Wydatki Ukraińców w Polsce coraz wyższe, ale daleko im do tych sprzed pandemii

W trzecim kwartale 2021 roku Ukraińcy zostawili sklepach, hotelach, na kwaterach i w punktach usługowych w Polsce 840 mln zł. To więcej niż w pierwszym i drugim kwartale oraz ponad dwa razy więcej niż rok temu, kiedy wydatki przez pandemię wyniosły zaledwie 388 mln zł - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

W trzecim kwartale 2021 roku, Ukraińcy zostawili w portfelach przedsiębiorców w Polsce 840 mln zł. (fot. Shutterstock)

W trzecim kwartale 2021 roku cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 33,9 mln razy.

Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych przez nich ukształtowała się na poziomie 8,5 mld zł, co oznacza wzrost o 22,4 proc. w porównaniu rok do roku.

Eksperci Personnel Service wskazują, że nadal w Polsce przebywa mniej Ukraińców niż przed pandemią, kiedy szacowano ich liczbę na 2 mln.



Z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w trzecim kwartale 2021 roku, cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 33,9 mln razy, (rok temu 25,5 mln razy). Dla porównania w przedpandemicznym w 2019 roku liczba przekroczeń granicy wyniosła 50,8 mln razy.

- Widać, że ruch na granicach rośnie, co jest dobrą informacją m.in. z punktu widzenia odradzającego się handlu przygranicznego, co analizują dane GUS. Nadal jednak widoczny jest efekt trwającej pandemii, bo nie zbliżyliśmy się do wyników notowanych w 2019 roku. Ukraińcy rzadziej przekraczają granicę, a tym samym zostawiają mniej pieniędzy w kieszeni polskich przedsiębiorców. Dobrą informacją jest jednak to, że coraz więcej pracowników ze Wschodu przebywa i pracuje u nas legalnie. Z prognoz ZUS wynika, że na początku 2022 roku składki w Polsce będzie płaciło nawet 1 mln cudzoziemców - wyjaśnia Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy Personnel Service.

Wydatki cudzoziemców niższe niż przed pandemią

Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych przez cudzoziemców w trzecim kwartale ukształtowała się na poziomie 8,5 mld zł, co oznacza wzrost o 22,4 proc. w porównaniu rok do roku, ale o 35 proc. mniej w porównaniu do 2019 roku.

W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców przekraczających lądową granicę w okresie od lipca do września największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (60,4 proc.), następnie z Czechami (12,8 proc.), Ukrainą (12,1 proc.), Słowacją (7,6 proc.), Litwą (4,5 proc.), Białorusią (2,3 proc.) i Rosją (0,2 proc.).

W przeliczeniu na średnie wydatki na osobę, na pierwszym miejscu są Ukraińcy, którzy w trakcie jednego pobytu w Polsce na zakupy wydają aż 707 zł. Tymczasem Niemcy 482 zł, a Czesi 317 zł. fot. Pixabay Ukraińcy zostawiają w Polsce dużo mniej pieniędzy W 2019 roku Ukraińcy pobili własny rekord wydatków, zostawiając w handlu i usługach w Polsce 7,8 mld zł. W 2020 roku te wydatki spadły trzykrotnie do 2,6 mld zł. Jak pokazują dane statystyczne, w tym roku z kwartału na kwartał widoczna jest tendencja wzrostowa W pierwszym kwartale Ukraińcy wydali 453 mln zł, w drugim kwartale 602 mln zł, a w trzecim 840 mln zł. W sumie wydatki od początku roku wyniosły niemal 1,9 mld zł. To o 200 mln mniej niż w tym samym okresie rok temu oraz o ponad 3,7 mld zł mniej niż w 2019 roku. Eksperci Personnel Service wskazują, że nadal w Polsce przebywa mniej Ukraińców niż przed pandemią, kiedy szacowano ich liczbę na 2 mln. - Statystyki ZUS to jedno. One oczywiście cieszą, bo więcej cudzoziemców pracuje u nas legalnie, ale to tylko część przebywających w Polsce Ukraińców. O tym jak wielu z nich przebywało w Polsce świadczą przekroczenia granicy, które nie wróciły jeszcze do poziomów notowanych przed pandemią. A nasz rynek teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje rąk do pracy. Tylko w trzecim kwartale br. powstało ponad 132 tys. nowych miejsc pracy, a liczba wakatów w skali roku zwiększyła się o 68,5 proc. Z danych GUS wynika, że w przemyśle brakuje ponad 34 tys. pracowników, a w budownictwie 22,5 tys. Co więcej, za jedno zlikwidowane stanowisko powstają dwa nowe - komentuje Krzysztof Inglot. GUS wskazuje, że w trzecim kwartale 2021 roku cudzoziemcy na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli 47,8 proc. swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe - 12,9 proc., a na pozostałe potrzeby - 27,4 proc. Źródło: GUS

