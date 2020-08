W tym roku w Polsce może zamieszkać pół miliona cudzoziemców

Pomimo wyhamowania emigracji zarobkowej ze Wschodu przez pandemię koronawirusa, liczba aktualnych zezwoleń na pobyt wciąż rośnie i na koniec roku może osiągnąć nawet 0,5 mln, uważają eksperci Personnel Service.

Trzy najliczniejsze grupy obcokrajowców w Polsce stanowią: Ukraińcy (237 tys. osób), Białorusini (28 tys.) i Niemcy.

Co czwarty cudzoziemiec osiedlił się w województwie mazowieckim. Kolejne pod względem popularności Małopolska i Wielkopolska przyciągnęły odpowiednio 11 proc. i 8 proc. obcokrajowców.

- Posiadacze prawa pobytu w Polsce to głównie osoby młode, przed 35 rokiem życia, które swoją zawodową i prywatną przyszłość w dłuższej perspektywie związały z naszym krajem. Chcą tutaj mieszkać, uczyć się i pracować. Nawet negatywne skutki pandemii, które dotknęły polski rynek pracy, nie zahamowały wzrostu. Od 1 kwietnia br. przybyło 10 tys. osób z aktualnym pozwoleniem na pobyt. – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Jak podkreśla, mimo że wyniki te są częściowo zniekształcone przez proces przyznawania zezwoleń, trwający średnio kilka miesięcy, to tendencja zwyżkowa wydaje się niezagrożona. - Zwłaszcza, że te dane nie obejmują ok. 20 tys. obcokrajowców, którym wygasło prawo pobytu podczas epidemii, ale w trakcie jej trwania mogą legalnie pozostać w Polsce - dodaje Inglot.

Imigranci z perspektywami

Najwięcej zezwoleń dotyczy możliwości czasowego osiedlenia się w Polsce, czyli nie dłuższego niż 3 lata – jest ich obecnie 267 tys. Do tego 96 tys. obcokrajowców dysponuje dokumentami uprawniającymi do pobytu stałego/długoterminowego, a 82 tys. to obywatele UE z zarejestrowanym pobytem nad Wisłą.

Struktura wiekowa tych osób wskazuje na ich duży potencjał do rozwoju – 58 proc. z nich ma poniżej 35 lat, 38 proc. należy do grupy 35-59 latków, a zaledwie 4 proc. to osoby starsze. Dlatego nie może dziwić, że najchętniej wybierają oni aglomeracje miejskie – z chłonnym rynkiem pracy i uznanymi uczelniami. Najmocniej przyciąga Warszawa i jej okolice – co czwarty cudzoziemiec osiedlił się w województwie mazowieckim. Kolejne pod względem popularności Małopolska i Wielkopolska przyciągnęły odpowiednio 11 proc. i 8 proc. obcokrajowców.

Ukraińcy będą chętniej się osiedlać?

Jak pokazują dane UdSC trzy najliczniejsze grupy obcokrajowców w Polsce stanowią: Ukraińcy (237 tys. osób), Białorusini (28 tys.) i Niemcy (20,9 tys.). Na kolejnych miejscach znajdziemy przedstawicieli Rosji, Wietnamu, Indii oraz Chin. W pierwszej połowie roku największy przyrost osiedleń odnotowano wśród obywateli 4 państw objętych uproszczoną procedurą zatrudniania (Ukrainy – wzrost o 21,8 tys., Białorusi – 2,4 tys., Gruzji – 1,5 tys. i Mołdawii – 0,7 tys.) oraz Turcji. - Jeszcze do niedawna większość ukraińskich pracowników deklarowała, że woli przyjeżdżać do Polski na krótko. Chcieli szybko zarobić i wrócić do rodziny. Odstraszał ich m.in. skomplikowany proces uzyskiwania pozwolenia na pobyt i długi czas oczekiwania na decyzje. Prościej było zatrudnić się w naszym kraju na kilka miesięcy, na podstawie procedury oświadczeniowej. Paradoksalnie jednak koronawirus może przyczynić się do wzrostu liczby chętnych na zezwolenia pobytowe – podsumowuje Krzysztof Inglot. Zaznacza też, że przyjazdy do naszego kraju napędza również coraz bardziej niepokojąca sytuacja na wschodzie Ukrainy. - Dodatkowo, z danych firmy Rating Group wynika, że zdaniem 60 proc. Ukraińców sytuacja ekonomiczna w ich kraju pogorszyła się w ciągu ostatniego półrocza. A że przez pandemię utrudnione jest przekraczanie granic i obowiązuje 14-dniowa kwarantanna, to tymczasowe przyjazdy stają się coraz mniej opłacalne. Ta utrzymująca się niepewność może sprawić, że już w tym roku przekroczymy liczbę 0,5 mln cudzoziemców z prawem pobytu nad Wisłą - reasumuje ekspert.