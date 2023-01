W tych branżach będzie można dorobić najwięcej w 2023 roku

Jak zauważa Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow, widoczne jest ogromne zainteresowanie pracownikami zatrudnianymi ad hoc na potrzeby konkretnych projektów.

Tikrow zrealizowało w ubiegłym roku niemal 40 tys. zleceń, czyli dwa razy więcej niż rok wcześniej. W niemal 9 na 10 przypadków zatrudniającymi byli przedstawiciele branży retail, logistyki oraz firm produkcyjnych.

Ponadto firmy coraz częściej przestawiają się na planowanie grafików pracy w oparciu o smart working, elastyczne stanowiska pracy i błyskawiczne procesy rekrutacyjne.

Jak zauważa Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow, utrzymująca się od kilkunastu miesięcy dwucyfrowa inflacja, wysokie ceny energii, zawirowania na rynku związane z wojną w Ukrainie to tylko część zjawisk, którym podporządkowany był 2022 rok i które determinują działania podejmowane przez pracodawców.

- Po trzecie, coraz wyższe koszty stałe tworzenia etatów, m.in. w związku z podwyżką płacy minimalnej i stawki godzinowej – w styczniu i planowana w lipcu – zmuszają do szukania optymalizacji. A tańszy i szybszy proces rekrutacji pracowników na godziny gwarantuje korzystniejsze warunki obu stronom. Stąd pracodawcy chętniej będą pozyskiwać pracowników gotowych do podjęcia pracy dorywczej, których na rynku pracy jest coraz więcej. Tylko w minionym roku do bazy Tikrow średnio co 10 minut rejestrował się pracownik gotów podjąć zatrudnienie w 48h – dodaje.