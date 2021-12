Wielu próbuje sił, nie wszystkim udaje się przetrwać. Jeden czynnik ma kluczowe znaczenie

Rotacja agencji zatrudnienia nadal jest stałą charakterystyką polskiego rynku pracy tymczasowej - pandemia niewiele w tej kwestii zmieniła. Podobna liczba podmiotów znika i pojawia się na rynku.

Początki pandemii były trudne dla wszystkich firm - także dla agencji zatrudnienia. Jednak od trzeciego kwartału 2020 roku stopniowo poprawiała się ich sytuacja na rynku, a w drugim kwartale 2021 roku nastąpił prawdziwy boom. Wówczas firmy członkowskie Polskiego Forum HR (PFHR) odnotowały obroty w zakresie rekrutacji stałych na poziomie 56 mln zł. Oznacza to wzrost rok do roku na poziomie ok. 90 proc.

Z kolei w trzecim kwartale 2021 roku obroty firm zrzeszonych w PFHR wyniosły blisko 61 mln zł, czyli o 65 proc. więcej niż w analogicznych okresie 2020 r.

- Pierwszy moment pandemii był bardzo trudny. Jeszcze przed pierwszym lockdownem rynek pracy tymczasowej odczuł problemy wynikające z zaburzeń w łańcuchach dostaw. Wiele sektorów, jak na przykład motoryzacja, rezygnowało z pracowników tymczasowych. Potem spadek ten pogłębiła rosnąca niepewność co przyniesie jutro. Podobnie było z rekrutacjami stałymi, w drugim kwartale 2020 roku były one całkowicie zamrożone. Druga połowa 2020 roku przyniosła już istotną poprawę i znaczny wzrost popytu na wszystkie usługi agencji zatrudnienia – mówi Agnieszka Zielińska, dyrektor Polskiego Forum HR.

- Obecnie sytuacja na rynku rekrutacji stałych jest lepsza niż przed pandemią, zapotrzebowanie na kandydatów do pracy jest olbrzymie, co widać też w rekordowo wysokiej liczbie publikowanych ofert pracy. Dynamika wzrostu w zakresie pracy tymczasowej nie jest już tak imponująca, ale możemy powiedzieć, że tu zapotrzebowanie jest na poziomie sprzed pandemii - dodaje Zielińska.

W podobnym tonie wypowiada się Wojciech Ratajczyk, prezes agencji Trenkwalder. Jak zaznacza, po gwałtownym 30-proc. spadku liczby pracowników tymczasowych w pierwszej połowie roku 2020, spowodowanej głównie przerwaniem łańcuchów dostaw w przemyśle samochodowym, nastąpił trwały trend wzrostowy.

- Rynek pracy nie skurczył się. Nastąpił jedynie transfer pracowników do sektorów, które bardzo dynamicznie rozwijały się w okresie lockdownu, to jest e-commerce i logistyka. Dzisiaj obserwujemy stały brak pracowników, pomimo trwającego nadal spowolnienia w branży motoryzacyjnej. Jest to bardzo dobry czas dla agencji, które są w stanie zrekrutować potrzebnych pracowników, zapewniając jednocześnie elastyczność zatrudnienia w przedsiębiorstwach – wyjaśnia Wojtek Ratajczak.

Według naszych przewidywań liczba pracowników tymczasowych pod koniec bieżącego roku wróci do poziomu sprzed pandemii. Jeszcze lepiej zachowuje się rynek rekrutacji stałych, który w czasie bardzo wyraźnego braku zarówno rąk do pracy, jak i pożądanych kompetencji, rośnie w tempie 65 proc. w skali roku – dodaje szef Trenkwaldera.

Rynek nadal rozproszony

Obecnie mamy na rynku blisko 9 tys. agencji. Jak pokazują statystyki Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, w 2020 roku do rejestru zostało wpisanych 1797 podmiotów, podczas gdy 1742 zostało wykreślonych. Od początku 2021 roku wpisano 1751 agencji, wykreślono 1648. Jak zauważa Agnieszka Zielińska, rotacja podmiotów jest stałą charakterystyka polskiego rynku agencji i nie widać tu jakiś większych odchyleń wynikających z pandemii.

- Rokrocznie podobna liczba agencji znika i pojawia się na rynku. Wynika to z braku wymagań (poza formalnymi) w stosunku do podmiotów, które prowadzą agencję, a o które w przypadku pracy tymczasowej od lat postulujemy. Jednak jak przyjrzymy się statystykom za 2019 rok, kiedy to blisko 2,5 tys. agencji uzyskało wpis do rejestru (wykreślono 1892 podmioty) widzimy, że pandemia przyniosła spadek zainteresowania prowadzeniem działalności w tym zakresie – ocenia Agnieszka Zielińska.

