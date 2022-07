W tych branżach pracy nie zabraknie. Sezon trwa cały rok

AKC

Zatrudnienie w Polsce znalazło już 358 tys. Ukraińców, którzy przyjechali do Polski po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę - podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Naturalnie, sprzyjał temu tradycyjny wakacyjny wzrost zatrudnienia w HoReCa i branży spożywczej, zwykle otwartych na pracowników z zagranicy, w tym kobiet. Ale czy znajdą pracę jak sezon się skończy? Agencję zatrudnienia zapewniają - pracy nie zabraknie przez cały rok. Obecnie poszukiwani są m.in. pracownicy e-commerce (Fot. Pixabay)

Czas od maja do sierpnia nazywany jest przez specjalistów od rynku pracy szczytem sezonu.

- Na koniec lipca przyglądamy się poszczególnym branżom i z całą pewnością mogę stwierdzić, że w naszej agencji zatrudnienia szczyt sezonu trwa cały rok - mówi Anna Dzhobolda.

Dyrektorka departamentu rekrutacji międzynarodowych Gremi Personal zapewnia, że ofert pracy nie zabraknie.

W przypadku rekrutacji międzynarodowych w niektórych branżach większy ruch zaczyna się wiosną - firmy zaczynają myśleć o letnich i jesiennych pracownikach w przetwórstwie (mięsnym, rybnym, owocowo-warzywnym).

W lato pracę znajdzie każda osoba bez kwalifikacji, za to z książeczką Sanepidu do obsługi całej wakacyjno-urlopowej infrastruktury - mowa tu o pracach tymczasowych, typowo wakacyjnych w usługach, hotelarstwie, w ośrodkach wypoczynkowo-rekreacyjnych - ogólnie całej branży HoReCa.

Po lecie z kolei rusza poszukiwanie pracowników do obsługi całej infrastruktury świątecznej - dotyczy to praktycznie wszystkich branż związanych ze sprzedażą, e-commerce, handlem, logistyką i magazynowaniem.

Przez cały rok rekrutuje produkcja, magazyny i wielkie centra logistyczne oraz branża usługowa: sklepy i centra handlowe.

Największe wyzwania mają firmy, które poszukują pracowników fizycznych do stereotypowo męskich zawodów, gdzie potrzebna jest siła fizyczna. Ok. 60 procent ofert pracy dla obcokrajowców na polskim rynku pracy wciąż jest skierowana do mężczyzn. Mowa tu przede wszystkim o przemyśle ciężkim, budownictwie, branży automotive, całym przemyśle stolarsko-meblowym.

- Nasi klienci już wiedzą, że nie mogą liczyć na pracowników „od ręki", których przed wybuchem wojny w Ukrainie mieli praktycznie z dnia na dzień. Wyczerpała się pula dostępnych męskich rąk do pracy, za to pracy szukają kobiety, które uciekły przed wojną w Ukrainie. Gremi Personal niedawno otworzyła w Bydgoszczy szkołę operatora wózka widłowego, która nie dość, że zapewnia dyplom i zakwaterowanie, to dla kobiet z Ukrainy jest bezpłatna. Agencje zatrudnienia tworzą tak zróżnicowaną pulę klientów, żeby móc lokować pracowników w zależności od koniunktury w tej lub innej branży: aby przedsiębiorstwa mogły zwiększać i redukować zatrudnienie w zależności od zapotrzebowania, a obcokrajowcy mieli zapewnioną pracę niezależnie od pory roku - podsumowuje Anna Dzhobolda.

