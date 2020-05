W rolnictwie brakuje pracowników sezonowych. "Urzędy pracy gotowe do pomocy"

W sprawie pracowników sezonowych w rolnictwie zorganizowano 21 maja konferencję prasową z udziałem minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg i ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego (Fot. gov.pl)

Epidemia COVID-19 dotknęła również rolnictwa. Bolączką tej branży jest m.in. brak pracowników sezonowych. – Powiatowe urzędy pracy są gotowe do pomocy rolnikom. W 340 urzędach pracuje profesjonalnie przygotowana kadra, to prawie 4,1 tys. pośredników pracy, którzy są gotowi nieść wszelką pomoc rolnikom w znalezieniu rąk do pracy – powiedziała podczas konferencji prasowej minister Marlena Maląg.