- Pamiętajmy, że rynek jest bardzo rozproszony, około 30 proc. podmiotów to osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Mali przedsiębiorcy generalnie dużo gorzej poradzili sobie z pandemią, rynek agencji nie jest tu wyjątkiem – dodaje dyrektor PFHR.

fot. Shutterstock

Również Wojciech Ratajczyk podkreśla, że polski rynek charakteryzuje się bardzo dużą liczbą agencji oraz bardzo wysoką fluktuacją.

- Jest to trudny i wymagający biznes, zwłaszcza w zakresie pracy tymczasowej, znacznego zaangażowania finansowego. Z drugiej strony, przejęcie istniejącej agencji nie daje gwarancji przejęcia jej rynku. A to dlatego, że lojalność klientów związana jest ściśle z jakością oferowanych usług, co w tym przypadku oznacza skuteczność w rekrutacji i zatrudnianiu odpowiednich pracowników w oczekiwanym czasie. Bariera skali jest dość istotnym hamulcem dla mniejszych organizacji, duże natomiast polegają przede wszystkim na rozwoju organicznym – komentuje Wojciech Ratajczyk.

Szef Trenkwaldera wyjaśnia, że nie odnotowujemy znacznego wzrostu liczby agencji pracy tymczasowej. Jego zdaniem nie ma to jednak związku z pandemią.

- Od kilku lat obserwujemy natomiast rosnącą liczbę agencji rekrutacji stałych zakładanych przez byłych pracowników większych organizacji, którzy po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia, decydują się na działanie na własny rachunek. Trudno tu jednak podać konkretną liczbę – komentuje Ratajczyk.

Elastyczność pomogła agencjom

Rynek pracy agencyjnej, z definicji zapewniający pracodawcom elastyczność zatrudnienia, jest podatny na wszelkie wahania koniunktury. Dodatkowo, jak zauważa Wojciech Ratajczyk, tarcza covidowa nie objęła pracowników tymczasowych. Dlatego też w pierwszej fazie pandemii nastąpił 30-proc. spadek zatrudnienia pracowników zewnętrznych.

- Większość agencji jednak, zdając sobie sprawę z faktu, że ich głównym atutem jest sprawność w pozyskiwaniu talentów, potrafiła utrzymać stany zatrudnienia wśród kluczowych pracowników, którymi są rekruterzy. Dzisiaj działamy na rynku powszechnego braku talentów, dlatego skuteczni rekruterzy są bardzo poszukiwanymi pracownikami, zarówno wśród agencji, jak ich klientów – tłumaczy Ratajczak.

Agnieszka Zielińska tłumaczy, że nie zaobserwowano większych zwolnień wśród firm członkowskich PFHR - rotacja pracowników wewnętrznych utrzymała się na stałym poziomie. Dodaje również, że w tej chwili zapotrzebowanie na rekruterów rośnie, podobnie jak na usługi agencji zatrudnienia.

- Pracodawcy coraz częściej wspierają własne działania zewnętrzną pomocą specjalistów. Pogłębiające się deficyty kompetencyjne powodują, że wsparcie firm rekrutacyjnych staje się coraz bardziej pożądane. Popyt na konsultantów zarówno w zakresie rekrutacji stałych, jak i tymczasowych, jest duży, podobnie też jak inne branże borykamy się z wyzwaniem kurczących się zasobów kandydatów do pracy – uważa Zielińska.

Źródło: Polskie Forum HR

O tym, że popyt na rekruterów rośnie świadczą także dane zebrane przez firmę Element dla Grant Thornton. W listopadzie 2021 roku pojawiło się dużo ogłoszeń skierowanych do specjalistów związanych z zarządzaniem ludźmi (o 101 proc.). W przypadku rekruterów odnotowano wzrost aż o 154 proc.

Wyzwania w 2022 roku

Czy 2022 rok rok będzie dla agencji zatrudnienia równie dobry, a może przyniesie jeszcze większy wzrost?

- 2021 rok charakteryzuje się ogromnym popytem na zatrudnienie, co widzimy we wzroście zapotrzebowania zarówno na pracowników stałych, jak i tymczasowych. Kolejny z pewnością przyniesie dalszy wzrost rynku, ale nie będzie on już tak dynamiczny jak teraz – odpowiada Agnieszka Zielińska.

Z kolei zdaniem Wojciecha Ratajczaka w nadchodzącym roku agencje będą musiały się zmierzyć z permanentnym brakiem kandydatów, zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i specjalistów, dlatego też agencje wyspecjalizowane w ich pozyskiwaniu, będą odgrywały kluczową rolę na rynku pracy.

- Działania agencji będą skoncentrowane na dwóch obszarach: poprawa efektywności poprzez automatyzację procesów rekrutacyjnych oraz pozyskiwanie pracowników poza Polską. Pierwszy z nich jest konieczny ze względu na presję kosztową występującą po stronie klientów. Drugi będzie niezbędny dla zapewnienia wystarczającego poziomu zatrudnienia w gospodarce, co jest warunkiem koniecznym rozwoju – dodaje Wojciech Ratajczak.