Więcej Polaków chętnych na pracę sezonową. Jest powód, którego wcześniej nie było

Jeszcze rok temu zrekrutowanie odpowiedniej liczby osób do tego typu prac było dla agencji nie lada wyzwaniem. W tym roku zauważamy, że wyraźnie zmienia się nastawienie kandydatów, którzy chętniej odpowiadają na ogłoszenia agencji – mówi Iwona Szmitkowska, prezes SAZ.

„Pilne” i „od zaraz” - to słowa, które pojawiają się przy ogłoszeniach rekrutacyjnych na pola szparagów, winogron, pomidorów, truskawek, we Francji Niemczech czy Holandii. Sezon na zbiory owoców i warzyw ruszył już w połowie maja. Pracy będzie dużo do końca września, a najwięcej w czerwcu i lipcu.

Agencje rekrutacyjne zrzeszone w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia (SAZ) informują, że wielu Polaków, którzy w ostatnich miesiącach stracili pracę z powodu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, decyduje się skorzystać z tej okazji.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj też: Pracownicy sezonowi pilnie poszukiwani. Rekrutuje nie tylko budowlanka, gastronomia czy rolnictwo

- Jeszcze rok temu zrekrutowanie odpowiedniej liczby osób do tego typu prac było dla agencji nie lada wyzwaniem. W tym roku zauważamy, że wyraźnie zmienia się nastawienie kandydatów, którzy chętniej odpowiadają na ogłoszenia agencji – mówi Iwona Szmitkowska, prezes SAZ.

Regulacje państw UE spowodowane pandemią sprawiły, że Europa Zachodnia jeszcze bardziej dotkliwie niż w poprzednich latach odczuwa brak pracowników z zagranicy. Większość obcokrajowców: Czechów, Słowaków, Polaków, Bułgarów czy Rumunów, którzy pracowali w Niemczech, Francji, Holandii, na czas lockdownu wróciło do swoich domów i rodzin. Wraz z otwieraniem granic w ramach UE, pracodawcy otrząsają się z pierwszego szoku i zaczynają intensywnie poszukiwać rąk do pracy przy owocach i warzywach, których zbiory nie mogą czekać.

- W maju zaczęliśmy już wysyłać pracowników w odpowiedzi na bardzo duże zainteresowanie pracodawców z Niemiec – mówi Paweł Fecko, wiceprezes zrzeszonej w SAZ agencji IPF Global. – Prowadzimy kilkadziesiąt rekrutacji tygodniowo i już widzimy, że Polacy o wiele chętniej podejmują tego typu prace. Wyraźnie zmienia się nastawienie typowe dla „rynku pracownika”, gdzie kandydaci bardzo często zmieniali decyzję i rezygnowali z danej pracy przed zakończeniem procesu rekrutacji. Dziś możliwość zarobienia 1200-1300 euro, a z nadgodzinami nawet do 2000 euro netto miesięcznie przy pracy sezonowej jest atrakcyjną alternatywą dla szukania zatrudnienia w kraju – mówi Fecko.

Ogromne zapotrzebowanie na pracowników mają też polscy rolnicy. Problemem są jednak proponowane przez nich stawki wynagrodzenia.

- Jeszcze na początku maja byliśmy w kontakcie z kilkunastoma urzędami miast i gmin, w których pojawiały się zapytania od gospodarstw rolnych. Niestety dla większości realizacji zmuszeni byliśmy odpuściliśmy, przede wszystkim ze względu na zbyt niskie propozycje finansowe klientów. W wielu wypadkach wręcz nierealne, bo przed przez nich stawki wynagrodzenia nie sięgały nawet najniższej krajowej dla pracowników. A to byłoby po prostu niezgodne z prawem – mówi Jakub Goliszewski, prezes spółki Folga. – Postanowiliśmy też „zaparkować” realizacje dla naszych kontrahentów zagranicznych, z uwagi na obawy polskich kandydatów przed potencjalnym zarażeniem się koronawirusem – dodaje Goliszewski.

