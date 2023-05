Urzędy blokują outsourcing procesowy. Nie wydają nowych zezwoleń firmom z branży

Jak tłumaczy Artur Gregorczyk, obecnie rynek zatrudnienia cudzoziemców można podzielić na kilka segmentów. Pierwszy to praca tymczasowa, wykonywana na podstawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (APT). Drugi to outsourcing procesowy, który polega na wyodrębnieniu całych usług i wykonywaniu ich na rzecz innego podmiotu (na przykład usługi sprzątania, ochroniarskie, ale też prawnicze czy z zakresu IT) – to klasyczna umowa pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, z których jeden korzysta z własnych pracowników (w tym cudzoziemców), ponosząc za nich odpowiedzialność. Widoczne jest także inne rozwiązanie, tzw. outsourcing pracowniczy, mówiąc w skrócie, polegający na „wypożyczeniu pracowników” innej firmie.

Prace nad taką zmianą właśnie trwają. Na finiszu jest projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, gdzie znalazły się zapisy ukracające ten niezgodny z przepisami proceder. Jednocześnie już teraz urzędy wojewódzkie i urzędy pracy, które wydają pozwolenia na pracę dla cudzoziemców, tak zinterpretowały nowe wytyczne wydane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, że blokują każdą istniejącą formę outsourcingu. W ten sposób całkowicie blokują funkcjonowanie firm w tym modelu, bardzo rozpowszechnionym w gospodarce, a to nie lada problem.

Formularz do wypełnienia, w którym najważniejszy jest jeden punkt

- Codziennie spotykamy się z tym, że urzędnicy kwestionują w ciemno każdy rodzaj outsourcingu. Firmy muszą uzupełnić formularz, gdzie muszą jasno określić, czy oferują pracę tymczasową czy outsourcing. Zastanawia mnie, jakie możliwości mają urzędy wojewódzkie w ocenie tego, o jakim rodzaju outsourcingu mowa – bez zróżnicowania między procesowym a tzw. pracowniczym. A konsekwencje decyzji urzędników są bardzo problematyczne – mówi Artur Gregorczyk i podaje przykład.

- Dla klienta z Niemiec świadczymy outsourcing procesowy. To firma logistyczna, w której był problem ze sprawnym ułożeniem całego procesu logistycznego. Nasz zespół zaproponował i wprowadził sporo rozwiązań, które znacząco podniosły efektywność – dzięki temu uzyskaliśmy kolejne zlecenia. A teraz firma, która działa przy granicy z Polską, wpadła na pomysł, że część usług przeniesie do naszego kraju. Jednak ze względu na niejasność interpretacji prawa, może to być ryzykowne dla naszego partnera. A mówimy też o realnych stratach dla naszej gospodarki. Takich pytań o otoczenie legislacyjne jest więcej - nie wiemy, co będzie za chwilę z zezwoleniami na pracę, nie wiemy co z powiadomieniami – twierdzi Artur Gregorczyk z EWL.

dr Maciej Chakowski, partner zarządzający kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, adiunkt i wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (fot. materiały z debaty debaty pt. Nowe prawo imigracyjne – jaka będzie przyszłość polskich pracodawców i cudzoziemskich pracowników?)

Z kolei dr Maciej Chakowski, partner zarządzający kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, adiunkt i wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przyznaje, że temat outsourcingu jest bardzo trudny i czasochłonny.

- O tym jak bardzo, najlepiej świadczą wyroki m.in. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na przykład w kontekście delegowania pracowników. Trybunał takim sprawom poświęcił naprawdę dużo czasu, i zapewniam, że nie były to tak przejrzyste sprawy, gdzie chodzi o rozróżnienie wypożyczenia pracownika od zapewnienia konkretnej usługi – komentuje dr Maciej Chakowski.

Zaznacza, że w stanowiskach, które stosują w praktyce polskie urzędy, obecnie po prostu nie ma rozróżnienia między outsourcingiem procesowym a tzw. pracowniczym.

Ministerstwo zapewnia - jego zamiarem nie było ukrócenie outsourcingu jako takiego

Marcin Wiatrów, zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, czyli jednostki, która opracowuje zmiany w ustawie o zatrudnianiu cudzoziemców, zapewnia, że intencją ministerstwa nie było eliminowanie outsourcingu usług (procesowego).

- Rzeczywiście mamy sygnały od firm, które uważają, że urzędy wprowadziły blokadę na outsourcing w ogóle, że coś takiego ma miejsce. Jednak, kiedy spojrzymy w statystyki, to widzimy jedynie jeden procent odmów. My wydajemy decyzje o legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w milionach, więc kiedy państwo polskie odmawia w jednym procencie, to skala nie jest duża – uważa przedstawiciel resortu pracy.

Odnosząc się z kolei do nadużyć, jakie obserwuje na rynku pracy, wymienia m.in. pozorne przekazywanie pracy cudzoziemcom.

Marcin Wiatrów, zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej (fot. (fot. materiały z debaty debaty pt. Nowe prawo imigracyjne – jaka będzie przyszłość polskich pracodawców i cudzoziemskich pracowników?)

- W statystykach ciągle widzimy, że podmioty, które składają wnioski o zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, ostatecznie informują, że ta osoba nie podjęła pracy. To pokazuje, że chodzi o coś innego niż zapewnienie pracownika. Takie firmy prowadzą biznes, który polega na ułatwieniu cudzoziemcom wjazdu na teren Unii Europejskiej. Innymi słowy sprzedają możliwość uzyskania wjazdu do UE. Jest to działanie, które ma bardzo niekorzystne konsekwencje zarówno dla samego cudzoziemca, jak i dla całej branży – opowiada Marcin Wiatrów.

Innym rodzajem nadużycia często spotykanym na rynku jest zaniżanie stawek oferowanych cudzoziemcom.

- Są one dużo niższe, niż te obowiązujące na rynku. Zapewne chodzi w tym o unikanie płacenia całej pensji zgodnie z prawem. Tak wypłacana jest postawa, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne. Cała reszta wypłacana jest pod stołem. To niekorzystnie wpływa na zjawisko migracji w ujęciu długofalowym, bo migranci chcieliby w Polsce mieć pewną i dobrze płatną pracę, korzystać ze świadczeń, jakie im się należą – mówi Marcin Wiatrów.

Materiał powstał na podstawie debaty „Nowe prawo imigracyjne – jaka będzie przyszłość polskich pracodawców i cudzoziemskich pracowników?” zorganizowanej przez kancelarię C&C Chakowski & Ciszek.