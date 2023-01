W ciągu kilku miesięcy pojawiły się setki tysięcy kobiet szukających pracy

- Wskaźnik zatrudnienia uchodźców bardzo szybko przebił granicę 50 proc., co pokazuje, że osoby przyjeżdżające do Polski były zmotywowane do znalezienia pracy. Warto jednak pamiętać, że wyjechali mężczyźni, a przyjechały do nas kobiety. Z naszego ostatniego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” wynika, że co piąta firma odczuła odpływ mężczyzn z Ukrainy w momencie wybuchu wojny. Problem dotyczył głównie budowlanki, gdzie wskazało na niego aż 44 proc. przedsiębiorców, podobnie wysoki odsetek dotknął branżę TSL (32 proc.). Tego wyzwania nie doświadczyła w ogóle HoReCa, co zapewne jest związane z tym, że w sektorze dominują kobiety – wylicza.

- W rejestrach PESEL mamy obecnie ok. 1,5 mln uchodźców z Ukrainy, 46 proc. z nich stanowią kobiety w wieku aktywności ekonomicznej, a ok. 40 proc. dzieci w wieku szkolnym. Widzimy w naszym systemie, że około 52-54 proc. tych kobiet jest cały czas na rynku pracy – wyliczała na antenie radiowej Jedynki prezes ZUS-u.

Andrzej Korkus, prezes EWL (fot. EWL)

- To niesamowity wynik. Stoją za nim wielomiesięczne ogromne wysiłki polskich pracodawców, którzy reorganizowali w tym czasie miejsca pracy, prowadzili działania adaptujące stanowiska pracy do obowiązujących przepisów BHP w kontekście kobiet oraz współfinansowali zakwaterowanie czy naukę języka. Również i nasza firma pomogła znaleźć pracę w Polsce oraz innych krajach UE kilkunastu tysiącom uchodźców wojennych – wskazuje nasz rozmówca.

Dodaje też, że rekordowy poziom aktywizacji zawodowej uchodźców to niesamowita szansa dla naszej gospodarki. Dlatego tak ważne jest, aby kontynuować działania wspierające dalszą integrację ukraińskich obywateli z polskim rynkiem pracy, tym bardziej że cały czas konkurujemy z innymi krajami Europy Zachodniej o pracowników.

- Naszą kluczową przewagą jest m.in. znajomość rynku pracy, bliskość geograficzna i kulturowa, atrakcyjny system podatkowy, ulgi np. dla osób do 26 roku życia i niższe koszty życia w stosunku do pozostałych państw UE - wymienia mocne strony Polski.

Dostęp do pracowników ze Wschodu to tylko część większego obrazka

Ewa Michalska, dyrektor operacyjna Grafton Recruitment, podkreśla, że wojna w Ukrainie wpływa na funkcjonowanie całej gospodarki, dotykając pewne branże bardziej niż inne, np. produkcję, która boryka się zarówno z problemami w dostawie surowców, niestabilnością popytu, jak i wyzwaniami kadrowymi.

- Te dotyczą zarówno braku niewykwalifikowanych pracowników, jak i luk kompetencyjnych w przypadku stanowisk specjalistycznych. Lepiej radzi sobie np. e-commerce, który wykorzystuje koniunkturę, czy BSS – bardziej odporny na turbulencje i opierający się na kompetencjach, których większość uchodźców z Ukrainy – przynajmniej na razie – nie posiada – wskazuje dyrektor operacyjna.

Ewa Michalska, dyrektor operacyjna Grafton Recruitment (fot. Grafton Recruitment)

Ale zatrudnianie obywateli z Ukrainy jest częścią dużego obrazka, jakim jest obecny rynek pracy. Z jednej strony brakuje mężczyzn, którzy pracowali w wielu branżach, głównie jako „blue collars”, z drugiej – w naszym kraju przebywa wiele kobiet i osób starszych, które mogłyby podjąć pracę.

- Warto więc analizować, jak wykorzystać ich kompetencje w obszarach, w których odnotowywane są braki kadrowe, i wdrażać działania na szerszą skalę właśnie teraz. Przyszłość jest niepewna i jest prawdopodobne, że wiele z tych osób zostanie w naszym kraju znacznie dłużej, niż było to planowane – uważa Ewa Michalska.

Kompetencje niepasujące do potrzeb pracodawców

Jednak jak zwraca uwagę Joanna Holweger, international mobility director w Gi Group Temp&Perm, kompetencje i oczekiwania uchodźców, którzy znaleźli się w Polsce, w większości nie pasują do zapotrzebowania firm. Wielu z nich pracuje również poniżej swoich kwalifikacji.