Nie tylko sezonówka

Szefowie agencji przyznają, że zapotrzebowanie na pracowników w Polsce jest wciąż duże nie tylko w pracach sezonowych, ale też w wielu branżach, których nie dotknęły skutki pandemii. Brak rąk do pracy odczuwają bardzo mocno np. firmy zajmujące się przetwórstwem spożywczym, z których zniknęli Ukraińcy.

Paweł Fecko dodaje, że praktycznie do zera spadły za zamówienia w agencjach rekrutacyjnych na pracowników do obsługi sklepów spożywczych i retail. Wcześniej te prace wykonywali ludzie zza wschodniej granicy, dziś – klienci agencji informują, że nie mają problemów ze znalezieniem chętnych do tej pracy Polaków. Dlatego nabór prowadzą najczęściej we własnym zakresie.

Widać też już pierwsze jaskółki tego, że biznes w Polsce stara się wracać na tory sprzed lockdownu. Działanie ogromnego pracodawcy, jakim w Polsce jest branża automotive, agencje SAZ oceniają dziś na około 10 proc. mocy, a polskiego lidera eksportowy - branży meblarskiej, na razie na 30-40 proc. Przyznają jednak, że ta ostatnia już „powoli się budzi”.

- Aktualnie skupiamy się na tym, w czym jesteśmy najlepsi, czyli na branży spożywczej, logistycznej oraz e-commerce i realizacji zapotrzebowania naszych klientów z tych obszarów – mówi Jakub Goliszewski. – Na pewno dobrym sygnałem jest powrót klientów, którzy w związku z obecną sytuacją kilka miesięcy temu wprowadzali redukcje, a teraz już znaczna część z nich uruchomiła rekrutacje pracowników tymczasowych do swoich pierwotnych stanów - dodaje.

Uwaga na naciągaczy

Zwiększenie zapotrzebowania na pracę powoduje, że na rynku pojawia się też więcej nieuczciwych, czy wręcz niezgodnych z prawem ofert. Nieuczciwe firmy, które chcą wykorzystać kryzysową sytuację proponują kandydatom np. stawki wynagrodzenia, poniżej płacy minimalnej (która wynosi obecnie 17 zł brutto za godzinę / 2250 zł brutto miesięcznie), czy pobieranie wygórowanych opłat za zakwaterowanie.

- W Holandii wszystkie kwatery dla pracowników są certyfikowane i spełniają pewne wymogi, np. w jednym pokoju nie może mieszkać więcej niż dwie osoby. Ponieważ ilość kwater jest mniejsza niż popyt na nie, faktycznie są dość drogie, dlatego możemy spotkać się z sytuacją, że pracodawcy chcą by pracownicy partycypowali w tym koszcie – wyjaśnia Paweł Fecko. – Pamiętajmy jednak, że nie może to być zbyt wygórowana kwota, a w każdym z krajów UE maksymalną wysokość opłaty, którą można potrącić za zakwaterowanie określają przepisy. Jest to szczególnie ważne przy pracy na stawce minimalnej.

Kolejna rzecz, która powinna spowodować zapalenie „czerwonej lampki” ostrzegawczej, w naszej głowie to brak umowy pisemnej i propozycja płatności „do ręki”.

- Nawet jeśli jedziemy do pracy tylko na tydzień na zbiór owoców, powinniśmy wymagać od pracodawcy, by wszystkie ustalenia były ustalone na piśmie, a wynagrodzenie było przelewane na nasze konto – mówi Fecko.

Karina Knyż-Grzywa, dyrektor biura SAZ dodaje, że absolutnie podstawowym kryterium weryfikacji agencji, która oferuje nam pracę, jest sprawdzenie jej legalności, czyli – czy jest wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ).

- Legalnie działające agencje pracy są ściśle kontrolowane przez urzędy, takie, jak PIP, Wojewódzki Urząd Pracy, ZUS i US. Nie mogą sobie pozwolić na działania niezgodne z prawem, ponieważ grozi to karami finansowymi i utratą certyfikatu. Formą weryfikacji jakości agencji jest też sprawdzenie, czy należy do organizacji branżowej, takiej, jak nasza, która zrzesza wyłącznie firmy dbające o przestrzeganie najwyższych standardów – mówi Karina Knyż-Grzywa.