wskazało, że do wyjazdu zachęcają ich wyższe zarobki niż w ojczyźnie. Spośród respondentów aż 54 proc. wskazało, że powodem wyjazdu jest utrata zatrudnienia lub czasowe zamknięcie zakładu pracy, a 29 proc. chce wyjechać z powodu obniżki wynagrodzenia w Polsce. - Pracowników z Polski motywuje do wyjazdu do pracy za granicę przede wszystkim poziom wynagrodzenia, które jest ok. trzy razy wyższy niż w Polsce. Jego atrakcyjność podnosi także stosunkowo wysoki kurs Euro, który rósł w czasie pandemii. Kolejną istotną kwestią jest niepewna sytuacja na rodzimym rynku pracy. Spośród ankietowanych aż 54 proc. wskazało, że chce wyjechać do pracy za granicę z powodu stałej lub przejściowej utraty zatrudnienia. Czynnikiem, który ułatwia wyjazd i cały proces zatrudnienia jest bez wątpienia brak kwarantanny w Holandii. Dzięki temu pracownicy mogą od razu rozpocząć pracę i nie muszą dysponować dodatkowymi środkami na utrzymanie, które byłyby niezbędne w przypadku dwutygodniowej izolacji – mówi Patrycja Liniewicz. Polki rozważają wyjazd za pracą Z badania przeprowadzonego przez agencję badawczą IQS na zlecenie Promedica24 wynika, że przez koronawirusa pracę mogło stracić nawet 870 tys. Polek. Blisko 60 proc. boi się o sytuację finansową swoją lub swoich najbliższych, 40 proc. – obniżki wynagrodzenia, a co trzecia – utraty pracy. Dlatego też większość kobiet żyje oszczędniej, wiele z nich zastanawia się także nad zmianą pracy. Coraz częściej kobiety biorą pod uwagę wyjazd za granicę. Co trzecia, gdyby otrzymała atrakcyjną ofertę zatrudnienia, zgodziłaby się na podjęcie pracy sezonowej poza Polską. Podobny odsetek pań deklaruje chęć wyjazdu do pracy tymczasowej lub na okresowy kontrakt. Co czwarta rozważa stałe zatrudnienie poza granicami Polski. Za pracą najchętniej wyjechałyby do Niemiec (43 proc.), Holandii (42 proc.) i Wielkiej Brytanii (41 proc.). Na które kraje stawiają? Numerem jeden pod kątem emigracji zarobkowej są Niemcy, które mogą pochwalić się największym w Unii Europejskiej rynkiem pracy. Na chęć wyjazdu za naszą zachodnią granicę wskazało 43 proc. zapytanych kobiet, przy czym aż 54 proc. w wieku 25-34 lata. Kolejne, często wskazywane kierunki to: Holandia (42 proc.), Wielka Brytania (41 proc.), Szwajcaria (38 proc.) i Norwegia (37 proc.). - Wybór Niemiec, jako podstawowego kierunku emigracji zarobkowej, nie dziwi z kilku powodów. Po pierwsze, jest to państwo sąsiadujące z Polską, przez co staje się naturalnym kierunkiem, zwłaszcza dla osób mieszkających w zachodniej części naszego kraju, w tym pracowników transgranicznych. Po drugie, Niemcy to państwo o wciąż bardzo chłonnym rynku pracy, z potencjałem na przyjęcie nowych pracowników w niektórych branżach, takich jak choćby usługi medyczne i opiekuńcze. Po trzecie wreszcie, dla wielu pracowników wyjazd do pracy w Niemczech wiąże się ze znacznie bardziej atrakcyjnym wynagrodzeniem. Warto przypomnieć, że płaca minimalna brutto w Niemczech wciąż jest trzykrotnie wyższa niż w Polsce - mówi Dariusz Siedlecki, dyrektor ds. rekrutacji w Promedica24.