Wszystko, co musicie wiedzieć o zatrudnianiu Ukraińców na nowych zasadach

Od 24 lutego, dnia napaści Rosji na Ukrainę, polską granicę przekroczyło ponad 2,5 mln uchodźców z Ukrainy. Część z nim zamierza pozostać w Polsce i tutaj znaleźć zatrudnienie. Rząd przygotował szczególne przepisy, które mają ułatwić obywatelom tego kraju legalny pobyt i pracę.

Weronika Szkwarek

Weronika Szkwarek • 5 kwi 2022 20:00





12 marca weszła w życie ustawa, która ułatwia zatrudnienie w Polse obywateli Ukrainy (Fot. Tytus Żmijewski/PAP)

REKLAMA

Po agresji Rosji na Ukrainę pracę w Polsce podjęło już ponad 30 tys. osób, głównie kobiet.

12 marca weszła w życie ustawa upraszczająca procedury zatrudnienia Ukraińców w Polsce, którzy przybyli do naszego kraju po 24 lutego 2022 r.

- Obecnie kobiety znajdują pracę w hotelarstwie, gastronomii i w rozpoczynających się już pracach sezonowych - mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

– Polacy otworzyli swoje serca i domy, a rząd specjalną ustawą otworzył dla Ukraińców rynek pracy – mówi minister Marlena Maląg o sytuacji osób, które przybyły do Polski z Ukrainy po 24 lutego.

30 tys. Ukraińców już podjęło pracę w Polsce

Ustawa, jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, nie tylko legalizuje pobyt Ukraińców w kraju, ale także zezwala na legalne zatrudnienie, znacznie upraszczając związane z tym procedury. Pracodawca musi jedynie w ciągu 14 dni zgłosić fakt powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy do powiatowego urzędu pracy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj też: "Chcemy zrobić wszystko, aby Ukraińcy mogli podjąć pracę w Polsce"

- Pracę podjęło już ponad 30 tys. osób. Większość z nich to kobiety. Zmienia to strukturę zatrudnienia. Przed 24 lutego legalnie pracowało w Polsce ok. miliona Ukraińców, głównie byli to mężczyźni. Ok. 200 tys. wyjechało, by bronić swojej ojczyzny. Obecnie kobiety znajdują pracę w hotelarstwie, gastronomii i w rozpoczynających się już pracach sezonowych - mówi minister Marlena Maląg.

Kto może legalnie pracować w Polsce

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w Polsce może pracować obywatel Ukrainy, który przebywa legalnie w kraju i ma ważny tytuł pobytowy albo przybył legalnie w okresie od 24 lutego 2022 roku i deklaruje zamiar pozostania w Polsce.

W ustawie czytamy, że jeżeli obywatel Ukrainy przybył do Polski po wspomnianej dacie i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r., czyli – niezależnie od daty rzeczywistego przekroczenia granicy – do 23 sierpnia 2023 roku.

Zobacz także: Ukraińcy w co trzeciej polskiej firmie To oznacza, że każdy Ukrainiec ma swobodny dostęp do rynku pracy i nie musi uzyskać pozwolenia na pracę. Jedynym wymogiem jest powiadomienie przez podmiot powierzający jej wykonywanie w ciągu 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowego urzędu pracy za pośrednictwem systemu praca.gov.pl. Jak informuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, zarówno w nowo składanych wnioskach, jak i w trwających postępowaniach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji dla obywateli Ukrainy nie ma konieczności dostarczania informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Zatrudnienie na podstawie stempla Nowe przepisy regulują również sytuację, w której obywatel Ukrainy nie ma tytułu pobytowego, ale przed 24 lutego 2022 roku rozpoczął procedurę jego uzyskania. Jak podaje resort, pobyt na terytorium Polski jest legalny od dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej, o udzielenie zezwolenia na pobyt stały i zgody na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna. W takim wypadku, jak podaje ustawodawca, wojewoda umieszcza w dokumencie podróży obywatela Ukrainy odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej albo wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Taki odcisk jest również tytułem pobytowym. Jak legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy Wspomniana procedura, która zakłada obowiązek 14 dni na zgłoszenie do powiatowego urzędu pracy faktu zatrudnienia, dotyczy zarówno obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski 24 lutego 2022 roku lub później, jak i osób, które przebywają legalnie w Polsce na innej podstawie (na przykład zezwolenia na pobyt czasowy). Pracownik z Ukrainy zatrudniony na podstawie zgłoszenia do powiatowego urzędu pracy może swobodnie zmienić pracodawcę. W okresie 18 miesięcy (licząc od 24 lutego 2022 roku) może pracować na podstawie ogólnego dostępu do rynku pracy dla obywateli Ukrainy. Zgłoszenie do urzędu pracy W zgłoszeniu podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy do powiatowego urzędu pracy należy podać informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, dane osobowe cudzoziemca oraz informacje dotyczące wykonywanej pracy. Informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi: 1) nazwa albo imię (imiona) i nazwisko; 2) adres siedziby albo miejsca zamieszkania; 3) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym; 4) numery identyfikacyjne NIP i REGON (w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą) albo numer PESEL (w przypadku osoby fizycznej); 5) numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, prowadzącego agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej; 6) symbol PKD i opis wykonywanej działalności związanej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę. Dane osobowe cudzoziemca: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) data urodzenia; 3) płeć; 4) obywatelstwo; 5) rodzaj, numer i seria dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość i państwo, w którym wydano ten dokument; 6) numer PESEL – o ile został nadany. Informacje dotyczące wykonywanej pracy: 1) rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy; 2) stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy; 3) miejsce wykonywanej pracy. Obowiązki pracodawcy, który chce zatrudnić Ukraińca Resort rodziny i polityki społecznej podkreśla, że wynagrodzenie wypłacane cudzoziemcowi nie może być niższe niż płaca minimalna lub minimalna stawka godzinowa. Należy zawrzeć umowę pisemną, a przed jej podpisaniem należy przedstawić obywatelowi Ukrainy tłumaczenie jej na język dla niego zrozumiały. W ciągu 7 dni od dnia podjęcia pracy pracodawca musi zgłosić pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU