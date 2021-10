Wielki powrót Polaków do domu. Jeden kraj wyjątkowo przestał nam pasować

Z danych GUS wynika, że w 2020 r. poza granicami Polski przebywało około 2 mln 239 tys. stałych mieszkańców naszego kraju. To o o 176 tys. (7,3 proc.) mniej niż w 2019 r. To największy spadek w skali roku od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Autor: jk

• 25 paź 2021 13:08





W Europie w 2020 r. przebywało około 1 mln 973 tys. Polaków (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

W Europie przebywało w 2020 r. około 1 mln 973 tys. Polaków (o 161 tys. mniej niż w 2019 r.).

Rok 2020 był trzecim z kolei, w którym odnotowano zmniejszenie się liczby stałych mieszkańców Polski przebywających w Wielkiej Brytanii, liczba ta zmniejszyła się o około 164 tys. (24,2 proc.).

Ubyło także polskich emigrantów we Włoszech i Szwecji. Natomiast wzrost liczby Polaków zaobserwowano w Irlandii, Niemczech, Holandii i Norwegii.

Główny Urząd Statystyczny co roku szacuje, ilu mieszkańców Polski przebywa czasowo za granicą. Analitycy zaznaczają jednak, że analizowane dane pokazują przede wszystkim trend oraz kierunki wyjazdów Polaków i nie powinny być traktowane jako „twarde” dane, a jedynie jako wartości przybliżone.

Okazuje się, że w 2020 r. poza granicami Polski przebywało około 2 mln 239 tys. stałych mieszkańców naszego kraju. To o o 176 tys. (7,3 proc.) mniej niż w 2019 r.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W Europie przebywało około 1 mln 973 tys. osób (o 161 tys. mniej niż w 2019 r.). Większość z nich - około 1 mln 339 tys. - przebywała w krajach członkowskich UE. Spośród krajów UE, emigrantów przebywało w Niemczech (706 tys.), Holandii (135 tys.) oraz w Irlandii (114 tys.).

Powroty z Wielkiej Brytanii

Jak komentuje Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, to największy roczny spadek od wejścia do UE. Efekt podobny do powrotów obserwowanych po kryzysie 2008-09.

BUM!



O 176 tys. spadła liczba polskich emigrantów w 2020 roku. To największy roczny spadek od wejścia do UE. Efekt podobny do powrotów obserwowanych po kryzysie 2008-09



Skala emigracji spada systematycznie od 2017 roku. Obecnie na emigracji przebywa 2,24 mln Polaków. pic.twitter.com/CAkc983DzO — Andrzej Kubisiak (@KubisiakA) October 25, 2021

- Za zmniejszenie się liczby emigrantów odpowiada głównie wynik dla Wielkiej Brytanii, gdzie odpływ szacowany przez GUS wyniósł 24 proc. (nominalnie to spadek o 164 tys.) - dodaje Kubisiak.

Również analitycy Pekao wśród przyczyn spadku skali emigracji wymieniają Brexit, ale też pandemię i mniejsze różnice wynagrodzeń. Bum! Wg GUS zagranicą w zeszłym roku przebywało o 176 tys. osób mniej niż rok wcześniej (za większość różnicy odpowiada Wielka Brytania). Przyczyny? Brexit, pandemia, mniejsze różnice wynagrodzeń. pic.twitter.com/ms1eLPImoF — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) October 25, 2021 GUS podaje, że rok 2020 był trzecim z kolei rokiem, w którym odnotowano zmniejszenie się liczby stałych mieszkańców Polski przebywających w Wielkiej Brytanii, liczba ta zmniejszyła się o około 164 tys. (24,2 proc.). Oznacza to, że więcej osób opuściło ten kraj niż do niego wyjechało. Spadek ten był znacznie większy niż w 2019 r., kiedy szacowano go na 17 tys. (2 proc.). Gdzie wyjeżdżają Polacy? Ubyło także polskich emigrantów we Włoszech i Szwecji. Natomiast wzrost liczby Polaków zaobserwowano w Irlandii i Niemczech (w obydwu państwach wzrost o 2 tys. w stosunku do roku 2019). Większy wzrost odnotowano natomiast dla Holandii i Norwegii – odpowiednio 10 tys. (8 proc.) i 9 tys. (10 proc.). Źródło: GUS

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.