Joanna Holweger, international mobility director w Gi Group Temp&Perm (fot. Gi Group)

- Tylko 6 proc. przebywających w naszym kraju Ukraińców stanowią mężczyźni, którym najłatwiej znaleźć pracę. 94 proc. to kobiety, dzieci i osoby starsze. Nie pomaga fakt, że uchodźczyniom z Ukrainy zależy na osiedlaniu się w większych miastach – głównie z uwagi na wyższe wynagrodzenie i dostępność placówek edukacyjnych dla dzieci. Bardzo ważne są dla nich także stałe godziny pracy i stałe zatrudnienie. Nie wszyscy potrafią lub mogą znaleźć zajęcie także z powodu braku znajomości języka lub niezbędnych kompetencji – zwraca uwagę Joanna Holweger.

Jej zdaniem nadal jako kraj nie potrafimy w pełni zagospodarować potencjału uchodźców. Przy czym trzeba pamiętać, że nie jest to łatwe zadanie.

- Niezbędny jest czas, by mogli nauczyć się języka w wystarczającym stopniu i doszkolić. Kluczowa jest przy tym ich decyzja dotycząca przyszłości, planów pozostania w naszym kraju na dłużej. W tym kontekście coraz ważniejsze wydają się zachęty i ułatwienia wspierające Ukraińców w odnalezieniu się w Polsce – podsumowuje nasza rozmówczyni.

Kursy, szkolenia dla uchodźców chcących pracować w Polsce

Jednak to się zmienia. Między innymi dzięki firmom, które dostosowują miejsca pracy tam, gdzie jest to możliwe, a także rozwiązaniom, jakie są wprowadzane na większą skalę poprzez np. organizowanie różnorodnych szkoleń i kursów. Ukraińcy są też coraz bardziej świadomi tego, jak ma wyglądać ich przyszłość.

- Ci uchodźcy, którzy chcą odnaleźć się na polskim rynku pracy i nie wykonywać pracy poniżej swoich kwalifikacji, uczą się języka, starają się dopasować do potrzeb firm. Wielu z nich już pracuje, np. w usługach – w placówkach medycznych, w szkołach czy w call centers. Widzimy to na co dzień, pomagając im w znalezieniu zatrudnienia nie tylko w usługach, lecz także w przetwórstwie przemysłowym, transporcie, gospodarce magazynowej, handlu – wymienia Joanna Holweger.

Także Ewa Michalska przyznaje, że w tym temacie wyzwaniem jest czas adaptacji, nauki języka, szkoleń.

- Już teraz rynek proponuje obywatelom Ukrainy szkolenia językowe, po których są w stanie wrócić do swoich zawodów, które wykonywali w kraju. Na początku były to lekcje prywatnie udzielane przez znajomych, teraz są to już zorganizowane zajęcia i kursy. Obywatele z Ukrainy już pracują w placówkach medycznych, na infoliniach, w szkołach, zakładach kosmetycznych, centrach odnowy biologicznej, są fantastycznymi fizjoterapeutami. Część z nich postawiła na działalność gastronomiczną. Powoli odnajdują się w naszej rzeczywistości i na rynku pracy – wskazuje Ewa Michalska.

Jak ułatwić Ukrainkom odnalezienie się na rynku pracy

Rafał Glogier-Osiński, szef firmy LMC Polska, która jest właścicielem Pracy za Rogiem, Atmoskop.pl, Teamio oraz Seduo.pl, zapytany o to, jak zaangażować uchodźców – szczególnie kobiety, bo to one stanowią największą grupę uchodźców – z Ukrainy i zatrzymać ich na polskim rynku pracy, mówi tak: - Trzeba uczyć ich i ich dzieci języka, edukować prawnie, zapewniać opiekę nad dziećmi. Podtrzymać przepisy o zatrudnianiu. Pilnować modeli zatrudniania. Co z tego, że jest płaca minimalna, skoro są umowy cywilnoprawne? I na pewno uchodźca ani zalegalizowany pracownik nie zgłosi patologicznej firmy do PIP.

Rafał Glogier-Osiński, szef firmy LMC Polska (fot. LMC Polska)

W podobnym tonie wypowiada się Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force Central Europe, który dodaje, że kobietom z Ukrainy, które chciałyby wejść na polski rynek pracy, mogą pomóc dwie rzeczy.

Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force Central Europe (fot. OTTO Work Force)

- Po pierwsze zorganizowany przez państwo lub przez pracodawców system opieki nad dziećmi, tak aby każde dziecko mogło z niego skorzystać. Drugą kwestią jest podnoszenie kompetencji na kursach językowych oraz zawodowych, co umożliwi kobietom objęcie lepiej płatnych stanowisk pracy i utrzymanie rodziny w Polsce – wymienia. - Nikt nie wie, jak długo potrwa wojna i na jakich warunkach się zakończy, a to od tego zależy, jak ukształtuje się sytuacja na polskim rynku pracy. Po zakończeniu wojny wielu Ukraińców z pewnością wróci i zaangażuje się w odbudowę kraju. Jednak im dłużej potrwa konflikt, tym trudniej uchodźcom będzie wrócić na Ukrainę i zostawić już ułożone życie w Polsce. Pamiętajmy, że proces odbudowy Ukrainy będzie złożony, a wielu jej obywateli po prostu nie będzie miało do czego wracać – dodaje nasz rozmówca.

