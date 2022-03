Wszystko, co musisz wiedzieć, jeśli chcesz zatrudnić Ukraińca

Jak informuje Straż Graniczna, tylko w niedzielę do Polski wjechało prawie 100 tys. uciekających przed wojną. Polacy się jednoczą, organizują miejsca noclegowe, udostępniają prywatne mieszkania, oferują prace. Jak wyglądają kwestie prawne związane z zatrudnianiem obcokrajowców?

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 28 lut 2022 20:00





Punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy (fot. PAP/Paweł Supernak)

REKLAMA

W przypadku osób, które w ostatnich dniach przybyły do Polski, istotne są dokumenty, jakie posiadają.

Przybywający do Polski mogą także złożyć wniosek o udzielenie statusu uchodźcy. To rozwiązanie jest jednak odradzane ze względu na wiążące się z nim ograniczenia.

Wielu pracodawców w odpowiedzi na sytuację na wschodzie już dziś oferuje miejsca pracy. W tym przypadku osoba chcąca zatrudnić cudzoziemca (obywatela Ukrainy) powinna wystąpić o wpis oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Wyjątkowa sytuacja na wschodzie Europy i tysiące emigrantów na granicy. Jak przekazała Straż Graniczna, tylko w niedzielę do Polski wjechało z Ukrainy prawie 100 tys. osób. Kolejne 28 tys. zanotowano w poniedziałek do godz. 7. Od początku działań wojennych do Polski wjechało ponad 281 tys. osób uciekających z Ukrainy.

Dla części Polska jest przystankiem przed dalszą podróżą. Część to tu oczekiwać będzie na unormowanie sytuacji militarnej na Ukrainie.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ci którzy postanowią pozostać w Polsce, liczyć mogą na pomoc. Zrzutki w internecie, dary rzeczowe, propozycje miejsc do zamieszkania. Propozycji jak pomóc imigrantom z terenów objętych działaniami militarnych jest wiele. Pojawiają się również deklaracje pracy, a tu ważne jest prawo. O czym trzeba wiedzieć?

Zobacz: Zakwaterowanie, praca, pomoc medyczna. Polskie firmy wspierają uchodźców z Ukrainy

Najważniejsze ustalenie statusu imigranta

W przypadku osób, które w ostatnich dniach przybyły do Polski, istotne są dokumenty, jakie posiadają. Imigranci mogą mieć trzy rodzaje dokumentów:

- paszport biometryczny - możliwe przekroczenie granicy bez wizy, w tym przypadku pobyt jest legalny do 30. dnia po odwołaniu ostatniego ze stanów epidemii/zagrożenia epidemicznego

- wizę - sytuacja jak wyżej, - zezwolenie na pobyt. Prawnicy radzą, by w dwóch pierwszych przypadkach (paszportu biometrycznego i wizy) jak najszybciej złożyć wniosek o udzielenie pobytu czasowego. Jest jeszcze jedna możliwość. Dr Izabela Florczak na blogu "HR na szpilkach" wyjaśnia, że przybywający do Polski mogli złożyć wniosek o udzielenie statusu uchodźcy. - Odradzamy to rozwiązanie osobom, które chcą podjąć pracę – praca nie jest możliwa przez pierwsze 6 miesięcy trwania procedury. Dopiero jeśli procedura przedłuża się i trwa powyżej pół roku, a przedłużenie nie wynika z winy cudzoziemca, może on uzyskać prawo do pracy - wyjaśnia. Ustawa o cudzoziemcach pozwala przekroczyć granice Polski bez dokumentów. Może się to zdarzyć tylko i wyłącznie po wydaniu przez Komendanta Straży Granicznej zgody na wjazd. Specjalna sytuacja z którą mamy do czynienia aktualnie, sprawia jednak, ze być może nie wszyscy taki dokument posiadają. Co w takiej sytuacji? - Jeśli nie – w pierwszym możliwym terminie udajcie się do najbliższej jednostki Straży Granicznej celem złożenia takiego wniosku. Komendant wyda zgodę na pobyt przez 15 dni. W tym czasie trzeba złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy - wyjaśnia Florczak. Przeczytaj: Na te zmiany czekali od lat. W końcu są, mają przynieść dużo dobrego Ważny jest wpis oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy Wielu pracodawców w odpowiedzi na sytuację na wschodzie już dziś oferuje miejsca pracy. W tym przypadku osoba chcąca zatrudnić cudzoziemca (obywatela Ukrainy) powinna wystąpić o wpis oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. W ramach procedury oświadczeniowej pracę w Polsce mogą wykonywać obywatele Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Armenii oraz Ukrainy. Okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy został wydłużony do 24 miesięcy (przed zmianą przepisów było to 12 miesięcy). Oświadczenie jest najprostszą formą legalizacji pracy, którą można uzyskać w kilka dni drogą elektroniczną w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dzięki nowelizacji ustawy pracodawca będzie mógł zatrudniać legalnie pracownika z zagranicy przez 24 miesiące bez konieczności uzyskiwania zezwoleń typu A czy też zezwoleń na pobyt i pracę. Miasteczko namiotowe przy dworcu PKP w Olkuszu (fot. PAP/Łukasz Gągulski) Od stycznia nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców 29 stycznia 2022 r. w życie weszła długo oczekiwana na polskim rynku pracy nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Jedną z najważniejszych zmian w ustawie jest wspomniane wydłużenie okresu powierzenia pracy na podstawie oświadczenia aż do 24 miesięcy. Ponadto do 7 dni wydłużono termin zgłoszenia podjęcia przez cudzoziemca pracy na podstawie oświadczenia. Zrezygnowano z konieczności posiadania dokumentów, które potwierdzały miejsce zamieszkania cudzoziemca, a także dokumentów potwierdzających źródła regularnego dochodu. Aktualnie wymagane jest jedynie potwierdzenie zatrudnienia (np. umowa o pracę) oraz wykazanie zarobków, które mogą być na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Przeczytaj więcej: To podobna rewolucja jak 15 lat temu. Od soboty ważne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.