A Evgenij Kirichenko, CEO i założyciel Gremi Personal, przypomina, że już w lutym apelowano o wprowadzenie dla kobiet z Ukrainy elastycznych godzin pracy czy trójzmianowego systemu pracy, zaoferowanie wspólnego zakwaterowania kobietom z dziećmi i seniorami, żeby była możliwość dzielenia się opieką.

Evgenij Kirichenko, CEO i założyciel Gremi Personal (fot. Gremi Personal)

- W końcu zadziałaliśmy systemowo – otworzyliśmy szkołę operatorów wózków widłowych, która daje uprawnienia UDT. Od lipca kurs ukończyło kilkadziesiąt kobiet – nie jest to dużo, ale cieszymy się, że w ogóle znalazły się chętne do przekwalifikowania, bo z takimi uprawnieniami można o wiele więcej zarabiać – mamy nadzieję, że taka oferta zatrzyma Ukraińców na dłużej. Dzięki szkole mamy w puli pracowników kandydatki na stanowiska produkcyjne i magazynowe w branżach farmaceutycznej, spożywczej czy logistycznej, bo mężczyźnie łatwiej znaleźć pracę niemal wszędzie. I zasadnicza jest znajomość języka polskiego – dlatego nasza kolejna oferta to bezpłatne kursy językowe dla pracowników – opowiada Evgenij Kirichenko.

Także dane Personnel Service wskazują, że firmy dostosowały się do nowej sytuacji na rynku pracy, co było widać również wśród klientów tej agencji. W efekcie zmieniły się proporcje – wcześniej firmy, z którymi współpracowała, zatrudniały ok. 55 proc. mężczyzn i 45 proc. kobiet. Aktualnie kobiety stanowią 60 proc., a mężczyźni 40 proc.

- Oczywiście obawa pracodawców zostaje, bo już co czwarta firma zatrudniająca Ukraińców boi się, że ci wyjadą do ojczyzny po zakończeniu wojny – mówi Krzysztof Inglot.

Problemy z dostępem do pracowników z zagranicy

Wojna w Ukrainie nie tylko utrudniła dostęp do Ukraińców, którzy do tej pory głównie przyjeżdżali do nas do pracy, ale również ograniczyła możliwości pracownikom z Rosji. Kraj ten został usunięty z listy państw mających preferencyjny dostęp do polskiego rynku pracy. Tym samym obecnie nie mogą oni wykonywać już pracy bez zezwolenia na pracę, czyli tak jak dotychczas na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń.

Jednak na liście krajów tzw. „szóstki oświadczeniowej” (Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Gruzja i Armenia) nie pojawiły się nowe kraje. W praktyce oznacza to, że pracownicy z Rosji, Ukrainy nie są aż tak mocno obecni na polskim rynku jak do tej pory. Agencje pracy od miesięcy apelują, by wpisano na listę nowe kraje (na przykład z Azji Centralnej), jednak na razie tak się nie dzieje.

- Problemem, z którym borykają się pracodawcy, wciąż jest zbyt długi czas oczekiwania na pracowników z krajów nieobjętych uproszczoną procedurą legalizacyjną. Wynika to z długotrwałego procesu uzyskania zezwolenia na pracę typu A, a następnie wizy oraz braku jasnych powodów, dla których kandydaci są odrzucani przez służby konsularne. Bardziej przejrzysta komunikacja umożliwiłaby takim firmom jak nasza preselekcję kandydatów. W przypadku niektórych krajów procedury te trwają nawet do 6 miesięcy, co dla polskich pracodawców może stanowić przeszkodę nie do przejścia w przypadku potrzeby zapełnienia nagłych braków kadrowych – zwraca uwagę na problem Andrzej Korkus.

Także Tomasz Dudek zwraca uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w tym zakresie.

- Polski rynek pracy ciągle odczuwa braki kadrowe, dlatego konieczna jest dywersyfikacja rynku i sięgnięcie po pracowników z bardziej odległych regionów. Polska przyciągnie nacje, dla których wynagrodzenie w naszym kraju będzie po prostu atrakcyjne. Naturalnym kierunkiem będą więc kraje byłego ZSRR jak Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan czy Kirgistan. Przewagą pracowników z tych państw jest podobieństwo kulturowe i językowe. Drugim kierunkiem jest Azja Południowa, czyli Indie, Bangladesz i Nepal oraz Azja Południowo-Wschodnia, a przede wszystkim Indonezja, Filipiny i Wietnam. Tutaj niestety utrudnieniem są długie procedury legalizacji pobytu i pracy w Polsce, które trwają nawet 6-7 miesięcy. Bez ich uproszczenia pracodawcom trudno będzie wypełnić luki kadrowe – tłumaczy szef OTTO Work Force.

